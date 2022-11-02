Mới đây, các blogger Trung truyền tin nhà sản xuất Bảy Thanh Hung Giản muốn tái hợp cặp đôi Thành Nghị - Dương Tử. Ngoài ra ê-kíp còn mời Cung Tuấn đảm nhận một vai quan trọng, tạo nên mối tình tay ba vô cùng rắc rối.

Dù có kết thúc đầy bi thương, nhưng nhờ đó mà tên tuổi của dàn cast lại "phất" lên dữ dội

Trầm Vụn Hương Phai tuy không phải là bộ phim bão mùa hè 2022 nhưng đang mang lại cho dàn diễn viên chính không ít danh tiếng. Thành Nghị - Dương Tử củng cố vị thế trong dòng phim cổ trang tiên hiệp, tạo nên một câu chuyện tình vô cùng bi thương.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đội hình diễn viên này sẽ khó có thể trở thành sự thật vì Cung Tuấn hiện đã là ngôi sao hạng A, không chịu đóng vai phụ, làm nền cho Thành Nghị. Dù việc hợp tác với Dương Tử rất đáng cân nhắc nhưng nam diễn viên sẽ không hạ thấp địa vị trong một dự án phim ảnh .

Xét về địa vị, Cung Tuấn được coi là người nổi tiếng hơn, được săn đón hơn Thành Nghị trong top những lưu lượng hàng đầu hiện nay. Với ngoại hình điển trai, chiều cao lý tưởng cùng diễn xuất tương đối ổn định, Cung Tuấn hiện đang được kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao sáng giá của điện ảnh Hoa Ngữ trong thời gian sắp tới.

Cung Tuấn hiện đang là nam diễn viên được săn đón dữ dội trong làng giải trí Hoa ngữ

Bước ngoặt tạo nên sự đột phá trong sự nghiệp diễn xuất của Cung Tuấn phải kể đến bộ phim chiếu mạng Sơn Hà Lệnh gây bão mạng xã hội trong và ngoài nước nửa đầu năm 2021. Càng nổi tiếng hơn khi từng hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba trong An Lạc Truyện, sánh vai Dương Mịch trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Mỹ nam chỉ nhận những vai nam chính trong dự án lớn, đóng cùng các mỹ nhân hàng đầu nên sẽ khó có khả năng chịu làm nền cho một sao nam khác.

Dương Mịch - Cung Tuấn lần đầu sánh đôi trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

Cung Tuấn hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba trong An Lạc Truyện

Thành Nghị sau thành công với loạt phim cổ trang cũng đang muốn hướng tới hình tượng chín chắn, thực lực hơn. Nam diễn viên bắt đầu lựa chọn tham gia các dự án hiện đại, gắn liền với chủ đề xã hội. Mới đây, diễn xuất của Thành Nghị trong phim Ranh Giới nhận được sự công nhận của khán giả.