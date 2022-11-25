Hé lộ bí mật hôn nhân của 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân trong gia đình hào môn

Theo truyền thông, đôi vợ chồng giữ hạnh phúc, hôn nhân bền chặt dù đối diện nhiều xì xào, đàm tiếu. Lý Gia Hân từng chia sẻ ông xã Hứa Tấn Hanh vừa là chồng, vừa là bạn của cô. Tình yêu của hai người đủ lớn để đối diện những vấn đề trong cuộc sống. Hứa Tấn Hanh luôn đặt gia đình là số một, chiều chuộng vợ.

Mới đây, Lý Gia Hân đã đăng ảnh mới trên trang cá nhân dịp kỷ niệm 14 năm ngày cưới của cô cùng chồng là doanh nhân Hứa Tấn Hanh . Trong ảnh, dù Lý Gia Hân và Hứa Tấn Hanh không xuất hiện trong ảnh, nhưng màn hình điện thoại di động hay máy tính, Apple Watch đều là ảnh chụp chung của cả hai vợ chồng. Đây là ảnh cưới lãng mạn và hình chụp loạt khoảnh khắc cả hai đi ăn hay du lịch cùng nhau.

Người đẹp Hong Kong chia sẻ cảm động trước sự chăm sóc, ưu tiên mọi điều tốt đẹp nhất dành cho cô từ chồng. "Mỗi lần ăn cua, anh ấy luôn nhìn một lượt rồi chọn con đẹp nhất, ngon nhất cho tôi. Hành động nhỏ nhưng đủ khiến tôi hiểu được tình yêu anh ấy dành cho mình thế nào", Lý Gia Hân nói.

Lý Gia Hân cho biết sau kết hôn Hứa Tấn Hanh vẫn lịch thiệp, ân cần chăm sóc cô như thưở mới yêu. Đại gia Hong Kong giữ thói quen viết thiệp, nhắn gửi những lời yêu thương ngọt ngào đến vợ nhân dịp kỷ niệm đặc biệt.

Lý Gia Hân và chồng - tỷ phú Hứa Tấn Hanh. Ảnh: Internet

Trước khi bước chân vào làng giải trí đầy thị phi và cám dỗ, Lý Gia Hân từng có mối tình đẹp với nhà văn Nghê Chấn (chồng hiện tại của Châu Huệ Mẫn). Thế nhưng hai người quyết định chia tay không lâu sau khi nữ diễn viên phim Tiếu ngạo giang hồ đăng quang hoa hậu.

Năm 1993, khi tham gia phim Nguyên Chấn Hiệp cùng dàn mỹ nhân đình đám bấy giờ như Hồng Hân, Vương Phi, Chu Nhân…, Lý Gia Hân nhanh chóng phải lòng bạn diễn Lê Minh - một trong “Tứ đại thiên vương” của Hồng Kông. Cặp đôi yêu nhau một khoảng thời gian trước khi chia tay vì bận rộn.

Nhan sắc mỹ miều khiến Lý Gia Hân được nhiều người đàn ông theo đuổi. Ảnh: Internet

Sau Lê Minh, Lý Gia Hân hẹn hò với tỷ phú Lưu Loan Hùng - người hơn cô đến 20 tuổi và đã có gia đình. Chấp nhận trở thành "bóng hồng nương tựa" vị đại gia nhiều tuổi, mỹ nhân phim Thiện nữ u hồn được sống trong nhung lụa với nhà xịn, xe sang cùng những món đồ hiệu đắt giá.

Lý Gia Hân trải qua tuổi thơ cơ cực, nghèo khó nên cuộc sống giàu sang khi ấy đã khiến cô hoàn toàn bị mờ mắt. Cô bị khán giả chán ghét vì đánh đổi niềm tin của họ để có được vật chất xa hoa, bị gọi là "hồ ly tinh" bởi cô chính là nguyên nhân khiến tỷ phú Lưu Loan Hùng bỏ vợ con để theo đuổi sắc dục.

Chấp nhận những lời miệt thị từ dư luận nhưng cuối cùng Lý Gia Hân cũng không có cái kết viên mãn bên đại gia hơn 20 tuổi do sự xuất hiện của Quan Chi Lâm - đệ nhất mỹ nhân Hong Kong thuở bấy giờ.

Mối tình bị "ném đá'' kịch liệt của Lý Gia Hân và tỷ phú Lưu Loan Hùng. Ảnh: Internet

Năm 2006, Hoa hậu bất ngờ gặp tỉ phú Hứa Tấn Hanh và nhanh chóng lao vào cuộc tình với thiếu gia nhà tài phiệt giàu có bậc nhất Hồng Kông bất chấp doanh nhân này đã có vợ. Mối quan hệ tình cảm giữa Lý Gia Hân và Hứa Tấn Hanh lần nữa biến mỹ nhân phim Nguyên Chấn Hiệp trở thành “con giáp thứ 13” khiến gia đình của đại gia này đổ vỡ. Cụ thể, Hứa Tấn Hanh quyết ly dị Hà Siêu Huỳnh, ái nữ vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân làm dư luận xứ cảng thơm chỉ trích Lý Gia Hân thậm tệ.

Vụ tai tiếng này khiến hình ảnh của người đẹp sinh năm 1970 vốn đã méo mó trong lòng khán giả nay lại bị ghét bỏ nhiều hơn. Công chúng gọi Lý Gia Hân là kẻ hám tiền, mê danh lợi, bất chấp làm dâu nhà hào môn để đổi đời mặc kệ mang tiếng xấu. Bỏ ngoài tai những lời ác ý, năm 2008, chuyện tình tai tiếng của Lý Gia Hân - Hứa Tấn Hanh khép lại bằng một đám cưới xa hoa. Mãi những năm về sau, công chúng vẫn chưa nguôi cơn phẫn nộ dành cho Hoa hậu đẹp nhất Hồng Kông.