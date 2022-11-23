Mẹ Uông Tiểu Phi tiếp tục tố Từ Hy Viên nói dối, không coi gia đình chồng cũ ra gì, sẵn sàng gặp nhau tại tòa

Sao quốc tế 23/11/2022 13:52

Bà Trương Lan - mẹ của Uông Tiểu Phi mắng con dâu cũ không có đạo đức, đưa chồng mới về ở nhà con trai bà từng mua.

Theo Ettoday, gia đình người đẹp Đài Loan bước vào "cuộc chiến" hậu ly hôn với doanh nhân Trung Quốc Uông Tiểu Phi. Những ngày qua, nội dung tranh cãi giữa hai gia đình trở thành đề tài bàn luận nổi bật nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Tối 22/11, bà Trương Lan - mẹ ruột Uông Tiểu Phi tiếp tục đổ dầu vào lửa bằng một bài đăng trên Weibo: "Tôi có một số phản hồi đối với tuyên bố của cô Từ Hy Viên". Bà vạch trần những vấn đề trong câu chuyện ly hôn của con trai mình. Bà chỉ trích Uông Tiểu Phi đã quá chiều chuộng Từ Hy Viên, gây ra sự việc hiện tại: "Cô ta nóng lòng muốn kết hôn với một người Hàn Quốc từ lâu, trước cả khi thủ tục ly hôn xong xuôi. Cô ta yêu đương, quan hệ ngoài hôn nhân, trong khi đứa con ngu ngốc của tôi vẫn tin đó là tình yêu đích thực.

Chồng mới của cô ta (DJ Koo) đến sống trong ngôi nhà mà Uông Tiểu Phi, con tôi, kiếm được bằng mồ hôi nước mắt, đây là sự xúc phạm mẹ con chúng tôi. Họ xa hoa, lãng phí và không coi tiền của người khác là tiền". (Ý bà ám chỉ chi phí tiêu dùng điện, nước, vú em, lái xe... quá nhiều, tất cả do con bà đang phải trả).

Mẹ Uông Tiểu Phi tiếp tục tố Từ Hy Viên nói dối, không coi gia đình chồng cũ ra gì, sẵn sàng gặp nhau tại tòa - Ảnh 1
Mẹ ruột Uông Tiểu Phi tố Từ Hy Viên dẫn chồng mới về sinh sống trong căn nhà mà con trai bà từng mua. Ảnh: Internet

Bà lại nhắc về chiếc đệm con trai từng mua cho vợ, hiện Từ Hy Viên và chồng mới vẫn dùng: "Con tôi khi ấy thay đổi đến 10 chiếc đệm để tìm ra kiểu dáng giúp Từ Hy Viên nằm thoải mái, được may đo theo cột sống của Từ Hy Viên".

Đặc biệt, thời điểm làm hợp đồng ly hôn, Từ Hy Viên tuyên bố với chồng rằng sẽ không bao giờ kết hôn lần nữa, do đó, Uông Tiểu Phi gạch điều khoản "sau khi Từ Hy Viên lấy chồng mới, Uông Tiểu Phi sẽ dừng chu cấp" khỏi hợp đồng. Đây là lý do sau khi Từ Hy Viên lấy DJ Koo, Uông Tiểu Phi vẫn phải còng lưng chi trả tiền hàng tháng.

Bà Trương Lan cho rằng con dâu cũ quá quắt, sỉ nhục và coi thường bà, cấm đoán các cháu đến thăm bà, con về thăm bố, còn thông qua luật sư gây ra nhiều sức ép, đe dọa Uông Tiểu Phi. Qua những lần gọi video call, hai đứa trẻ luôn nói nhớ bà, nhớ bố, trong khi Từ Hy Viên không cho trẻ về. Mẹ Uông Tiểu Phi cũng chia sẻ đoạn hội thoại giữa bà và thông gia cũ, bà Hoàng Xuân Mai. Trong hội thoại, bà Trương Lan hy vọng nhà họ Hoàng có thể gửi hai đứa trẻ đến Bắc Kinh để nghỉ đông và nghỉ hè.

Mẹ Uông Tiểu Phi tiếp tục tố Từ Hy Viên nói dối, không coi gia đình chồng cũ ra gì, sẵn sàng gặp nhau tại tòa - Ảnh 2
Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi. Ảnh: Internet

Trước đó, Uông Tiểu Phi gọi DJ Koo là "kẻ hèn" vì sống cùng Từ Hy Viên trong căn nhà anh mua. Tiểu Phi viết: "Căn nhà đó 400 triệu Đài tệ, tôi mua đấy, trả trước 240 triệu Đài tệ, số còn lại tôi đang trả theo tháng. Căn nhà đó xây theo phong cách của tôi, tôi giám sát lắp đặt. Những người khác ở thì không sao, nhưng mà anh, kẻ hèn, vào đó ở thay cái nệm mới không được à, lại còn bắt tôi trả tiền điện".

Trên Next Apple, bà Hoàng Xuân Mai, mẹ của Từ Hy Viên, tiết lộ hiện con gái tức giận, tâm trạng tồi tệ vì các rắc rối. Hy Viên tố cáo từ tháng 3 đến nay, Uông Tiểu Phi không gửi tiền cho cô theo đúng thỏa thuận ly hôn, cô đã gửi đơn kiện lên tòa án, đòi chồng cũ trả 5 triệu Đài tệ (khoảng 4 tỷ đồng) phí trợ cấp từ tháng 3 đến nay. Nhưng Uông Tiểu Phi cho rằng Hy Viên đã có chồng mới, anh không muốn chi trả một số chi phí đồ gia dụng, tiền điện cho phía vợ cũ.

Mẹ Uông Tiểu Phi tiếp tục tố Từ Hy Viên nói dối, không coi gia đình chồng cũ ra gì, sẵn sàng gặp nhau tại tòa - Ảnh 3
Diễn viên "Vườn sao băng" cùng chồng mới. Ảnh: Weibo

Từ Hy Viên hiện sống với chồng mới. Cô và DJ Koo bất ngờ thông báo kết hôn hôm 8/3, sau khi nối lại quan hệ từ năm ngoái. Mối tình của họ gây ồn ào trên truyền thông suốt từ đầu năm tới nay.

Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Cô và doanh nhân người Bắc Kinh Uông Tiểu Phi từng chung sống 10 năm, tuyên bố ly hôn cuối năm ngoái, hai con do cô nuôi dưỡng tại Đài Loan. Từ năm 2012, cô không đóng phim, cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau khi lấy chồng mới, DJ Koo, cô chủ yếu dành thời gian chăm sóc con.

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