Thái Từ Khôn bị công ty cũ tung bằng chứng chi tận 3 tỷ để trùng tu nhan sắc

Sao quốc tế 22/11/2022 11:51

Để tút tát ngoại hình cho Thái Từ Khôn, công ty cũ đã đầu tư 150 triệu won (khoảng 2,7 tỷ đồng) vào việc phẫu thuật thẩm mỹ.

Thái Từ Khôn từng được mệnh danh là "center quốc dân", khuấy đảo mạng xã hội khi tham gia show Thanh Xuân Có Bạn mùa 1. Anh chàng trở thành cái tên đình đám tại showbiz Hoa ngữ bởi ngoại hình cực phẩm và chiều cao ấn tượng. Rất nhiều người tưởng rằng Thái Từ Khôn đẹp từ bé, sở hữu gương mặt hoàn toàn tự nhiên.

Thái Từ Khôn bị công ty cũ tung bằng chứng chi tận 3 tỷ để trùng tu nhan sắc - Ảnh 1

Tuy nhiên mới đây Sina Entertainment đưa tin vào tối 21/11, công ty quản lý cũ của Thái Từ Khôn là Văn Hóa Y Hải đã đăng tải bài viết tố cáo việc nam ca sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo đó, phía công ty đã công bố hợp đồng đào tạo Thái Từ Khôn và các thực tập sinh khác lên mạng xã hội. Trong hợp đồng nêu rõ chi phí dao kéo ngoại hình lên tới 150 triệu won (khoảng 2,7 tỷ đồng).

Thái Từ Khôn bị công ty cũ tung bằng chứng chi tận 3 tỷ để trùng tu nhan sắc - Ảnh 2
Công ty đăng ảnh so sánh, khẳng định Thái Từ Khôn trùng tu ngoại hình. 

Ngoài ra, công ty cũng cho biết đã đầu tư rất nhiều tiền và nguồn lực vào việc đào tạo biểu diễn, xây dựng hình ảnh và quảng bá cho Thái Từ Khôn. Song việc nam thần tượng chấm dứt hợp đồng sớm đã khiến họ chịu tổn thất lớn, đồng thời yêu cầu Thái Từ Khôn phải chịu trách nhiệm liên quan.

Ngay sau đó, thông tin Thái Từ Khôn phẫu thuật thẩm mỹ đã nhanh chóng lên trên mạng xã hội, trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất. Ý kiến của cư dân mạng đưa ra khá đa dạng: "Dậy thì thành công, sự thật nó lồ lộ ra đó chỉ có fan là vẫn cứng miệng", "Nếu như Thái Từ Khôn chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ thì anh ấy có thể kiện lại công ty", "Chỉ với cái bảng biểu như thế này tôi làm được hẳn 100 cái"...

Năm 2018, Thái Từ Khôn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý cũ. Anh cho biết nguyên nhân là bởi ăn chia chênh lệch và công ty có dấu hiệu lừa gạt trẻ vị thành niên. Phiên tòa thứ hai về tranh chấp giữa nam thần tượng và công ty cũ sẽ diễn ra vào ngày 1/12 tới đây. 

Phía quản lý hiện tại của Thái Từ Khôn chưa có phần hồi chính thức về thông tin này. Còn fan của nam ca sĩ đã đồng loạt đăng ảnh và video trước đây, từ bé đến lớn của anh để chứng minh không có chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài ra, nhiều người cũng chia sẻ công ty Văn hóa Y Hải từng có những hành động làm ăn không đứng đắn như chèn ép nghệ sĩ trẻ, khiến họ buộc phải dừng hợp đồng và bồi thường.

Thái Từ Khôn bị công ty cũ tung bằng chứng chi tận 3 tỷ để trùng tu nhan sắc - Ảnh 3

Thái Từ Khôn, sinh năm 1998, nổi danh sau khi giành vị trí quán quân của chương trình Idol Produce (tiền thân của show Thanh xuân có bạn, năm 2018). Trong suốt quá trình thi, anh được đánh giá là thí sinh nổi bật vì có kinh nghiệm, sức hút và ngoại hình bắt mắt. Anh giành chiến thắng với 47 triệu phiếu bình chọn từ khán giả. 

Thái Từ Khôn thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc Hoa ngữ trong một thời gian dài kể từ khi ra mắt và lập kỳ tích tiêu thụ ấn tượng. MV cá nhân đầu tiên của Thái Từ Khôn - Pull Up đạt hơn 10 triệu lượt chia sẻ. Album Young có doanh thu cao ngất ngưởng với hơn 9,4 triệu USD.

Năm 2020, nhờ sự nổi tiếng, anh được mời làm cố vấn cho chương trình Thanh xuân có bạn 2 cùng Lisa, Jony J và Ella Trần Gia Hoa. Sức hút trong chương trình giúp anh có cơ hội trở thành thành viên cố định của show ăn khách Keep Running (Running Man phiên bản Trung Quốc). Anh cũng là gương mặt đại diện cho gần 30 nhãn hàng khác nhau. 

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