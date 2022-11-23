Tài tử Huỳnh Thu Sinh hóa 'fanboy' chính hiệu khi gặp nữ thần màn ảnh Lâm Thanh Hà

"Một phụ nữ đi về phía tôi, cô ấy đeo khẩu trang, nhưng từ đôi mắt của cô ấy có thể nói rằng cô ấy thực sự thanh lịch và có văn hóa" - diễn viên 61 tuổi mở đầu câu chuyện của mình - "Cô ấy hẳn là một phụ nữ rất lộng lẫy khi còn trẻ".

Mới đây, trên Facebook cá nhân, diễn viên Hong Kong Huỳnh Thu Sinh đã chia sẻ về cuộc gặp gỡ của anh với một "quý cô xinh đẹp" tại sân bay Hong Kong. Người có thể khiến Huỳnh Thư Sinh "chết lặng" khi đối mặt không ai khác chính là đệ nhất mỹ nhân Hong Kong một thời - Lâm Thanh Hà .

Huỳnh Thu Sinh nói sau khi nói với anh câu đó, người phụ nữ kia bỏ đi và anh đã chết lặng trước những gì đã xảy ra.

Theo Huỳnh Thu Sinh, người phụ nữ đã đến chỗ anh và nhẹ nhàng nói: "Tôi là Lâm Thanh Hà, tôi muốn nói với anh rằng anh diễn rất tốt, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa".

"Cái gì? Lâm Thanh Hà?" - diễn viên 61 tuổi viết tiếp - "Tôi thực sự không thể tin vào tai mắt mình. Tôi đã nghi ngờ rất lâu. Chỉ đến khi ổn định chỗ ngồi trên máy bay, tôi mới chấp nhận những gì vừa xảy ra".

Nữ thần màn ảnh Lâm Thanh Hà khiến Huỳnh Thu Sinh "chết lặng". Ảnh: Internet

Huỳnh Thu Sinh vốn được biết đến với vẻ ngoài rất ngầu nhưng giờ đây, trước ngôi sao màn bạc Lâm Thanh Hà, sự ngầu của anh đã hoàn toàn biến mất. Huỳnh Thu Sinh nói anh lập tức phải lưu giữ "khoảnh khắc bất tử" đã có trên mạng xã hội.

"Lâm Thanh Hà đã khen tôi! Tôi nhất định phải ghi nhớ khúc dạo đầu này" - Huỳnh Thu Sinh kết thúc phần chia sẻ của mình.

Huỳnh Thu Sinh sinh năm 1961, là diễn viên gạo cội của điện ảnh Hong Kong. Anh lớn lên trong gia đình phức tạp, là con rơi của một người đàn ông quốc tịch Anh. Người này bỏ hai mẹ con Hoàng Thu Sinh về nước năm anh mới 4 tuổi, mãi đến năm 2016 mới tìm được tung tích nhờ sự giúp đỡ của bạn bè trên Internet. Tuy nhiên, cha của Huỳnh Thu Sinh đã qua đời. Sau đó, nam diễn viên gặp được anh em cùng cha khác mẹ của mình.

Sự vô trách nhiệm của người cha để lại cho Huỳnh Thu Sinh vết sẹo lớn. Anh luôn sống trong cảm giác bất an và phải đấu tranh để tự bảo vệ mình. "Tôi tự bao bọc trong trí tưởng tượng của mình", chính khả năng tưởng tượng tốt đã giúp Huỳnh Thu Sinh sau này trở thành một diễn viên.

Trong gần 30 năm sự nghiệp, Huỳnh Thu Sinh đóng hơn 160 phim. Sở hữu gương mặt lai Tây cùng diễn xuất bằng ánh mắt tuyệt vời, anh được khán giả nhớ tới qua Vô gian đạo, Hồng môn yến, Tinh Võ phong vân: Trần Chân, Dã thú đặc cảnh, Tứ đại danh bộ, Anh hùng xạ điêu (2008)...

Lâm Thanh Hà sinh năm 1954. Bà là một trong tứ đại mỹ nhân Hồng Kông, bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân. Những vai diễn kinh điển của bà có thể kế đến trong Tiếu ngạo giang hồ, Cuồn cuộn hồng trần, Lộc Đỉnh ký, Đông tà tây độc... Trong sự nghiệp, bà từng 4 lần được đề cử giải Kim Tượng, 3 lần đề cử giải Kim Mã.

Lâm Thanh Hà ngừng đóng phim từ năm 1994, theo đuổi đam mê viết văn. Bà từng phát hành hai cuốn tản văn, dự định viết tiểu thuyết. Thỉnh thoảng, bà nhận lời tham gia các show truyền hình. Chia sẻ với Chinatimes cuối năm 2021, Lâm Thanh Hà nói đang ở độ tuổi hạnh phúc nhất của cuộc đời.