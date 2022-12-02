Giữa nghi vấn đang mang bầu lần 4, Trương Bá Chi có động thái gây chú ý

Sao quốc tế 02/12/2022 15:01

Trước đó, mạng xã hội rầm rồ tin đồn Trương Bá Chi đang mang bầu lần 4 khi để lộ vòng hai lùm xùm.

Mới đây, Trương Bá Chi đã chia sẻ một video trên trang cá nhân và nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng. Bà mẹ 3 con mặc áo ngoài màu hồng với bên trong là áo phông hoạt hình màu trắng, cô để tóc dài mượt mà toát lên khí chất và sự trẻ trung. Nhiều người ngợi khen nhan sắc tuổi 42 trẻ trung và quyến rũ của nữ diễn viên họ Trương.

Giữa nghi vấn đang mang bầu lần 4, Trương Bá Chi có động thái gây chú ý - Ảnh 1

Trong video, Trương Bá Chi sử dụng hiệu ứng phần mềm để tham gia giao lưu với người hâm mộ. Khi một số bình luận hỏi về điều cô thích nhất. Thay vì trả lời, nữ diễn viên ra hiệu trước loạt biểu tượng. 

 

Sau khi hiện lên hình kính thời trang, xe hơi, Trương Bá Chi đều xua tay, và cô bất ngờ ra hiệu "OK" trước hình "đứa trẻ". Lúc này Trương Bá Chi cũng chuyển từ nụ cười nhẹ sang trạng thái vui vẻ, phấn khích. Hành động này của Trương Bá Chi làm nhiều người cho rằng cô đang ám chỉ có tin vui khi trước đó không lâu cô vướng nghi vấn đang mang thai lần 4.

Giữa nghi vấn đang mang bầu lần 4, Trương Bá Chi có động thái gây chú ý - Ảnh 2
Giữa nghi vấn đang mang bầu lần 4, Trương Bá Chi có động thái gây chú ý - Ảnh 3

Trương Bá Chi phản ứng hài hước khi được dự đoán sẽ có thêm em bé. 

Cách đây không lâu, khi Trương Bá Chi tham gia bán hàng trên sóng trực tiếp, cư dân mạng phát hiện bụng cô hơi phình ra, ngoại hình có vẻ phờ phạc. Dù mặc váy suông nhưng vòng 2 của cô lộ rất rõ, cằm cũng dần tròn trịa hơn.

Giữa nghi vấn đang mang bầu lần 4, Trương Bá Chi có động thái gây chú ý - Ảnh 4
Giữa nghi vấn đang mang bầu lần 4, Trương Bá Chi có động thái gây chú ý - Ảnh 5

Nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn ngôi sao đang mang thai con thứ 4 và đồng loạt vào để lại lời chúc phúc.

Mới đây, trong dịp sinh nhật con trai thứ 3, Trương Bá Chi đăng ảnh chụp toàn thân, đôi chân thon thả, thẳng tắp của Trương Bá Chi vẫn nổi bần bật. Tuy nhiên, phần thân trên của nữ diễn viên lại gây tranh cãi. Cô mặc áo phông rộng, tạo nên sự tương phản rõ nét với đôi chân thon thả. Điều này một lần nữa dấy lên tin đồn cô đang mang bầu lần 4. Phía Trương Bá Chi thì không có phản hồi về tin đồn này.

Giữa nghi vấn đang mang bầu lần 4, Trương Bá Chi có động thái gây chú ý - Ảnh 6

Trương Bá Chi sinh năm 1980, gia nhập showbiz năm 18 tuổi, là ngôi sao điện ảnh - truyền hình Hong Kong cuối những năm 1990, đầu những năm 2000. Khán giả biết đến cô với nhiều phim như Sư tử Hà Đông, Vua hài kịch, Vô cực... Gần đây, cô ít đóng phim, chủ yếu tham gia show truyền hình.

Năm 2006, Trương Bá Chi làm đám cưới với Tạ Đình Phong sau nhiều lần tan hợp. Họ có với nhau hai con trai Lucas (sinh năm 2007) và Quintus (sinh năm 2010).

Năm 2008, Trương Bá Chi lộ ảnh "nóng" với Trần Quán Hy. Vụ việc là một trong các nguyên nhân khiến hôn nhân giữa cô và Tạ Đình Phong trục trặc, đi tới đổ vỡ năm 2012. Năm 2018, cô sinh thêm con trai Marcus, hiện 4 tuổi. Danh tính bố em bé là một ẩn số.

Vì scandal, Trương Bá Chi từng bị đả kích. Tuy nhiên, nỗ lực làm mẹ đơn thân, chăm sóc ba con trai dần giúp cô có được cảm tình của khán giả. Những năm gần đây, cô phát triển sự nghiệp tại Đại lục.

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