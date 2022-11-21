Tạo hình Hoàng Dung của mỹ nhân 20 tuổi bị chê thiếu nét thông minh, lanh lợi

Bao Thượng Ân được khen ngợi xinh xắn tuy nhiên vẻ ngây thơ, đơn thuần lại không đúng với miêu tả nhân vật của cố nhà văn Kim Dung.

Mới đây, trang tin Sina đăng tải những hình ảnh của các diễn viên chính Anh hùng xạ điêu trên phim trường Hoành Điếm. Trong loạt ảnh, cặp đôi đóng Hoàng Dung – Quách Tĩnh lần lượt là Bao Thượng Ân và Thử Sa có tạo hình khá đơn giản, được khán giả nhận xét không bị diêm dúa như các bộ phim võ hiệp Trung Quốc gần đây. Tạo hình nhân vật Hoàng Dung của Bao Thượng Ân. Ảnh: Sina Nhan sắc của nàng Hoàng Dung phiên bản mới được khen ngợi xinh xắn tuy nhiên vẻ ngây thơ, đơn thuần lại không đúng với miêu tả nhân vật của cố nhà văn Kim Dung. Theo đó, trong truyện, Hoàng Dung là một cô gái xinh đẹp như tiên nữ với làn da trắng, nụ cười tươi như hoa mùa xuân, nàng sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, lanh lợi và thông minh. Với nữ diễn viên trẻ Bao Thượng Ân, cô lại thiếu mất nét lanh lợi, thông minh của con gái đảo chủ đảo Đào Hoa – Đông Tà Hoàng Dược Sư.

Trước Bao Thượng Ân, Ông Mỹ Linh, Chu Nhân, Châu Tấn được giới chuyên môn, khán giả đánh giá cao khi đóng Hoàng Dung. Họ thậm chí đã đi vào tâm thức của người mê phim và những ai yêu mến các tác phẩm của Kim Dung. Đây rõ ràng là một thử thách với diễn viên còn non kinh nghiệm như Bao Thượng Ân. Hoàng Dung của Ông Mỹ Linh được xem là phiên bản kinh điển nhất. Ảnh: Weibo

Đến phiên bản của Chu Ân lại được khen là xinh đẹp nhất màn ảnh. Ảnh: Weibo Châu Tấn được coi là hình mẫu chuẩn mực, sát với nguyên tác của Kim Dung nhất. Ảnh: Weibo Bao Thượng Ân sinh năm 2002, hiện là sinh viên Học viện Truyền thông Chiết Giang. Nữ diễn viên bắt đầu sự nghiệp từ năm 2021 với vai phụ trong phim Diệu thủ. Sau đó, cô liên tiếp được giao các vai chính trong Thiết lập cửa hàng tiện lợi, Thư trung công tử thế vô song, Hoa nở đêm trăng thu,... Khả năng diễn xuất của Bao Thượng Ân cũng được đánh giá tốt, diễn linh hoạt, phù hợp tạo hình cổ trang. Trước đó, vai diễn Lý Táp Táp của cô trong phim nhạc kịch cổ phong ngắn tập Hoa Nở Đêm Trăng Thu được nhận xét tốt, giúp ngôi sao trẻ thu về không ít người hâm mộ. Bên cạnh đó, bạn diễn của cô là nam diễn viên sinh năm 1997 Thử Sa vai Quách Tĩnh. Tài tử sở trường cưỡi ngựa, bắn cung, vì vậy không gặp nhiều khó khăn khi diễn các cảnh cưỡi ngựa trong tác phẩm. Thử Sa được khán giả Việt Nam biết đến với vai diễn Ly Thù trong phim Ngự Giao Ký (Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân đóng chính). Sắp tới, anh còn xuất hiện trong các dự án Ngọc Cốt Dao, Tú Xuân Đao: Sơn Hà Chi Ảnh, Thần Mộ. Thử Sa đóng Quách Tĩnh. Ảnh: Sina Anh hùng xạ điêu bản mới chia làm năm phần, gồm Thiết huyết đan tâm, Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái, Cửu âm chân kinh và Hoa Sơn luận kiếm. Một số diễn viên khác tham gia dự án gồm Chu Nhất Vi (vai Hoàng Dược Sư), Trần Đô Linh (vai vợ Hoàng Dược Sư), Cao Vỹ Quang (vai Âu Dương Phong).

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