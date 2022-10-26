Cùng 'nắm tay' nổi lên từ Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác ngày càng 'lên như diều gặp gió', Tiêu Chiến gắng lắm vẫn 'giậm chân tại chỗ'

Trần Tình Lệnh là một trong những bộ phim tiên hiệp hot nhất năm 2019, đưa tên tuổi của Vương Nhất Bác lên cao. Nam thần Hoa ngữ liên tục nhận nhiều dự án mới, trở thành những nam diễn viên thế hệ mới nhiều kỳ vọng.

Sau nhiều dự án phim truyền hình gặt hái được thành công như Phong Khởi Lạc Dương, Hữu Phỉ… Vương Nhất Bác đã quyết định lấn sân sang điện ảnh. Mới đây, poster phim ngắn mang tên Người Bạn Của Tôi do Châu Tấn và Vương Nhất Bác đóng chính đã được tung ra.

Trong tấm poster mới này, cả hai ngôi sao đều diện trang phục màu xanh và ngồi quay mặt vào nhau trong rạp chiếu phim. Đây là dự án tuyên truyền cho Liên hoan phim FIRST, nội dung phim sẽ đưa khán giả xuyên không – thời gian để trở về với những khoảnh khắc đầu tiên khi phim ảnh gắn kết những tâm hồn xa lạ.

Được biết, đây là lần thứ 3 Châu Tấn và Vương Nhất Bác hợp tác trong cùng một bộ phim. Trước đây cả hai đã từng đóng chung trong phim ngắn mang tên Khúc hát rong của hoa (Vogue Film) của đạo diễn Châu Toàn và dự án điện ảnh Vô Danh. Việc được hợp tác với "tượng đài diễn xuất" đệ nhất xứ Trung - Châu Tấn chính là cơ hội lớn để Vương Nhất Bác có thể bộc lộ tài năng của mình, đồng thời cũng chính là cơ hội để nam diễn viên củng cố địa vị. Có thể thấy, Vương Nhất Bác cũng không ngại đổi mới hình ảnh, thử sức ở nhiều vai khác nhau trong các dự án phim.

Tuy chỉ vừa tấn công màn ảnh rộng nhưng Vương Nhất Bác cũng cho thấy được sức hút của mình khi anh chàng đã được hợp tác cùng Ảnh đế Lương Triều Vỹ, Hoàng Bột và loạt diễn viên thực lực của Cbiz. Khi có thông tin Vương Nhất Bác được tham gia bộ phim bên cạnh những cái tên kỳ cựu, nhiều người lo lắng anh chưa thực sự diễn tốt, lo sợ sẽ khiến anh diễn bị lép vế.

Trái ngược với Vương Nhất Bác, "huynh đệ" Tiêu Chiến của anh lại đang dần lộ vẻ "yếu thế" hơn về địa vị trong sự nghiệp. Tuy cùng "bạo phát" từ Trần Tình Lệnh, nhưng có vẻ nam diễn viên khó lòng thoát được cái bóng quá lớn từ vai diễn Ngụy Vô Tiện. Tiêu Chiến vẫn đang loay hoay trong các vai diễn của mình. Mặc dù các dự án truyền hình của Tiêu Chiến ban đầu được nhận xét là khá tiềm năng có thể giúp nam diễn viên củng cố địa vị nhưng đến khi lên sóng lại không thể tạo được tiếng vang như mong đợi.

Truyền hình không khởi sắc, vai diễn điện ảnh đóng chính đầu tay của Tiêu Chiến trong Tru Tiên cũng bị nhận xét là thảm họa. Thậm chí, anh chàng còn ẵm luôn giải Cây Chổi Vàng cho Nam diễn viên gây thất vọng nhất mảng điện ảnh.

Nếu Vương Nhất Bác phát triển ngày càng mạnh. Thương hiệu liên tục mời anh làm người đại diện, show, tạp chí, phim ảnh đến tay không ngừng. Còn Tiêu Chiến vẫn đang quanh quẩn nhận các dự án ngôn tình chuyển thể. Chính những điều đó đã làm khoảng cách sự nghiệp giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã ngày càng nới rộng.