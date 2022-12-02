Bạn gái mới của Lưu Khải Uy bị antifan công kích, đặt lên bàn cân so sánh với Dương Mịch

Nam diễn viên cho biết từ tháng 8 đến cuối tháng 10, anh bận ghi hình show Anh trai vượt mọi chông gai, giai đoạn đó phải nhập viện vì sốt cao. Tài tử biết ơn bạn gái tận tình chăm sóc khi đau ốm.

Ngày 18/11 vừa qua, Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong chính thức công khai quan hệ yêu đương. Lưu Khải Uy cho biết anh và bạn gái có tính cách tương đồng, cả hai thấy thoải mái và vui vẻ khi ở bên nhau. Khải Uy thừa nhận chuyện tình cảm sau khi paparazzi ghi lại video anh và Hiểu Phong đi chơi với nhau, gây bàn tán trên mạng xã hội thời gian qua.

Nhiều netizens tỏ ra bức xúc trước hành động quá đáng và vô duyên của một bộ phận khán giả. Về phía Lý Hiểu Phong, cô vẫn giữ im lặng và chỉ âm thầm xóa bỏ vài bình luận quá khích.

Kể từ khi công khai mối quan hệ, Lý Hiểu Phong trở thành tâm điểm của antifan. Trên trang cá nhân, người đẹp nhận nhiều bình luận kém duyên, công kích nữ diễn viên, bên cạnh đó là hình ảnh Dương Mịch .

Lý Hiểu Phong được lòng bố của bạn trai - diễn viên gạo cội Lưu Đan. Chia sẻ với truyền thông, ông nói bản thân rất vui mừng, mong con sớm ổn định gia đình nhưng sẽ không giục Lưu Khải Uy làm đám cưới. "Đây là tin vui, con tôi độc thân cũng lâu rồi", Lưu Đan nói.

Lưu Khải Uy làm bố đơn thân kể từ khi ly hôn Dương Mịch năm 2018. Hai cha con chủ yếu sống ở Hong Kong cùng vợ chồng Lưu Đan, tài tử được cha mẹ giúp chăm con mỗi khi công tác. Lưu Đan từng tiết lộ Lưu Khải Uy giảm công việc để có nhiều thời gian hơn cho con gái.

Diễn viên Lý Hiểu Phong năm nay 40 tuổi, người gốc An Huy, đóng phim từ 2008. Lý Hiểu Phong từng kết hôn với một doanh nhân gốc Bắc Kinh giàu có vào năm 2013. Hai người có một con trai, nhưng ly hôn sau vài năm chung sống.

Theo Sohu, Lý Hiểu Phong hiện tham gia phim Định luật 80/20 của tình yêu, vai bạn thân của nữ chính (Dương Mịch đóng). Mối quan hệ của hai người trên phim trường rất tốt.

Lưu Khải Uy là người gốc Hong Kong, được biết đến với các phim Thiên sơn mộ tuyết, Nắm giữ tình yêu, Thiên kim nữ tặc... Anh và Dương Mịch gặp nhau trên phim trường, sau đó yêu nhau dù hoàn cảnh khác biệt: người ở Đại lục, người tại Hong Kong, tuổi Khải Uy lại hơn Dương Mịch khá nhiều. Sau khi kết hôn năm 2014, tới 2016, họ sinh con gái Tiểu Gạo Nếp. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 4 năm, sau đó đường ai nấy đi. Con gái của cặp sao ở lại Hong Kong, do ông bà nội chăm sóc. Những năm gần đây, Lưu Khải Uy chủ yếu ở Đại lục làm việc.