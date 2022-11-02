Rộ thông tin Cung Tuấn có khả năng được mời vào vai phụ trong dự án mới, fan nhiệt liệt phản đối vì lý do này

Sao quốc tế 02/11/2022 14:16

Rộ tin bộ phim "Bảy Thanh Hung Giản" muốn mời bộ ba Thành Nghị - Dương Tử - Cung Tuấn tham gia.

Trầm Vụn Hương Phai tuy không phải là bộ phim bão mùa hè 2022 nhưng đang mang lại cho dàn diễn viên chính không ít danh tiếng. Thành Nghị - Dương Tử củng cố vị thế trong dòng phim cổ trang tiên hiệp, tạo nên một câu chuyện tình vô cùng bi thương. 

Rộ thông tin Cung Tuấn có khả năng được mời vào vai phụ trong dự án mới, fan nhiệt liệt phản đối vì lý do này - Ảnh 1
Dù có kết thúc đầy bi thương, nhưng nhờ đó mà tên tuổi của dàn cast lại "phất" lên dữ dội 

Mới đây, các blogger Trung truyền tin nhà sản xuất Bảy Thanh Hung Giản muốn tái hợp cặp đôi Thành Nghị - Dương Tử. Ngoài ra ê-kíp còn mời Cung Tuấn đảm nhận một vai quan trọng, tạo nên mối tình tay ba vô cùng rắc rối.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đội hình diễn viên này sẽ khó có thể trở thành sự thật vì Cung Tuấn hiện đã là ngôi sao hạng A, không chịu đóng vai phụ, làm nền cho Thành Nghị. Dù việc hợp tác với Dương Tử rất đáng cân nhắc nhưng nam diễn viên sẽ không hạ thấp địa vị trong một dự án phim ảnh

 Rộ thông tin Cung Tuấn có khả năng được mời vào vai phụ trong dự án mới, fan nhiệt liệt phản đối vì lý do này - Ảnh 2

Xét về địa vị, Cung Tuấn được coi là người nổi tiếng hơn, được săn đón hơn Thành Nghị trong top những lưu lượng hàng đầu hiện nay. Với ngoại hình điển trai, chiều cao lý tưởng cùng diễn xuất tương đối ổn định, Cung Tuấn hiện đang được kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao sáng giá của điện ảnh Hoa Ngữ trong thời gian sắp tới.

Rộ thông tin Cung Tuấn có khả năng được mời vào vai phụ trong dự án mới, fan nhiệt liệt phản đối vì lý do này - Ảnh 3
Cung Tuấn hiện đang là nam diễn viên được săn đón dữ dội trong làng giải trí Hoa ngữ

Bước ngoặt tạo nên sự đột phá trong sự nghiệp diễn xuất của Cung Tuấn phải kể đến bộ phim chiếu mạng Sơn Hà Lệnh gây bão mạng xã hội trong và ngoài nước nửa đầu năm 2021. Càng nổi tiếng hơn khi từng hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba trong An Lạc Truyện, sánh vai Dương Mịch trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Mỹ nam chỉ nhận những vai nam chính trong dự án lớn, đóng cùng các mỹ nhân hàng đầu nên sẽ khó có khả năng chịu làm nền cho một sao nam khác. 

Rộ thông tin Cung Tuấn có khả năng được mời vào vai phụ trong dự án mới, fan nhiệt liệt phản đối vì lý do này - Ảnh 4
Dương Mịch - Cung Tuấn lần đầu sánh đôi trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương
Rộ thông tin Cung Tuấn có khả năng được mời vào vai phụ trong dự án mới, fan nhiệt liệt phản đối vì lý do này - Ảnh 5
Cung Tuấn hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba trong An Lạc Truyện
Rộ thông tin Cung Tuấn có khả năng được mời vào vai phụ trong dự án mới, fan nhiệt liệt phản đối vì lý do này - Ảnh 6
Sơn Hà Lệnh đưa cái tên Cung Tuấn vụt sáng trở thành một ngôi sao đầy triển vọng

Thành Nghị sau thành công với loạt phim cổ trang cũng đang muốn hướng tới hình tượng chín chắn, thực lực hơn. Nam diễn viên bắt đầu lựa chọn tham gia các dự án hiện đại, gắn liền với chủ đề xã hội. Mới đây, diễn xuất của Thành Nghị trong phim Ranh Giới nhận được sự công nhận của khán giả. 

Rộ thông tin Cung Tuấn có khả năng được mời vào vai phụ trong dự án mới, fan nhiệt liệt phản đối vì lý do này - Ảnh 7
Không đóng khung trong nhân vật cổ trang, Thành Nghị làm mới bản thân trong nhiều vai diễn khác nhau 
Cung Tuấn bất ngờ bị "phán nữ tính" khi lộ tạo hình mới nhất trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

Cung Tuấn bất ngờ bị "phán nữ tính" khi lộ tạo hình mới nhất trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

Tạo hình mới nhất của Cung Tuấn trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương bất ngờ gây tranh cãi vì có phần "nữ tính".

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử - Thành Nghị Cung Tuấn Nam thần Hoa Ngữ sao hoa ngữ diễn viên Trung Quốc Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Cung Tuấn bất ngờ bị "phán nữ tính" khi lộ tạo hình mới nhất trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

Cung Tuấn bất ngờ bị "phán nữ tính" khi lộ tạo hình mới nhất trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch - Cung Tuấn nhận “gạch đá” tẩy chay vì ăn gian thành tích

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch - Cung Tuấn nhận “gạch đá” tẩy chay vì ăn gian thành tích

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Dương Mịch - Cung Tuấn cân đẹp tạo hình ma mị, hé lộ dàn diễn viên phụ máu mặt không kém

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Dương Mịch - Cung Tuấn cân đẹp tạo hình ma mị, hé lộ dàn diễn viên phụ máu mặt không kém

Thành Nghị 'có tâm' trong mọi vai diễn, bất chấp làm mới bản thân, dù phải đóng phim dưới thời tiết âm 20 độ

Thành Nghị 'có tâm' trong mọi vai diễn, bất chấp làm mới bản thân, dù phải đóng phim dưới thời tiết âm 20 độ

Nhậm Gia Luân và Thành Nghị bất ngờ đối đầu nhau trong tháng 9, ai sẽ là người chiếm lợi thế hơn?

Nhậm Gia Luân và Thành Nghị bất ngờ đối đầu nhau trong tháng 9, ai sẽ là người chiếm lợi thế hơn?

Ngoại hình khác lạ của Vương Nhất Bác trong phim mới khiến dân tình "sốc tâm lý" nhưng được khen có tiến bộ

Ngoại hình khác lạ của Vương Nhất Bác trong phim mới khiến dân tình "sốc tâm lý" nhưng được khen có tiến bộ

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 39 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI