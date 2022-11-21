Đang quay dự án mới Trêu Nhầm, Vương Hạc Đệ lộ vẻ mặt hoảng hốt bị 'nhân vật không mời mà đến' phá đám giữa chừng

Sao quốc tế 21/11/2022 16:00

Đang quay cảnh hôn trong dự án mới, Vương Hạc Đệ bất ngờ bị fan cuồng phá hỏng set quay của mình.

Kể từ sau thành công của Thương Lan Quyết, cái tên Vương Hạc Đệ giờ đây đã có dấu ấn riêng cho mình trong làng điển ảnh Cbiz. Bằng chứng là giờ đây, có rất nhiều nhà sản xuất muốn chọn nam diễn viên này để đóng chính trong các tác phẩm của họ. Bên cạnh khả năng chuyên môn được đánh giá khá tốt, mỹ nam này còn được nhận xét sở hữu nhan sắc không thua kém các sao nam Cbiz nào ở thời điểm hiện tại. 

Đang quay dự án mới Trêu Nhầm, Vương Hạc Đệ lộ vẻ mặt hoảng hốt bị 'nhân vật không mời mà đến' phá đám giữa chừng - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet 

Hiện tại, anh đang trong quá trình quay bộ phim ngôn tình Trêu Nhầm. Tuy nhiên, cũng trong một set quay mới đây nam diễn viên đã phải bất đắc dĩ trở thành nạn nhân của việc bị quấy rối khi xuất hiện một vị khách không mời mà đến phá hỏng buổi quay phim của anh chàng. 

Cụ thể, trong lúc mọi người đang tập trung vào cảnh quay, một cô gái bất ngờ từ đâu xông tới chỗ Vương Hạc Đệ, định lao vào lòng nam diễn viên. Vừa chạy, cô gái này vừa hét: "Em yêu anh". Dẫu vậy, các nhân viên đã xuất hiện kịp thời giải vây cho anh chàng. 

Đang quay dự án mới Trêu Nhầm, Vương Hạc Đệ lộ vẻ mặt hoảng hốt bị 'nhân vật không mời mà đến' phá đám giữa chừng - Ảnh 2
Nam diễn viên được cho là đã rất hốt hoảng khi bị fan cuồng ''tấn công'' - Ảnh: Internet 

Cô gái này bị đánh giá là fan cuồng có ý định quấy rối Vương Hạc Đệ trên trường quay. Có thông tin cô trà trộn làm diễn viên quần chúng để có cơ hội ở gần thần tượng. Người hâm mộ lên tiếng chỉ trích công tác bảo vệ của đoàn làm phim lỏng lẻo, để lọt fan cuồng đe dọa đến an toàn của diễn viên. 

Vương Hạc Đệ đảm nhận vai tổng tài lạnh lùng, bá đạo trong Trêu Nhầm. Nam diễn viên và Bạch Lộc sẽ tái hiện câu chuyện tình yêu hài hước, cảm động giữa một giám đốc quyền lực, thông minh và một cô phóng viên đầy cá tính. 

Đang quay dự án mới Trêu Nhầm, Vương Hạc Đệ lộ vẻ mặt hoảng hốt bị 'nhân vật không mời mà đến' phá đám giữa chừng - Ảnh 3
Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc - Ảnh: Internet 

Trêu nhầm được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Kiều Diêu mang tên Cưa nhầm bạn trai, được chồng như ý. Nội dung truyện xoay quanh câu chuyện tình yêu của cô phóng viên Trịnh Thư Ý và anh chàng giám đốc Thời Yến.

Bạn trai của Trịnh Thư Ý ngoại tình và bỏ rơi cô để đi theo một cô gái nhà giàu. Tình cờ Trịnh Thư Ý nhìn thấy cô gái này gọi chủ nhân một chiếc xe sang là cậu nên đã lên kế hoạch tán tỉnh ông cậu để trở thành mợ của bạn trai cũ. Tuy nhiên, tới cuối cùng Trịnh Thư Ý lại phát hiện bản thân đã tán tỉnh nhầm người.

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