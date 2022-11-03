Vương Nhất Bác 'chạm trán' Tiêu Chiến trên sóng livestream: người dư năng lượng, người 'ỉu xìu' mệt mỏi

Netizen đã nhanh chóng phát hiện trạng thái trái ngược của cặp đôi Trần Tình Lệnh khi xuất hiện trên sóng livestream.

Cuối năm là khoảng thời gian các nhãn hàng tích cực thúc đẩy các chương trình mua sắm. Không chỉ có các sao nữ mà các mỹ nam Cbiz cũng bận rộn không kém với lịch trình dày đặc với các nhãn hàng mà mình hợp tác. Vừa qua, Vương Nhất Bác "không hẹn mà gặp" Tiêu Chiến trong buổi phát sóng trực tiếp theo lịch trình, đồng thời quảng bá cho thương hiệu. Tuy cả hai xuất hiện trong 2 buổi livestream khác nhau nhưng đã được nhiều người mong đợi từ trước khi bắt đầu. Dù không tham gia cùng nhau nhưng với sức hút của cả hai vẫn đủ để tạo nên những cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi, hào hứng trên các trang mạng xã hội.

Trong đó, việc được các netizen bàn tán nhiều nhất đương nhiên là nhan sắc cực phẩm của hai mỹ nam Trần Tình Lệnh. Nhiều fan còn soi từng tấm ảnh rồi ghép tất cả các bức ảnh trước và sau khi chỉnh sửa ra để so sánh visual của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Đương nhiên, "phép so sánh" này chỉ trên tinh thần vui vẻ, không mang tính chất công kích hay chê bai ai.

Trong suốt chương trình, Tiêu Chiến cho thấy năng lượng tích cực, thoải mái, và luôn nở một nụ cười dịu dàng. Điều này cũng làm cho những người hâm mộ đang xem trực tiếp cũng thấy vui vẻ, hạnh phúc lây. Ngược lại, Vương Nhất Bác lại không có trạng thái tốt như Tiêu Chiến. Người hâm mộ cũng dễ dàng nhận thấy nét mặt khá uể oải, đuối sức của nam diễn viên. Người hâm mộ cũng lý giải nguyên nhân là do thời gian gần đây Vương Nhất Bác khá bận rộn với lịch trình vừa phải đi quay show, vừa phải tham gia đóng phim nên không được nghỉ ngơi tốt dẫn đến việc tinh thần mệt mỏi như đã thấy trong show lần này. Sau thành công ngoài mong đợi của bộ phim "Trần tình lệnh" đã đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiến lên vị trí ngôi sao hàng đầu Cbiz. Giúp cho tên tuổi của hai nam thần này lên như "diều gặp gió". Tuy nhiên, sau đó nếu như Vương Nhất Bác vẫn giữ được phong độ ổn định thì Tiêu Chiến lại tụt dốc không phanh, thậm chí anh còn từng bị tẩy chay chỉ vì những hành động do fan gây ra. Sau dự án Trần Tình Lệnh và scandal của Tiêu Chiến, 2 nam ca sĩ rất hiếm khi gặp gỡ nhau. Thế nhưng người hâm mộ vẫn rất kỳ vọng vào một ngày đẹp trời sẽ lại được nhìn thấy cặp đôi kết hợp trong các dự án mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vuong-nhat-bac-cham-tran-tieu-chien-tren-song-livestream-nguoi-du-nang-luong-nguoi-iu-xiu-met-moi-520697.html