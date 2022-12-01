Liệu bộ phim 'Gió Thổi Bán Hạ' của Triệu Lệ Dĩnh có thể 'bạo' trong năm 2022?

Sao quốc tế 01/12/2022 11:40

Chỉ mới phát sóng vài tập đầu tiên, nhưng bộ phim Gió Thổi Bán Hạ do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai nữ chính đã lập nên nhiều thành tích đáng nể.

Chỉ sau vài ngày phát sóng, bộ phim Gió Thổi Bán Hạ do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai nữ chính đã chính thức phá mức điểm 8500 nhiệt độ trên nền tảng IQIYI. Độ thảo luận và rating ngày đầu phát sóng cũng khá ấn tượng: Tập 1-2 đài Chiết Giang rating trung bình 0.37% (cao nhất 0,5%); tập 1-2 đài Giang Tô rating trung bình 0,23% (cao nhất 0,37%).

Bên cạnh đó, chỉ số truyền thông Vlinkage bảng phim chiếu đài đạt top 1 ngay ngày đầu phát sóng (68.24), bảng Vlinkage nhân vật Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) đạt top 5 ngày đầu phát sóng (8.59).

Liệu bộ phim 'Gió Thổi Bán Hạ' của Triệu Lệ Dĩnh có thể 'bạo' trong năm 2022? - Ảnh 1

Không chỉ ghi nhận thành tích ấn tượng, bộ phim này còn nhận được phản ứng tích cực từ khán giả bởi nội dung hấp dẫn đây chất hiện thực. Theo đó, nữ chính Triệu Lệ Dĩnh cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi về cả tạo hình, diễn xuất lẫn lời thoại. Nữ diễn viên có những phân cảnh gây xúc động. Đặc biệt những cảnh cô bị đánh ghen hay cam chịu vì bị người chồng vũ phu bạo hành dã man đều được thể hiện khá tốt. 

Sau nhiều năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, cái tên Triệu Lệ Dĩnh được xem là bảo chứng cho nhiều tác phẩm mà cô tham gia. Sự góp mặt của cô phần nào khiến khán giả yên tâm về khả năng diễn xuất.

Liệu bộ phim 'Gió Thổi Bán Hạ' của Triệu Lệ Dĩnh có thể 'bạo' trong năm 2022? - Ảnh 2Liệu bộ phim 'Gió Thổi Bán Hạ' của Triệu Lệ Dĩnh có thể 'bạo' trong năm 2022? - Ảnh 3

Gió Thổi Bán Hạ với tên cũ là Dã Man Sinh Trưởng, đây là câu chuyện xoay quanh Hứa Bán Hạ (do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai), từ nhỏ đã thiếu sự quan tâm từ gia đình, lớn lên cô trở thành một cô gái kiêu ngạo đầy cá tính. Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Trung Quốc, Hứa Bán Hạ đã dẫn dắt 2 người bạn cùng khởi nghiệp kinh doanh thép phế liệu và vận tải.

Trong ngành công nghiệp thép do nam giới thống trị, Hứa Bán Hạ thể hiện tinh thần mạo hiểm và thái độ thực dụng, sau đó dũng cảm dấn thân lăn lộn. Sau khi trải qua vô số khó khăn và thậm chí là thử thách sinh tử, cô đã mở một doanh nghiệp nhập khẩu thép quốc tế độc lập và thu hoạch thành quả đầu tiên trong công việc kinh doanh của mình. Lúc này, sự cạnh tranh trên thị trường thép rất gay gắt. Thông qua những trải nghiệm trong cuộc sống, tình yêu và công việc, Hứa Bán Hạ học cách giải quyết vấn đề một cách dứt khoát, vượt qua giới hạn của bản thân để có được sự nghiệp và tình yêu.

Liệu bộ phim 'Gió thổi bán hạ' có xứng tầm với kĩ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh?

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Triệu Lệ Dĩnh có thể lựa chọn những tác phẩm thuộc về thế mạnh của mình như cổ trang, tiên hiệp... Song, việc dám thử sức với "Gió thổi bán hạ" của cô ngay từ đầu đã ít nhiều được công chúng ủng hộ.

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