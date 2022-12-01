Trịnh Gia Dĩnh nói lý do chưa tiết lộ giới tính con thứ 3, thể hiện sự tôn trọng và tình yêu thương dành cho vợ

Sao quốc tế 01/12/2022 13:06

Mặc dù đây là một thai kỳ ngoài ý muốn nhưng Trịnh Gia Dĩnh mô tả em bé thứ 3 là "món quà từ thiên đường" đến với gia đình anh.

Ngày 28/11, đôi vợ chồng diễn viên Hồng Kông Trịnh Gia DĩnhTrần Khải Lâm cùng đăng đàn thông báo tin vui rằng họ sắp chào đón thêm thành viên mới trong gia đình nhỏ của mình.

Trong thông báo được đăng tải trên mạng xã hội, Trịnh Gia Dĩnh cho biết: "Trong cuộc sống có nhiều điều không thể biết trước, nhưng tôi biết rằng được gặp con là điều tuyệt vời nhất trong đời, rất vui khi chia sẻ với mọi người rằng chúng tôi sắp chào đón thêm thành viên mới trong gia đình - đứa con thứ ba của chúng tôi. Cảm ơn những lời chúc của mọi người!".

Trịnh Gia Dĩnh nói lý do chưa tiết lộ giới tính con thứ 3, thể hiện sự tôn trọng và tình yêu thương dành cho vợ - Ảnh 1

Trần Khải Lâm cũng thông báo cô đang mang thai đứa con thứ 3. Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ khi biết cặp đôi này sắp có thêm thành viên thứ 3 chỉ trong vòng 4 năm, bởi trong giới showbiz có rất ít nghệ sĩ có 3 con vì tính chất và đặc thù công việc của họ.

Với các nghệ sĩ, chuyện sinh con không phải là điều dễ dàng, nhất là với các nghệ sĩ nữ vì nó có thể gây ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp của họ, bởi họ cần có thời gian nghỉ dưỡng khi mang thai cho đến lúc sinh con.

Mặc dù đây là một thai kỳ ngoài ý muốn nhưng Trịnh Gia Dĩnh mô tả em bé thứ 3 là "món quà từ thiên đường" đến với gia đình anh. Nam diễn viên Hong Kong cũng nói vợ chồng anh đã biết giới tính của con nhưng anh sẽ để vợ mình sẽ thông báo sau.

Trịnh Gia Dĩnh nói lý do chưa tiết lộ giới tính con thứ 3, thể hiện sự tôn trọng và tình yêu thương dành cho vợ - Ảnh 2

Với tiết lộ trên thì có thể hiểu Hoa hậu Hong Kong Trần Khải Lâm dường như đã qua tam cá nguyệt đầu tiên nhưng cô hầu như không tăng cân so với bình thường. Trịnh Gia Dĩnh nói: "Cô ấy ăn rất nhiều đồ ngọt, có thể ăn bánh ngọt vào bữa sáng mà không béo!".

Trịnh Gia Dĩnh nói lý do chưa tiết lộ giới tính con thứ 3, thể hiện sự tôn trọng và tình yêu thương dành cho vợ - Ảnh 3

Trịnh Gia Dĩnh và Trần Khải Lâm bắt đầu hẹn hò vào năm 2015. Thời gian đầu công khai yêu nhau, cả hai dính phải không ít lời bàn tán bởi mối tình lệch nhau 22 tuổi. Họ chính thức “về chung một nhà” với hôn lễ sang trọng diễn ra tháng 8/2018 trên đảo Bali, Indonesia. Sau đám cưới cổ tích, cặp đôi lần lượt cho ra đời hai quý tử Rafael (2019) và Yannick (2020).

Kể từ khi lập gia đình, Trần Khải Lâm dành thời gian chăm sóc mái ấm nhỏ của mình, hạn chế hoạt động nghệ thuật so với trước. Cô gọi chồng là người bạn thân nhất, người cha tận tụy, tình yêu lớn trong đời mình. "Hãy tìm một người mà mỗi sáng thức dậy bên người ấy, bạn sẽ tự nhủ với lòng mình: Thật may mắn khi có anh ấy ở bên", cựu Hoa hậu nói. 

Trịnh Gia Dĩnh nói lý do chưa tiết lộ giới tính con thứ 3, thể hiện sự tôn trọng và tình yêu thương dành cho vợ - Ảnh 4

Trong khi đó, Trịnh Gia Dĩnh lại yêu chiều vợ con hết mực và dành hết thời gian rảnh rỗi để vun vén gia đình. Trong một bài phỏng vấn gần đây, mẹ vợ tài tử chấm anh 101 điểm và ngợi khen anh luôn tôn thờ giá trị gia đình. 

Trịnh Gia Dĩnh là diễn viên nổi tiếng ở Hong Kong. Vào nghề từ đầu những năm 2000, tên tuổi của anh gắn liền với đài TVB qua những tác phẩm tiêu biểu như: Bằng chứng thép 2, Khúc nhạc tình yêu, Tòa án lương tâm... 

Trần Khải Lâm sinh năm 1991, từng đăng quanh danh hiệu Hoa hậu Hồng Kông năm 2013, sau đó cô đại diện Hồng Kông tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế người Hoa năm 2014 và tiếp tục đăng quang ngôi vị cao nhất. 

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi nhan sắc, Trần Khải Lâm chính thức bước chân vào showbiz và trở thành diễn viên của TVB. Người đẹp 31 tuổi được nhà đài tích cực lăng xê và gây chú ý qua các bộ phim như Đứa con ngoại tộc, Chuyện 4 nàng luật sư, Cương thi ân oán truyền kiếp, Cuộc chiến nữ quyền, Võ lâm phục sinh...

 

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