'Công chúa Cello' Âu Dương Na Na bị tố bán hàng giá 'cắt cổ', chất lượng không xứng đáng với giá tiền

Sao quốc tế 30/11/2022 22:41

Theo phản ứng từ khách hàng, thương hiệu cá nhân của Âu Dương Na Na quá đắt đỏ nhưng chất lượng lại không tương xứng với giá trên trời.

Mới đây, Âu Dương Na Na cho ra mắt thương hiệu đồ dùng cá nhân của riêng minh mang tên "Nabi". Tuy nhiên, có rất nhiều tranh cãi xoay quanh thương hiệu này bởi mức giá vô cùng đắt đỏ.

Theo đó, Âu Dương Na Na bán các sản phẩm chủ yếu như áo choàng tắm, đồ ngủ, tất, bịt mắt đi ngủ,... tất cả đều có mức giá cao hơn nhiều mặt bằng chung.

'Công chúa Cello' Âu Dương Na Na bị tố bán hàng giá 'cắt cổ', chất lượng không xứng đáng với giá tiền - Ảnh 1
'Công chúa Cello' Âu Dương Na Na bị tố bán hàng giá 'cắt cổ', chất lượng không xứng đáng với giá tiền - Ảnh 2
'Công chúa Cello' Âu Dương Na Na bị tố bán hàng giá 'cắt cổ', chất lượng không xứng đáng với giá tiền - Ảnh 3

Mẫu áo choàng tắm trắng trơn trong bộ sưu tập có mức giá 988 NDT (hơn 3,5 triệu đồng), trong khi đó 2 đôi tất trắng có giá 168 NDT (580.000 đồng). Trên mạng xã hội, nhiều netizens bình luận khán giả sẽ không bao giờ bỏ ra số tiền như vậy để mua sản phẩm từ Âu Dương Na Na, đồng thời chỉ trích cô đang "bòn tiền" người hâm mộ.

'Công chúa Cello' Âu Dương Na Na bị tố bán hàng giá 'cắt cổ', chất lượng không xứng đáng với giá tiền - Ảnh 4

Một người phụ trách một nhà máy dệt ở Giang Tô (Trung Quốc) cho biết những chiếc áo choàng tắm từ thương hiệu của Âu Dương Na Na được làm bằng sợi polyester có chất liệu khá rẻ.

Chi phí sản xuất áo choàng tắm vào khoảng 60 NDT một chiếc, thêm logo sẽ có giá 65 NDT, tương đương 228.000 đồng. Nếu tính toàn bộ chi phí bao gồm cả bao bì, đóng gói vận chuyển,... giá của chiếc áo choàng tắm trên thị trường chỉ vào khoảng 300 NDT (1 triệu đồng). 

'Công chúa Cello' Âu Dương Na Na bị tố bán hàng giá 'cắt cổ', chất lượng không xứng đáng với giá tiền - Ảnh 5

Âu Dương Na Na, sinh năm 2000 là con của diễn viên Âu Dương Long và nữ minh tinh Phó Quyên. Sinh ra trong một ra đình quyền thế, Na Na bén duyên với âm nhạc từ khi còn nhỏ. Cô bắt đầu học piano từ lúc mới 5 tuổi và cello khi lên 6 tuổi. Năm 7 tuổi, Na Na đỗ thủ khoa vào dàn nhạc giao hưởng thiếu nhi Đài Loan.

Sở hữu tài năng thiên bẩm, lên 10 tuổi, cô được mệnh danh là "thiên tài cello" khi tham gia biểu diễn trên các sân khấu lớn nhỏ của Đài Loan.

Năm 2013, Âu Dương Na Na nhận học bổng toàn phần tại Học viện âm nhạc Curits của Mỹ - một trong những ngôi trường đào tạo thanh nhạc hàng đầu thế giới. Không chỉ trình diễn tại các sân khấu trong nước, Âu Dương Na Na còn biểu diễn tại nhiều sân khấu tầm cỡ quốc tế và được báo chí thế giới ca ngợi là "công chúa Cello" của Đài Loan.

Năm 2014, Na Na chuyển hướng sang diễn xuất và có vai chính điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp với tác phẩm Chuyện tình Bắc Kinh. Bộ phim thu về doanh thu khủng 400 triệu NDT, cái tên Âu Dương Na Na bắt đầu gây tiếng vang trong làng điện ảnh Trung Quốc.

'Công chúa Cello' Âu Dương Na Na bị tố bán hàng giá 'cắt cổ', chất lượng không xứng đáng với giá tiền - Ảnh 6

Sau thành công của bộ phim điện ảnh đầu tiên, nàng "công chúa Cello" tiếp tục tham gia nhiều dự án khác như: Xé gió, Quả tim thép, Không thể chạm tới người ấy,.. và đều gây được ấn tượng tích cực với khán giả.

Dù mới 21 tuổi, Âu Dương Na Na sở hữu gia tài khổng lồ và mức cát xê cao ngang tầm sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Nữ nghệ sĩ hiện là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng lớn như Chando, Converse,… và là một trong những khách mời được săn đón nhiều nhất trong các chương trình thực tế.

Ngoài ra, Âu Dương Na Na luôn đi đầu các xu hướng thời trang, các cách phối đồ từ đơn giản đến cầu kỳ của Na Na đều được giới trẻ học tập làm theo. Những món đồ mà Âu Dương Na Na mang trên người ngay lập tức trở thành xu thế mới của làng thời trang Trung Quốc và được cộng đồng mạng săn đón.

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