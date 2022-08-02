Hậu lùm xùm 'đi cửa sau', Dịch Dương Thiên Tỉ mất trắng giải thưởng danh giá

Sao quốc tế 02/08/2022 10:40

Dù đã lên tiếng phủ nhận, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không thắng bất cứ giải thưởng nào.

Vào tối ngày 30/7, lễ trao giải Bách Hoa 2022 với sự tham gia của nhiều ngôi sao hàng đầu xứ Trung. Song, sự kiện này gây nhiều tranh cãi khi vẫn để tên Dịch Dương Thiên Tỉ ở đề cử ở nhiều hạng mục quan trọng. 

Dịch Dương Thiên Tỉ được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn Cảnh Hạo trong phim Kỳ Tích Đứa Trẻ Ngốc. Ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Dịch Dương Thiên Tỉ với nhân vật Dương Tiểu Dương trong phim Bác Sĩ Trung Quốc đối đầu với những ngôi sao đình đám không kém như Chu Á Văn, Lưu Hạo Nhiên… Đối với một diễn viên 10x thì được đề cử ở những hạng mục quan trong là một vinh dự rất lớn, Nam ca sĩ, diễn viên được dự đoán có cơ hội trung giải cao vì các vai diễn kể trên đều được giới phê bình và khán giả khen ngợi. 

Hậu lùm xùm 'đi cửa sau', Dịch Dương Thiên Tỉ mất trắng giải thưởng danh giá - Ảnh 1

Tuy nhiên, trước đó, Dịch Dương Thiên Tỉ vướng lùm xùm "đi cửa sau" khi thi vào Nhà hát kịch Trung ương, khai gian tuổi, gia đình có liên quan đến những chuyện làm ăn phi pháp...

 

Dù đã lên tiếng phủ nhận, netizen khó lòng chấp nhận lại hình ảnh tốt đẹp khi xưa của Dịch Dương Thiên Tỉ, lên tiếng chỉ trích Bách Hoa 2022 vì đề cử một diễn viên đang dính phốt. Trong sự kiện ngày 30/7, Dịch Dương Thiên Tỉ không tham dự và cũng không thắng bất cứ giải thưởng nào. Đây có lẽ là kết quả được dự đoán trước vì trước sức ép của dư luận, khó có lễ trao giải nào "dũng cảm" đưa cúp cho Dịch Dương Thiên Tỉ. 

Hậu lùm xùm 'đi cửa sau', Dịch Dương Thiên Tỉ mất trắng giải thưởng danh giá - Ảnh 2

Dịch Dương Thiên Tỉ sinh năm 2000, hiện là ngôi sao 10X nổi tiếng nhất tại Trung Quốc. Thành tích phòng vé ấn tượng đưa Dịch Dương Thiên Tỉ vào nhóm những diễn viên có tổng doanh thu phòng vé đạt 10 tỷ NDT. Do đó, tài tử được mệnh danh là "ông hoàng phòng vé trẻ nhất Trung Quốc".

Theo Sina, Dịch Dương Thiên Tỉ có 4 năm kinh nghiệm diễn xuất và chỉ cần 5 tác phẩm điện ảnh để ghi danh vào "câu lạc bộ 10 tỷ NDT" của điện ảnh Trung Quốc. Nam diễn viên có đến 4 phim gồm Hồ Trường Tân: Thủy Môn Kiều, Hồ Trường Tân, Tặng bạn một đóa hoa hồng nhỏ, Em của thời niên thiếu đều vượt mốc doanh thu phòng vé một tỷ NDT. Tính đến hiện tại, thành viên của TFBoys cũng là diễn viên duy nhất có 100% phim điện ảnh đóng chính phá mốc một tỷ NDT.

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Sau khi gửi lời xin lỗi vì loạt lùm xùm vừa qua, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tuyên bố sẽ rút khỏi vị trí trong Nhà hát kịch Quốc gia Trung Quốc.

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