Từ Hy Đệ ngoại tình có nguy cơ mất trắng sự nghiệp, chị gái Từ Hy Viên bỏ ra số tiền lớn để 'bịt miệng' em rể?

Sao quốc tế 23/11/2022 16:39

Theo truyền thông Hoa ngữ, Từ Hy Viên đã chuyển số tiền lớn cho chồng Từ Hy Đệ nhằm 'bịt miệng', không tung tin với truyền thông.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung xuất hiện tin đồn rằng MC Từ Hy Đệ đã ngoại tình và bị chồng bắt quả tang. Để bảo vệ sự nghiệp của em gái, nữ diễn viên Từ Hy Đệ đã chuyển một khoản tiền lớn cho chồng của nữ MC để "bịt miệng". Vậy nên chồng Từ Hy Đệ mới mua được căn nhà ở Thượng Hải để cặp kè với tình nhân.

Nhưng điều gây bất ngờ hơn chính là số tiền "bịt miệng" này là do Uông Tiểu Phi bỏ ra vì thời điểm đó doanh nhân họ Uông vẫn sống cùng với Từ Hy Viên.

Từ Hy Đệ ngoại tình có nguy cơ mất trắng sự nghiệp, chị gái Từ Hy Viên bỏ ra số tiền lớn để 'bịt miệng' em rể? - Ảnh 1
Từ Hy Đệ và chồng Hứa Nhã Quân. Ảnh: Internet

Một số khác bày tỏ thông tin trên rất có khả năng bởi thời gian qua truyền thông nhiều lần bắt gặp doanh nhân Hứa Nhã Quân công khai ngoại tình nhưng Từ Hy Đệ lần nào cũng ngậm đắng nuốt cay lên tiếng bênh vực anh, phủ nhận chuyện chồng có người khác. Nhiều nghi vấn cho rằng sở dĩ Từ Hy Đệ phải im lặng trước việc Hứa Nhã Quân công khai ngoại tình như vậy vì anh đã nắm được "điểm yếu" của vợ.

Hiện tại Từ Hy Đệ vẫn chưa phản hồi về tin đồn này. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã vào trang cá nhân của nữ MC để nhắn hỏi.

Từ Hy Đệ ngoại tình có nguy cơ mất trắng sự nghiệp, chị gái Từ Hy Viên bỏ ra số tiền lớn để 'bịt miệng' em rể? - Ảnh 2
Hai chị em nổi tiếng - Từ Hy Viên và Từ Hy Đệ. Ảnh: Internet

Lúc này gia đình Từ Hy Viên bước vào "cuộc chiến" hậu ly hôn với doanh nhân Trung Quốc Uông Tiểu Phi. Những ngày qua, nội dung tranh cãi giữa hai gia đình trở thành đề tài bàn luận nổi bật nhất làng giải trí Hoa ngữ. Trên trang cá nhân, Uông Tiểu Phi gọi DJ Koo là "kẻ hèn" vì sống cùng Từ Hy Viên trong căn nhà anh mua, thậm chí không có tiền để thay tấm nệm. 

"Căn nhà đó trị giá 400 triệu Đài tệ do tôi mua. Tôi mới trả trước 240 triệu Đài tệ và vẫn đang trả nợ theo tháng. Căn nhà được xây theo ý muốn của tôi, lắp đặt theo phong cách tôi thích. Người khác ở thì không sao, nhưng kẻ hèn như anh vào đó ở cũng không thay được tấm nệm mới, còn bắt tôi phải trả tiền điện", Uông Tiểu Phi viết.

Trước lời chê bai của Uông Tiểu Phi, sáng 23/11, Đại S và DJ Koo đã đưa tấm nệm tới khách sạn S Hotel để trả lại. S Hotel là bất động sản mà doanh nhân họ Uông xây để kỷ niệm tình yêu với vợ cũ.

Từ Hy Đệ ngoại tình có nguy cơ mất trắng sự nghiệp, chị gái Từ Hy Viên bỏ ra số tiền lớn để 'bịt miệng' em rể? - Ảnh 3
Từ Hy Viên thuê đơn vị vận chuyển đến bê đệm trả Uông Tiểu Phi. Ảnh: Internet

Trước đó, nữ diễn viên Vườn sao băng cho biết Uông Tiểu Phi đã không thực hiện các thỏa thuận hôn nhân và ngừng thanh toán chi phí sinh hoạt cho các con của cô từ tháng 3. Hiện tại, số tiền này đã tích cóp lên tới 5 triệu Đài tệ (160.000 USD). Tòa án quyết định niêm phong tài sản của Uông Tiểu Phi ở Đài Bắc.

Sau đó, Uông Tiểu Phi đăng tải danh sách ghi chú rõ ràng các khoản tiền hỗ trợ cho sinh hoạt của mẹ con Từ Hy Viên sau ly hôn. Anh cho biết đã tiêu tốn khoảng 40,4 triệu NDT (5,6 triệu USD).

Doanh nhân người Trung Quốc Đại lục bức xúc khi phải chi trả nhiều khoản tiền vô lý cho Từ Hy Viên như thế chấp ngân hàng gần 32.000 USD, phí quản lý cộng đồng 4.100 USD, tiền điện 3.000 USD.

Từ Hy Đệ ngoại tình có nguy cơ mất trắng sự nghiệp, chị gái Từ Hy Viên bỏ ra số tiền lớn để 'bịt miệng' em rể? - Ảnh 4
Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi khi còn là vợ chồng. Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Uông Tiểu Phi và mẹ là bà Trương Lan tố cáo Từ Hy Viên bòn rút tài sản của chồng cũ để nuôi chồng mới.

DJ Koo chưa lên tiếng về sự việc. Anh và Hy Viên yêu nhau cuối thập niên 1990, chia tay vì bị công ty quản lý ngăn cấm. Sau khi Hy Viên ly hôn Uông Tiểu Phi hồi tháng 11/2021, DJ Koo liên lạc với diễn viên, nối lại tình yêu, họ hoàn tất thủ tục kết hôn hồi tháng 3/2022.

 

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