Từ Hy Viên khởi kiện, đòi tịch thu tài sản của chồng cũ vì vi phạm thỏa thuận nuôi con hậu ly hôn

Sao quốc tế 21/11/2022 12:13

Từ Hy Viên tố chồng cũ không chu cấp tiền để nuôi hai con sau ly hôn. Trong khi đó, doanh nhân Uông Tiểu Phi nói rằng không muốn Từ Hy Viên dùng tiền của mình để nuôi chồng mới.

Theo truyền thông Đài Loan, Từ Hy Viên vừa có động thái pháp lý với chồng cũ - doanh nhân Uông Tiểu Phi. Nữ diễn viên nộp đơn lên tòa, đề nghị tịch thu một phần tài sản của anh tại Đài Loan. 

Trong đơn, Từ Hy Viên đưa ra nguyên nhân "Uông Tiểu Phi không hoàn thành nghĩa vụ chu cấp cho con theo quy định của tòa". Khi ly hôn, cả hai từng thỏa thuận Từ Hy Viên nuôi hai con, Uông Tiểu Phi hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho trẻ hàng tháng, ước tính hơn 100.000 NDT (hơn 300 triệu đồng).

Tuy nhiên, từ tháng 3 chồng cũ của nữ diễn viên đã làm trái thỏa thuận, ngừng chu cấp các khoản tiền. Nguồn tin còn tiết lộ diễn viên Đài Loan muốn tòa tịch thu cổ phần khách sạn S Đài Bắc do Uông Tiểu Phi đứng tên để chi trả khoản tiền cô đề cập. 

Từ Hy Viên khởi kiện, đòi tịch thu tài sản của chồng cũ vì vi phạm thỏa thuận nuôi con hậu ly hôn - Ảnh 1
Từ Hy Viên và chồng cũ thuở mặn nồng. Ảnh: Internet

Giữa ồn ào, Uông Tiểu Phi chính thức lên tiếng phủ nhận. Anh đăng tải bài viết, kèm file ghi lại những chi phí đã chuyển cho vợ cũ. Nam doanh nhân giải thích luôn hoàn thành các khoản tiền. Tuy nhiên từ khi Từ Hy Viên cưới chồng mới DJ Koo, anh thấy mình không có nghĩa vụ phải trả các khoản tiền điện, nước cho ngôi nhà. Theo ETtoday, Uông Tiểu Phi cho rằng vợ cũ lấy tiền của anh để trang trải cuộc sống với chồng mới. Ngoài ra, doanh nhân Bắc Kinh cho biết vì tình hình dịch bệnh khó khăn nên anh không thể gửi tiền sang Đài Loan cho vợ con, không phải cố ý khất nợ.

"Tất cả các khoản tiền từ giúp việc, lái xe, học phí của con tôi đều đưa đủ. Cả hai thống nhất nuôi dạy con và tôi không làm sai. Họ cũng không có quyền ngăn tôi gặp con", anh nói. 

Nhưng lời giải thích của Uông Tiểu Phi không được phía Đại S chấp thuận. Nữ diễn viên Vườn sao băng yêu cầu chồng cũ thực hiện đúng cam kết khi ly hôn. 

Từ Hy Viên khởi kiện, đòi tịch thu tài sản của chồng cũ vì vi phạm thỏa thuận nuôi con hậu ly hôn - Ảnh 2
Cặp đôi có với nhau 2 người con trước khi "đường ai nấy đi". Ảnh: Internet

Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên hoàn tất thủ tục ly hôn vào cuối năm 2021. Nữ diễn viên giành được quyền nuôi con. Trên sóng livestream, Uông Tiểu Phi nhiều lần khóc vì nhớ con. Doanh nhân này tiết lộ anh từng thảo luận với Đại S để đưa hai con tới Bắc Kinh nghỉ hè nhưng cô không đồng ý. Mối quan hệ của cả hai vì vậy trở nên căng thẳng.

Đầu tháng 3, Từ Hy Viên thông báo tái hôn với Koo Jun Yup. Nam ca sĩ chuyển sang Đài Loan sinh sống cùng mẹ con Từ Hy Viên.

Còn Uông Tiểu Phi hiện hẹn hò người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh nhưng không công khai mối quan hệ. Cuộc tình của họ vướng nhiều ồn ào khi doanh nhân bị tố ngoại tình với Trương Dĩnh Dĩnh trong thời gian vẫn còn là chồng Từ Hy Viên.

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