Hậu quả khôn lường của Dịch Dương Thiên Tỉ khi tự rút khỏi biên chế của Nhà hát kịch Quốc gia

Sao quốc tế 18/07/2022 18:30

Sau khi gửi lời xin lỗi vì loạt lùm xùm vừa qua, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tuyên bố sẽ rút khỏi vị trí trong Nhà hát kịch Quốc gia Trung Quốc.

Vào ngày 17/7 vừa qua, Dịch Dương Thiên Tỉ đã chính thức lên tiếng phủ nhận hàng loạt cáo buộc đi cửa sau, nhận đặc cách, làm giả lý lịch,... Nam diễn viên cũng đã gửi lời xin lỗi vì đã để bản thân vướng vào những ồn ào này. Đặc biệt, thành viên TFBoys còn tuyên bố sẽ rút khỏi biên chế của Nhà hát kịch Quốc gia Trung Quốc dù đã được "minh oan".

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Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng xin lỗi và tuyên bố rút khỏi biên chế của Nhà hát kịch Quốc gia Trung Quốc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, hành động này của Dịch Dương Thiên Tỉ đã gây ra nhiều tranh cãi trên các diễn đàn MXH xứ Trung. Theo đó, nam diễn viên có thể phải chịu nhiều hậu quả khôn lường từ việc làm này của mình.

Cụ thể, việc từ bỏ biên chế chính là một hành vi phạm luật, một cá nhân chỉ có thể từ bỏ biên chế khi danh sách chưa được công khai để phía cơ quan đoàn thể đưa người đang dự bị lên để thay thế cho vị trí chính thức. Nếu từ bỏ biên chế khi danh sách chính thức đã được công khai thì người từ bỏ sẽ bị cấm thi 5 năm và đồng thời bị đưa tên vào blacklist (danh sách hạn chế).

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Dịch Dương Thiên Tỉ bị chỉ trích vì đã không suy nghĩ thấu đáo mà đặt lợi ích của bản thân lên trên hết - Ảnh: Internet

Với một người nổi tiếng có sức ảnh hưởng như Dịch Dương Thiên Tỉ, anh chàng bị chỉ trích vì đã không suy nghĩ thấu đáo mà đặt lợi ích của bản thân lên trên hết, chỉ lo tìm đường tháo chạy.

Bên cạnh đó, lời xin lỗi của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chưa khiến khán giả hài lòng. Nam diễn viên thay vì chứng minh bản thân trong sạch bằng cách đưa ra các bằng chứng thuyết phục thì lại chọn việc "giận lẫy", tuyên bố từ bỏ vị trí trong biên chế của Nhà hát kịch Quốc gia Trung Quốc.

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Lời xin lỗi của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chưa khiến khán giả hài lòng - Ảnh: Internet

Không những vậy, hiện tại netizen xứ Trung vẫn đang mong chờ một câu trả lời thích đáng đến từ phía Dịch Dương Thiên Tỉ về những vấn đề sau:

- Hậu viện hội (tổ chức đại diện cho một cộng đồng người hâm mộ) của Dịch Dương Thiên Tỉ có đánh cắp thông tin người dùng Internet đã báo cáo vụ việc của nam diễn viên hay không? Vì sao một hậu viện hội lại có thể dễ dàng nắm trong tay thông tin của một người dùng Internet?

- "Đi cửa sau" và hưởng đặc cách trong suốt quá trình học tập từ cấp 3 đến tận kỳ thi tuyển công chức của Nhà hát kịch Quốc gia Trung Quốc.

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Câu trả lời của Nhà hát Kịch Quốc gia Trung Quốc đã làm chấm dứt nghi vấn "đi cửa sau" của Dịch Dương Thiên Tỉ, La Nhất Châu và Hồ Tiên Hú.

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