'Trư Bát Giới' Từ Tranh bị người dân tố cáo, buộc phải lên tiếng xin lỗi

Sao quốc tế 20/11/2022 17:27

Đoàn phim do Từ Tranh làm giám đốc sản xuất bị tố làm ảnh hưởng môi trường xung quanh, sự việc buộc phía nam tài tử phải lên tiếng xin lỗi.

Ngày 20/11, trang Sina đưa tin đoàn phim Cha giả do Từ Tranh làm giám đốc sản xuất vướng rắc rối khi bị người dân tố cáo lên chính quyền.

Theo đó, để phục vụ quay phim, nhóm sản xuất phun lượng lớn tuyết giả lên mái nhà, đường phố, xe của người dân. Nhưng sau khi hoàn thành cảnh quay, họ không tiến hành thu dọn.

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'Trư Bát Giới' Từ Tranh bị người dân tố cáo, buộc phải lên tiếng xin lỗi - Ảnh 2
'Trư Bát Giới' Từ Tranh bị người dân tố cáo, buộc phải lên tiếng xin lỗi - Ảnh 3
Người dân tố đoàn phim do Từ Tranh làm giám đốc sản xuất đã làm ảnh hưởng môi trường xung quanh. Ảnh: Internet

Một vài người dân chia sẻ tuyết giả không chỉ gây mất vệ sinh. Người bán hàng sợ ngộ độc thực phẩm nên không dám bán những loại đồ ăn bị tuyết giả rơi vào. Công chúng xung quanh góp ý với đoàn phim nhưng bị phớt lờ. Đoàn phim bị đánh giá là vô ý thức, ảnh hưởng tới người dân.

Khi tin tức đoàn phim làm ảnh hưởng tới người dân bị lan truyền, nhiều khán giả cho biết nếu nhà sản xuất không có biện pháp xử lý đúng, họ sẽ không ủng hộ khi bị phim ra rạp. Đoàn phim của Từ Tranh sau đó phải lên tiếng xin lỗi và khẳng định sẽ liên hệ với các tiểu thương để xử lý.

'Trư Bát Giới' Từ Tranh bị người dân tố cáo, buộc phải lên tiếng xin lỗi - Ảnh 4

Từ Tranh sinh năm 1972, ra mắt với vai trò diễn viên. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Tâm hoa lộ phóng, Thiếu Lâm tam thập lục phòng, Thuật thôi miên… Sau khi chuyển sang làm đạo diễn, anh tiếp tục gặt hái thành công với hai bộ phim hài Lạc lối ở Hong Kong và Lạc lối ở Thái Lan.

Từ Tranh và nữ diễn viên Đào Hồng kết hôn vào năm 2003. Cả hai phải lòng nhau khi cùng tham gia bộ phim Trư Bát Giới - Phúc tinh chiếu rọi. Trong phim, anh đảm nhận vai Trư Bát Giới còn Đào Hồng đóng vai Tiểu Long Nữ. Cặp sao chào đón cô công chúa đầu lòng vào năm 2008.

'Trư Bát Giới' Từ Tranh bị người dân tố cáo, buộc phải lên tiếng xin lỗi - Ảnh 5
Vợ chồng Từ Tranh - Đào Hồng. Ảnh: Internet

Chuyện tình của Đào Hồng và Từ Tranh từng bị khán giả bình luận giống như đôi đũa lệch. Trong khi vợ được xem là một trong những nữ diễn viên đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ thì Từ Tranh lại sở hữu dáng người thấp, béo. Lúc hai người hò hẹn, Đào Hồng đã là một diễn viên có tên tuổi còn Từ Tranh vẫn là chàng diễn viên vô danh chưa tìm được chỗ đứng trong làng giải trí.  

Tuy nhiên, khi trở thành đạo diễn nổi tiếng, Từ Tranh nhiều lần dính nghi án ngoại tình. Không ít lần nam diễn viên bị bắt gặp xuất hiện thân thiết bên những cô gái không phải là vợ mình. 

Những vụ việc ồn ào của Từ Tranh khiến cuộc hôn nhân của Từ Tranh và Đào Hồng liên tiếp đối mặt với nghi án ly hôn. Tuy nhiên, đến nay, sau 18 năm chung sống, Đào Hồng và Từ Tranh vẫn lựa chọn ở bên nhau và vững vàng đối mặt thị phi. 

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