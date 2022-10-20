Tiêu Chiến khiến fan 'nở mày nở mặt' vì hành động này trong phim mới, bảo sao nổi đình đám như ngày hôm nay

Sao quốc tế 20/10/2022 21:08

Chỉ với việc này làm, Tiêu Chiến không chỉ giúp bản thân ngày càng phát triển hơn mà còn nhận được sự đánh giá cao, khen ngợi hết lời từ mọi người xung quanh.

Trần Tình Lệnh là bộ phim mang lại cơn sốt lớn cho dòng phim Hoa Ngữ năm 2019, quả thật đã mang đến cho dàn diễn viên sức nóng chưa từng có, giúp tên tuổi của dàn diễn viên vươn xa. Trong số đó, đặc biệt "bạo hồng" chắc không thể bỏ qua một trong hai nam chính – Tiêu Chiến. Đã 3 năm kể từ ngày phát sóng thế nhưng sức nóng của Tiêu Chiến là chưa hề tuyên giảm. Kể từ khi nổi lên từ tác phẩm này thì Tiêu Chiến đã trở thành cái tên được săn đón hàng đầu showbiz Hoa ngữ. 

Tiêu Chiến khiến fan 'nở mày nở mặt' vì hành động này trong phim mới, bảo sao nổi đình đám như ngày hôm nay - Ảnh 1
Sau Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến trở thành cái tên được săn đón trong làng giải trí xứ Trung. 

Thế nhưng, dù nhận được nhiều kịch bản, thử sức ở nhiều bộ phim với các thể loại khác nhau nhưng dường như Tiêu Chiến khó lòng thoát khỏi "cái bóng" quá lớn từ siêu phẩm mùa hè 2019. Tiêu Chiến dần gây ra nhiều tranh cãi về khả năng diễn xuất và đại từ của mình. 

Sau nhiều nhận xét của khán giả, Tiêu Chiến cũng dần nhận thấy thiếu sót của bản thân, đã cố gắng học hỏi, thay đổi từng ngày. Theo chia sẻ từ người trong ngành, Tiêu Chiến rất chịu khó để cải thiện khả năng diễn xuất cũng như rèn luyện đọc thoại. Nam diễn viên không chỉ học thêm đài từ từ giáo viên hướng dẫn mà còn tự mình tìm tòi và học hỏi thêm.

Điển hình là dự án Nắng Gắt Bên Tôi vừa được ghi hình thời gian gần đây, hợp tác cùng Bạch Bách Hà. Theo nguồn tin cho biết, nhờ sự miệt mài học hỏi, trách nhiệm với vai diễn mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị đầy đủ từ tâm lý đến diễn xuất trước khi vào đoàn. Do vậy, anh đã quay phim trong trạng thái thoải mái và ít khi bị áp lực.

Tiêu Chiến khiến fan 'nở mày nở mặt' vì hành động này trong phim mới, bảo sao nổi đình đám như ngày hôm nay - Ảnh 2
Ảnh hậu trường Tiêu Chiến trong phim Nắng Gắt Bên Tôi. 

Bên cạnh đó, do Quảng Điện bắt đầu quản lý sát sao về việc sản xuất và phát hành phim ảnh, cũng như việc cục điện ảnh đang yêu cầu các diễn viên phải dùng giọng gốc thay vì "mượn" giọng của diễn viên lồng tiếng khiến nhiều ngôi sao trở nên vô cùng khẩn trương. Bởi lẽ, yêu cầu này đòi hỏi diễn viên cần có giọng thoại ổn định và truyền tải được cảm xúc của nhân vật. Tuy đài từ là một trong những kỹ năng cần thiết nhưng không phải ai cũng làm được.

Tiêu Chiến khiến fan 'nở mày nở mặt' vì hành động này trong phim mới, bảo sao nổi đình đám như ngày hôm nay - Ảnh 3

Chính vì thế, sự hăng say và tinh thần trách nhiệm với vai diễn thông qua việc không ngại học hỏi của Tiêu Chiến đã nhận được nhiều lời khen từ các tiền bối và người hâm mộ. Bên cạnh đó, fan của nam diễn viên cũng cảm thấy tự hào và ấm lòng khi thần tượng luôn cố gắng, nỗ lực trong công việc.

 

Dù từng có thời gian không đóng phim, không có nhiều hoạt động nhưng đổi lại ở trên mạng xã hội, Tiêu Chiến chưa bao giờ ngừng hot. Kể từ khi nổi danh nhờ Trần Tình Lệnh đến nay, Tiêu Chiến chưa từng rời khỏi ngôi vương trong bảng xếp hạng minh tinh Hoa ngữ có sức ảnh hưởng trong cộng đồng.

Nhan sắc nữ chính đóng cùng Tiêu Chiến khiến dân mạng 'than trời' sau khi bị leak ảnh hậu trường Nắng Gắt Bên Tôi

Nhan sắc nữ chính đóng cùng Tiêu Chiến khiến dân mạng 'than trời' sau khi bị leak ảnh hậu trường Nắng Gắt Bên Tôi

Vừa mới kêu gọi tẩy chay việc làm lộ ảnh hậu trường, thì đoàn phim Nắng Gắt Bên Tôi lại tiếp tục bị leak hình ảnh nữ chính, lộ nhan sắc thật sự.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Trần Tình Lệnh Nắng Gắt Bên Tôi phim hoa ngữ sao hoa ngữ

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