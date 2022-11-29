Ngô Diệc Phàm suy sụp tinh thần sau khi bị tuyên án 13 năm tù giam, sụt cân thời gian dài do áp lực tâm lý nặng nề

Sao quốc tế 29/11/2022 10:25

Trạng thái tinh thần của cựu thần tượng hiện rất kém. Anh không chấp nhận phán quyết của tòa án vì cho rằng bản án quá nặng.

Ngày 29/11, theo QQ, nguồn tin trong giới giải trí tiết lộ về tình trạng của Ngô Diệc Phàm sau phiên tuyên án sơ thẩm. Người này cho biết cựu thần tượng suy sụp trước bản án nặng nề cơ quan chức năng dành cho mình.

Trước đó, đội ngũ luật sư dự liệu Ngô Diệc Phàm sẽ không bị phạt tù quá 10 năm. Vì vậy, việc bị tuyên án 13 năm tù giam, trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi mãn hạn tù khiến anh và các luật sư bào chữa bất ngờ. Trên tòa, Ngô Diệc Phàm không chấp nhận phán quyết vì cho rằng bản án quá nặng. Anh có thời gian 10 ngày để kháng cáo với hy vọng được giảm án.

Theo blogger giải trí hàng đầu Trung Quốc, sau phiên xử sơ thẩm và công bố tội trạng vào đầu tháng 6, trạng thái tinh thần của Ngô Diệc Phàm rất kém. Anh sụt cân thời gian dài do áp lực tâm lý nặng nề.

Ngô Diệc Phàm suy sụp tinh thần sau khi bị tuyên án 13 năm tù giam, sụt cân thời gian dài do áp lực tâm lý nặng nề - Ảnh 1
Từ ngôi sao hạng A, Ngô Diệc Phàm rơi vào cảnh tù tội vì lối sống buông thả. Ảnh: Weibo

Hồ sơ của Ngô Diệc Phàm chỉ ra, từ tháng 11 đến tháng 12/2020, nhân lúc ba người phụ nữ đang say xỉn, không có khả năng phản kháng, bị cáo Ngô Diệc Phàm đã lợi dụng cơ hội và cưỡng bức họ quan hệ tình dục. Vào ngày 1/7/2018, diễn viên Hóa ra anh vẫn ở đây cùng với những người khác đã sắp xếp cho hai người phụ nữ đến nơi ở của mình để quan hệ tập thể sau khi uống rượu. 

Ngô Diệc Phàm bị bắt giam từ cuối tháng 7/2021. Anh bị cáo buộc cưỡng hiếp các cô gái trẻ. Theo nhân chứng Đô Mỹ Trúc, cô bị anh cưỡng hiếp khi chưa đủ tuổi thành niên. Ngoài ra, hot girl này còn cho biết Ngô Diệc Phàm có hành vi dâm ô với các bé gái. 

Tòa án nhân dân quận Triều Dương cho rằng hành động của Ngô Diệc Phàm đã cấu thành tội hiếp dâm và tội tụ tập đám đông để dâm loạn, cần phải bị trừng phạt theo pháp luật. Căn cứ vào các tình tiết phạm tội của ngôi sao họ Ngô, tính chất, hoàn cảnh và hậu quả nguy hại của tội phạm, tòa án đã đưa ra phán quyết như trên.

Ngô Diệc Phàm suy sụp tinh thần sau khi bị tuyên án 13 năm tù giam, sụt cân thời gian dài do áp lực tâm lý nặng nề - Ảnh 2
Đô Mỹ Trúc - người lên tiếng tố cáo Ngô Diệc Phàm. Ảnh: Weibo

Bên cạnh đó, theo thông tin được công bố trên Đài Trung ương Trung Quốc, Ngô Diệc Phàm đã bị tiến hành thanh tra thuế vì nghi ngờ trốn thuế từ năm 2019 đến năm 2020. Nam nghệ sĩ có một lượng lớn thông tin kinh doanh và giao dịch vốn liên quan đến nhiều công ty liên kết trong và ngoài nước nên vụ việc tương đối phức tạp.

Sau khi điều tra, Ngô Diệc Phàm đã trốn thuế 95 triệu NDT bằng cách chuyển đổi doanh nghiệp hư cấu, khai man bản chất thu nhập và che giấu thu nhập cá nhân thông qua nhiều công ty liên kết trong và ngoài nước từ năm 2019 đến năm 2020... Đồng thời, Ngô Diệc Phàm còn nộp thuế thiếu 84 triệu NDT. Căn cứ theo các điều luật của Trung Quốc, Phòng thanh tra thứ hai của Cục thuế thành phố Bắc Kinh đã yêu cầu Ngô Diệc Phàm nộp chậm và nộp tiền phạt bổ sung, tổng cộng 600 triệu NDT.

Trong đó, phạt gấp 4 lần số tiền 345 triệu NDT đối với phần kinh doanh hư cấu chuyển bản chất thu nhập thành khai man trốn thuế; phạt gấp 5 lần số tiền 42 triệu NDT áp dụng đối với hành vi che giấu thu nhập cá nhân trốn thuế. 

Ngô Diệc Phàm suy sụp tinh thần sau khi bị tuyên án 13 năm tù giam, sụt cân thời gian dài do áp lực tâm lý nặng nề - Ảnh 3

Ngô Diệc Phàm sinh năm 1990, là ngôi sao người Canada gốc Trung Quốc, còn được biết đến với nghệ danh Kris. Anh lần đầu tiên được khán giả biết đến vào năm 2012, với vai trò thành viên của nhóm nhạc nam EXO, do công ty giải trí SM Entertainment quản lý, hoạt động tại thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc. Năm 2014, Ngô Diệc Phàm bất ngờ rời nhóm, trở về Trung Quốc hoạt động. Anh có được lượng lớn người hâm mộ nhờ ngoại hình điển trai cũng như chăm chỉ tham gia nhiều hoạt động giải trí khác nhau từ âm nhạc, phim ảnh, chương trình truyền hình thực tế, thời trang… Sau khi Ngô Diệc Phàm bị bắt giữ, tài sản của cựu thần tượng bị phong tỏa và phải đền bù cho loạt thương vụ quảng cáo.

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