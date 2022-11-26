Ngô Diệc Phàm lãnh án 13 năm tù vì tội hiếp dâm, Dương Tử bỗng dưng bị réo tên vì lý do bất ngờ

Sao quốc tế 26/11/2022 08:15

Sau khi Ngô Diệc Phàm chính thức bị tuyên án 13 năm tù gây chấn động làng giải trí, nữ diễn viên Dương Tử bỗng "ngồi không cũng trúng đạn".

Ngày 25/11, Sina đưa tin tòa án quận Triều Dương công khai bản án sơ thẩm dành cho Ngô Diệc Phàm. Nam diễn viên bị kết án 13 năm tù giam cho hai tội danh cưỡng hiếp, tụ tập thác loạn. Trong đó, anh bị phạt 11 năm 6 tháng tù giam cho tội cưỡng hiếp, 1 năm 10 tháng tù giam cho hành vi tụ tập thác loạn, quan hệ tình dục bất hợp pháp.

Theo tòa án quận Triều Dương, nam nghệ sĩ sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi kết thúc thời gian thi hành án. 

Ngô Diệc Phàm lãnh án 13 năm tù vì tội hiếp dâm, Dương Tử bỗng dưng bị réo tên vì lý do bất ngờ - Ảnh 1
Từng là ngôi sao được nhiều người săn đón, Ngô Diệc Phàm mất tất cả chỉ sau 1 đêm vì lối sống buông thả. Ảnh: Weibo

Cũng trong ngày 25/11, tờ Nhân Dân nhật báo đưa tin sau khi thanh tra thuế, Cục Thuế Bắc Kinh cho biết Ngô Diệc Phàm đã trốn thuế 13,2 triệu USD bằng cách khai man, che giấu thu nhập cá nhân và chuyển đổi doanh nghiệp ảo. Ngô Diệc Phàm cũng nộp thuế thiếu lên đến 11, 7 triệu USD. Việc trốn thuế này đã diễn ra từ 2019 đến 2020.   

Theo quy định, Cục thuế Bắc Kinh xử phạt Ngô Diệc Phàm 83,7 triệu USD. Trong đó, phạt gấp 4 lần đối với phần lập doanh nghiệp ảo, khai man thu nhập, trốn thuế, và phạt gấp 5 lần với hành vi che giấu thu nhập cá nhân.

Trong khi dân tình đang vô cùng ủng hộ phán quyết này thì lại có không ít người réo tên Dương Tử. Nguyên nhân là bởi trước khi Ngô Diệc Phàm ngã ngựa, anh ta và nàng tiểu hoa 90 đã cùng nhau hợp tác trong bộ phim cổ trang Thanh Trâm Hành. Từng được kỳ vọng sẽ bạo lớn khi lên sóng vì sở hữu hai đỉnh lưu lượng, thế nhưng dự án này lại phải chịu kiếp nằm kho vĩnh viễn.

Ngô Diệc Phàm lãnh án 13 năm tù vì tội hiếp dâm, Dương Tử bỗng dưng bị réo tên vì lý do bất ngờ - Ảnh 2
Dương Tử bị vạ lây chỉ vì từng hợp tác với Ngô Diệc Phàm. Ảnh: Internet

Việc Dương Tử bị một bộ phận dân mạng ném đá vì từng hợp tác với Ngô Diệc Phàm khiến nhiều người không khỏi bất bình. Họ cho rằng nàng tiểu hoa 9x “nằm không cũng trúng đạn” và đây là hành động của anti-fan muốn hạ bệ Dương Tử. Cô nàng là diễn viên nên không thể tùy ý chọn bạn diễn, bên cạnh đó ở thời điểm đóng Thanh Trâm Hành, Ngô Diệc Phàm vẫn là đỉnh lưu lượng vạn người mê.

Ngô Diệc Phàm lãnh án 13 năm tù vì tội hiếp dâm, Dương Tử bỗng dưng bị réo tên vì lý do bất ngờ - Ảnh 3
Dương Tử và Ngô Diệc Phàm trong "Thanh Trâm Hành". Ảnh: Internet

Thanh Trâm Hành từng được kỳ vọng là "bom tấn" truyền hình Trung Quốc hè 2021 với sự góp mặt của hai diễn viên là Dương Tử và Ngô Diệc Phàm. Phim được đầu tư với kinh phí lên tới 300 triệu nhân dân tệ (hơn 1.000 tỉ đồng) và quy tụ ê kíp đình đám cùng sự nhào nặn của đạo diễn Lâm Ngọc Phân.

Tuy nhiên, sau khi nam chính Ngô Diệc Phàm bị điều tra hành vi cưỡng dâm và dụ dỗ trẻ vị thành niên, đang phải ngồi tù chờ ngày ra tòa, Thanh Trâm Hành chính thức rơi vào cảnh "đắp chiếu" vô thời hạn. Bộ phim cũng nằm trong danh sách những phim cấm chiếu vì nam chính dính bê bối đời tư. 

 

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Ngô Diệc Phàm vừa bị xử phạt hành chính vì hành vi trốn thuế, che giấu thu nhập cá nhân, vừa bị phạt 13 năm tù giam vì tội danh cưỡng hiếp, tụ tập thác loạn.

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