'Gió thổi bán hạ' do 'bảo chứng rating' Triệu Lệ Dĩnh đóng chính bất ngờ vướng tranh cãi

Sao quốc tế 01/12/2022 15:46

Sau nhiều năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, cái tên Triệu Lệ Dĩnh được xem là bảo chứng cho nhiều tác phẩm mà cô tham gia.

Sau nhiều năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, cái tên Triệu Lệ Dĩnh được xem là "bảo chứng rating" cho nhiều tác phẩm mà cô tham gia. Cụ thểm "Gió thổi bán hạ" (tên cũ là Dã man sinh trưởng) vừa lên sóng những tập đầu tiên đã nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Tuy nhiên, bộ phim cũng đi kèm những tranh cãi.

Tuy được đánh giá tốt về nội dung, diễn xuất nhưng những tập đầu tiên, "Gió thổi bán hạ" không có nhiều bứt phá về rating so với "Cảm ơn bác sĩ" của Dương Mịch. Theo đó, trang QQ đưa tin, bộ phim này sau 4 tập đầu tiên, tác phẩm có rating trên 3 đài truyền hình Chiết Giang, Đông Phương và Hồ Nam, trung bình 1,1-1,2%. Trong khi đó, phim của Dương Mịch cũng có mức rating cũng rơi vào khoảng này. 

'Gió thổi bán hạ' do 'bảo chứng rating' Triệu Lệ Dĩnh đóng chính bất ngờ vướng tranh cãi - Ảnh 1

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đem phim của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch so sánh là không công bằng. Nguyên nhân là bởi phim của Dương Mịch được chiếu trên CCTV trong khi phim của Triệu Lệ Dĩnh lại chỉ được chiếu ở những đài khác có lượng khán giả không vượt trội hơn.

"Gió thổi bán hạ" còn bị phàn nàn vì chèn quá nhiều quảng cáo trong một tập. Điều này gây ảnh hưởng đến việc thưởng thức khi tác phẩm liên tục bị gián đoạn. Ngoài ra, phim chỉ 30 phút/tập - đây là thời lượng quá thấp so với một tác phẩm truyền hình bình thường. Điều này khiến khán giả không khỏi khó chịu và cho rằng nhà đài đang cố tình xé nhỏ phim ra để dễ dàng lồng ghép quảng cáo.

'Gió thổi bán hạ' do 'bảo chứng rating' Triệu Lệ Dĩnh đóng chính bất ngờ vướng tranh cãi - Ảnh 2

Gió Thổi Bán Hạ từng được công bố với tên cũ là Dã Man Sinh Trưởng. Đây là bộ phim truyền hình Trung Quốc thuộc thể loại hiện đại, thành thị, tình cảm, kinh doanh. Câu chuyện xoay quanh mẹ của Hứa Bác Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) đã mất vì khó sinh, từ khi cô sinh ra người cha cũng chẳng hề quan tâm cô. Vì thế cô trở thành một cô gái kiêu ngạo đầy cá tính. Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Trung Quốc, Hứa Bác Hạ đã dẫn dắt Tống Tiểu Kỳ và Tiểu Trần khởi nghiệp kinh doanh thép phế liệu và vận tải.

Trong ngành công nghiệp thép do nam giới thống trị, Hứa Bác Hạ thể hiện tinh thần mạo hiểm và thái độ thực dụng, sau đó dũng cảm dấn thân lăn lộn. Sau khi trải qua vô số khó khăn và thậm chí là thử thách sinh tử, cô đã mở một doanh nghiệp nhập khẩu thép quốc tế độc lập và thu hoạch thành quả đầu tiên trong công việc kinh doanh của mình.

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Chỉ mới phát sóng vài tập đầu tiên, nhưng bộ phim Gió Thổi Bán Hạ do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai nữ chính đã lập nên nhiều thành tích đáng nể.

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