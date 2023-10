TOP 3 nam diễn viên trẻ tuổi được yêu thích nhất Cbiz trong năm 2022: Vương Hạc Đệ xuât sắc đứng đầu

Với thành công của Thương Lan Quyết, dự án tới đây của Vương Hạc Đệ cũng sẽ được người xem chú ý nhiều hơn nhưng đâu cũng có mặt tốt và mặt hại của nó cả. Bởi chỉ cần dự án tiếp theo thất bại, netizen sẽ nhìn anh với ánh mắt hoàn toàn khác rằng anh chỉ là một nam diễn viên bị thổi phồng quá mức trong khi tài năng chỉ nằm ở mức bình thường.

Vương An Vũ

Vương An Vũ - Ảnh: Internet

Debut làng giải trí Hoa ngữ với tư cách là diễn viên, song chàng tân binh Vương An Vũ vốn không xuất thân chuyên nghiệp trong lĩnh vực điện ảnh hay truyền hình. Sự nghiệp diễn xuất của Vương An Vũ cũng diễn ra tương đối thuận lợi khi chỉ trong vòng 3 năm, Vương An Vũ lần lượt góp mặt trong nhiều dự án Thiếu Nữ Tỏa Sáng, Thân Ái Chí Ái, To Fly With You.

Và gần đây là Con Đường Rực Lửa. Được biết, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Twentine, phim xoay quanh mối tình chị em cách nhau 8 tuổi của nữ huấn luyện viên La Na (Kim Thần thủ vai) và vận động viên nhảy cao Đoàn Vũ Thành (Vương An Vũ thủ vai). Cả hai gặp nhau ở trường học khi La Na trở thành trở thành huấn luyện viên của Vũ Thành trong câu lạc bộ điền kinh.

Mặc dù chưa thể hiện được nhiều về phần diễn xuất nhưng nhan sắc lẫn thần thái của mỹ nam họ Vương này, được nhiều người đánh giá rất cao và kỳ vọng đây sẽ là một sao nam vương trong tương lai của làng phim ảnh Cbiz.

Trần Phi Vũ

Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet

Nam diễn viên trẻ được biết đến là con trai của Trần Khải Ca và Trần Hồng. Có thể nói, chàng diễn viên chính là "thế hệ F2” nổi tiếng trong làng giải trí và có nền tảng vững chắc. Tuy nhiên, điều này cũng trở thành một áp lực vô hình lên vai Trần Phi Vũ khi khả năng diễn xuất của anh vẫn chưa gây được ấn tượng.

Trong tháng 11, Trần Phi Vũ sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim tình cảm-thanh xuân vườn trường Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Bộ phim được chuyển thể từ một tiểu thuyết nổi tiếng và có lượng fan lớn. Phim kể về Lý Tuân (Trần Phi Vũ) - chàng trai có dáng vẻ về ngoài khá ngông cuồng và kiêu căng nhưng thật chất bên trong lại là một người khá trẻ con và đáng yêu, và Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) – một cô nàng ngây thơ trong sáng.

Họ cùng đồng hành, hàn gắn và dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Trưởng thành hơn khi ở cạnh nhau, Chu Vận và Lý Tuân nhìn thấy hy vọng trong tình yêu.