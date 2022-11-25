Hoắc Kiến Hoa ăn mặc giản dị, ngồi vỉa hè cafe cùng bạn bè

Sao quốc tế 25/11/2022 11:07

Ông xã Lâm Tâm Như diện áo thun ngắn tay, đội mũ lưỡi trai ngược ngồi tán gẫu với bạn bè ở vỉa hè. Sự xuất hiện của nam tài tử nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người đi đường.

Theo truyền thông Hoa ngữ đưa tin, Hoắc Kiến Hoa ăn mặc đơn giản, để lộ cơ bắp khỏe khoắn khi ngồi cafe với bạn bè. Khi một người qua đường đưa bảng thăm dò ý kiến và nhờ anh giúp điền, diễn viên rất thân thiện đồng ý.

Hoắc Kiến Hoa ăn mặc giản dị, ngồi vỉa hè cafe cùng bạn bè - Ảnh 1
Ông xã Lâm Tâm Như uống cafe cùng bạn bè trên phố. Ảnh: Sina

 

Hoắc Kiến Hoa ăn mặc giản dị, ngồi vỉa hè cafe cùng bạn bè - Ảnh 2
Hoắc Kiến Hoa điền bảng khảo sát cho một người qua đường. Ảnh: Sina

Hoắc Kiến Hoa nhiều tháng nay không đóng phim. Từ khi về Đài Loan sống, anh chủ yếu chăm sóc con, gặp gỡ bạn bè, thi thoảng đi chơi với vợ. Anh chưa chọn tác phẩm mới, cũng không dự sự kiện. Đây được cho là giai đoạn "xả hơi" của nam diễn viên, sau thời gian đóng phim tại Đại lục.

Vài ngày trước đó, cánh paparazzi cũng gặp anh và vợ - diễn viên Lâm Tâm Như - đi chơi với nhau. Khi fan đề nghị chụp hình, họ tách riêng ra chụp với khán giả chứ không chụp chung để tránh chú ý.

Hoắc Kiến Hoa ăn mặc giản dị, ngồi vỉa hè cafe cùng bạn bè - Ảnh 3

Hoắc Kiến Hoa sinh năm 1979 tại Đài Loan. Năm 2002, anh chính thức bước chân vào giới giải trí với vai nam thứ trong Vươn tới vì sao. Với lợi thế ngoại hình điển trai, Hoắc Kiến Hoa trở thành tiểu sinh tiềm năng trong dòng phim thần tượng xứ Đài.

Năm 2004, Hoắc Kiến Hoa rời bỏ thị trường giải trí Đài Loan, sang Đại lục làm lại từ đầu. Quyết định này mở ra sự nghiệp rực rỡ cho nam diễn viên. Anh trở thành ngôi sao ăn khách màn ảnh nhỏ với loạt tác phẩm Thiên hạ đệ nhất, Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Quái hiệp Nhất Chi Mai, Tiếu ngạo giang hồ, Khuynh thế hoàng phi, Hãy nhắm mắt khi anh đến...

Hoắc Kiến Hoa ăn mặc giản dị, ngồi vỉa hè cafe cùng bạn bè - Ảnh 4

Tháng 1/2016, Hoắc Kiến Hoa công khai yêu Lâm Tâm Như sau 11 năm giữ mối quan hệ bạn bè. Sự thừa nhận của cặp đôi nổi tiếng trở thành đề tài tranh cãi sôi nổi trong làng giải trí một thời gian dài. Có người chỉ trích vì cho rằng cả hai đã lừa dối khán giả suốt nhiều năm. Trong khi Lâm Tâm Như giữ im lặng, Hoắc Kiến Hoa lên tiếng bảo vệ tình cảm của cả hai.

“Chúng tôi biết rằng rất đường đột nhưng không còn cách nào khác. Cả hai đã quá mệt mỏi khi phải yêu đương lén lút. Chúng tôi đã phải trốn trong tầng hầm để hẹn hò cùng nhau. Ngay buổi tối công khai chuyện tình cảm, tôi đã có thể mạnh dạn nắm tay cô ấy đi ăn lẩu, cảm giác đó thật nhẹ nhõm", anh bày tỏ.

Hôn lễ của họ diễn ra tại đảo Bali (Indonesia) vào giữa năm 2016. Cả hai có với nhau một cô con gái Tiểu Cá Heo 5 tuổi. Vài năm qua, họ vẫn năng nổ hoạt động nghệ thuật. Dù đã qua thời đỉnh cao, cặp đôi vẫn được xem là sao hạng A với cát-xê cao ngất ngưỡng mỗi lần nhận lời đóng phim, quay quảng cáo...

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