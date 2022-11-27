Ngô Diệc Phàm sẽ thụ án thế nào sau khi thực hiện tội ác gây rúng động dư luận?

Sao quốc tế 27/11/2022 23:07

Ngô Diệc Phàm bị tuyên 13 năm tù giam, trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi mãn hạn tù vì tội cưỡng dâm, có cả bé gái. Mức án dành cho nam diễn viên đang là tâm điểm trong dư luận Trung Quốc.

Trên tờ Wenweipo ngày 26/11, Tạ Thông Tường - chuyên gia pháp luật nổi tiếng, chủ nhiệm văn phòng luật Quân Thụ, Bắc Kinh - nói căn cứ chứng cứ liên quan, trong số nạn nhân bị Ngô Diệc Phàm cưỡng bức, có người vị thành niên. Các hành vi của nam diễn viên bị quy vào nhóm "phạm tội tình tiết nặng". Tạ Thông Tường nhận định bản án thích đáng.

Theo luật sư, theo phán quyết của tòa tại phiên sơ thẩm hôm 25/11, Ngô Diệc Phàm vẫn có cơ hội được giảm án, phụ thuộc biểu hiện của anh trong trại giam. Trường hợp đủ điều kiện được khoan hồng, Diệc Phàm vẫn phải ngồi tù ít nhất sáu năm sáu tháng.

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Mãn hạn tù, Diệc Phàm sẽ bị đuổi khỏi Trung Quốc. Luật sư Lý Thụ Phàm nói trong vòng 10 năm tiếp đó, diễn viên không được phép nhập cảnh trở lại. Hết 10 năm, anh có thể làm đơn xin nhập cảnh.

Ngoài mức án tù phải chịu, Nhân Dân nhật báo đưa tin Cục Thuế Bắc Kinh thanh tra thuế của Ngô Diệc Phàm. Cơ quan này phát hiện từ năm 2019 đến năm 2020, Ngô Diệc Phàm trốn thuế 13,2 triệu USD, bằng cách chuyển đổi doanh nghiệp ảo, khai man, che giấu thu nhập cá nhân qua nhiều công ty liên kết trong và ngoài nước. Ngoài ra, anh còn nộp thiếu nhiều khoản thuế khác, tổng cộng số tiền 11,7 triệu USD.

Theo quy định, Cục thuế Bắc Kinh xử phạt Ngô Diệc Phàm 83,7 triệu USD. Trong đó, phạt gấp 4 lần đối với phần lập doanh nghiệp ảo, khai man thu nhập, trốn thuế, và phạt gấp 5 lần với hành vi che giấu thu nhập cá nhân.

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Ngô Diệc Phàm bị bắt giam từ cuối tháng 7/2021. Anh bị cáo buộc cưỡng hiếp các cô gái trẻ. Theo nhân chứng Đô Mỹ Trúc, cô bị anh cưỡng hiếp khi chưa đủ tuổi thành niên. Ngoài ra, hot girl này còn cho biết Ngô Diệc Phàm có hành vi dâm ô với các bé gái.

Tháng 6, tòa mở phiên xử nam ca sĩ. Vụ án của Ngô Diệc Phàm được xử kín để bảo vệ các nạn nhân. Theo QQ, Ngô Diệc Phàm không được hưởng đãi ngộ trong thời gian giam giữ chờ xét xử. Anh từng gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường ở trại giam.

Nguồn tin thân cận với gia đình Ngô Diệc Phàm tiết lộ nam nghệ sĩ suy sụp, liên tục khóc lóc xin gia đình được bảo lãnh để đến bệnh viện trị bệnh. Tuy nhiên, đơn xin tại ngoại của nam nghệ sĩ đều bị bác bỏ.

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Trước khi bị bắt vào tháng 7/2021, Ngô Diệc Phàm được cho là sở hữu khối tài sản lên đến 206 triệu USD. Sau khi nam diễn viên ngồi tù, số tài sản trên "không rõ tung tích".

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