Tài tử nổi tiếng Hong Kong kết hôn ở tuổi 61, cùng bạn đời đi du lịch nhiều nơi tận hưởng cuộc sống tuổi xế chiều

Diễn viên 'Người đến từ Triều Châu' Lưu Tích Hiền tìm được hạnh phúc mới ở tuổi xế chiều, nhận được nhiều lời của khán giả và đồng nghiệp.

Mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin, diễn viên Lưu Tích Hiền đã kết hôn sau gần 1 năm hẹn hò. Vợ mới của nam tài tử không phải là người hoạt động nghệ thuật. Chân dung người vợ mới của diễn viên Lưu Tích Hiền. Ảnh: Weibo Trên trang cá nhân, nam tài tử đã chia sẻ một đoạn video ngắn về loạt khoảnh khắc ngọt ngào của mình và vợ mới trong thời gian cả hai hẹn hò lên trên trang cá nhân. Dù cả hai yêu nhau chưa đầy 1 năm nhưng qua đoạn video có thể thấy họ rất hạnh phúc. Sau khi xác nhận mối quan hệ, họ đã cùng nhau đi du lịch nhiều nơi. Đến đâu họ cũng ghi lại khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.

Sau khi đăng tải đoạn video, nhiều người hâm mộ bình luận nam diễn viên đã 61 tuổi nhưng vẫn rất lãng mạn. Lưu Tích Hiền và bạn đời đi du lịch nhiều nơi, ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Ảnh: Weibo Trước đó vào tháng 3, Lưu Tích Hiền đã chủ động tiết lộ mối quan hệ của mình với tình mới trong một chương trình phỏng vấn, đồng thời chia sẻ rằng hai người sẽ kết hôn vào cuối năm nay.

Truyền thông đưa tin, diễn viên Người đến từ Triều Châu từng trải qua một cuộc hôn nhân với người phụ nữ tên Lina, kém ông 14 tuổi. Sau khi cả hai kết hôn, không lâu sau, mối bất hòa trong tình cảm của họ bị phơi bày. Thêm vào đó, khoảnh cách địa lý khi một người ở đại lục và một người ở Hong Kong, cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm của họ chính thức kết thúc vào năm 2019. Sau khi ly hôn, Lưu Tích Hiền cũng trả một số tiền lớn cho bên kia. Lưu Tích Hiền sinh năm 1961. Ông là diễn viên đình đám của đài ATV. Tài tử ghi dấu ấn trong loạt phim như Kung Fu bọ cạp, Phan Kim Liên - Tiền thế kim sinh (phim đóng cùng Vương Tuur Hiền), Long tại biên duyên (đóng cùng Cổ Thiên Lạc), Sắc đẹp vĩnh cửu, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, Giang hồ sát thủ, Người đến từ Triều Châu...

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