La Tấn tức giận khi vợ bị lợi dụng danh tiếng để PR bẩn

Sao quốc tế 19/11/2022 12:49

"Động đến giới hạn của tôi, làm tổn thương người nhà của tôi! Xin lỗi, tôi không chơi với các người", La Tấn bức xúc.

Ngày 18/11, truyền thông Trung Hoa đưa tin nam diễn viên La Tấn đã thể hiện sự bất bình trên trang cá nhân, yêu cầu đoàn phim Thiên hạ trường hà không sử dụng chiêu trò PR bẩn, nếu không anh sẽ không phối hợp quảng bá trong tương lai.

"Giải trí cũng phải có chừng mực! Động đến giới hạn của tôi, làm tổn thương người nhà của tôi! Xin lỗi, tôi không chơi với các người", La Tấn viết.

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La Tấn bức xúc khi bà xã Đường Yên bị lợi dụng để PR bẩn. Ảnh: Internet

Theo Sohu, La Tấn đang đóng vai nam chính trong Thiên hạ trường hà. Gần đây, trên mạng xã hội Weibo xuất hiện chủ đề hot: "Vợ trong phim mới của La Tấn bị quần chúng chê cười". Nhiều người cho rằng nội dung đề cập đến Đường Yên, bà xã ngoài đời của La Tấn, là nữ diễn viên 8X nổi tiếng bậc nhất tại Trung Quốc. Nội dung này ảnh hưởng xấu tới danh tiếng của Đường Yên, khiến cô bị hiểu nhầm vướng scandal.

Sohu phân tích đoàn phim vì muốn gây sự chú ý của khán giả nên đã đặt tiêu đề của hot search (từ khóa nóng) mập mờ. Tuy nhiên, cách PR bẩn này nhận chỉ trích của khán giả vì gây thiệt hại cho danh tiếng nghệ sĩ.

La Tấn tức giận khi vợ bị lợi dụng danh tiếng để PR bẩn - Ảnh 2

Đường Yên - La Tấn kết hôn năm 2018 và chào đón con gái một năm sau đó. Cặp đôi vốn rất kín tiếng về cuộc sống hôn nhân. Cả hai tâm niệm những điều hạnh phúc thì nên giữ cho riêng mình và không muốn ảnh hưởng quá nhiều đến những tác phẩm nghệ thuật. Dùng tình cảm để PR cho bản thân lẫn công việc không phải là tiêu chí hoạt động nghệ thuật của Đường Yên và La Tấn. 

Kể từ khi trở lại sau khi sinh con, Đường Yên bận rộn đóng phim, tham gia các sự kiện và các chương trình tạp kỹ nhưng danh tiếng không còn được như xưa. Trong thời gian cô ở chăm lo cho gia đình, nhiều tên tuổi trẻ đã có sự bức phá và vươn lên.

Về phía La Tấn chồng cô cũng bận rộn đóng phim, chụp hình tạp chí, tham gia các show truyền hình lớn. Cặp đôi hiện sống tại một căn hộ xa hoa giá 9 triệu USD ở Thượng Hải.

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Đường Yên - La Tấn bén duyên từ màn ảnh. Cặp đôi từng cộng tác trong nhiều phim như Loạn thế giai nhân, Nữ đặc công, Khắc lạp luyến nhân, Cẩm tú vị ương, Quy lai khứ... Đường Yên sinh năm 1983, là hoa đán nổi bật màn ảnh Hoa ngữ cùng lứa với Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi. Cô nổi tiếng qua Bên nhau trọn đời, Hạ gia tam thiên kim, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3, Kim ngọc lương duyên, Thợ săn tiền thưởng... La Tấn hơn vợ hai tuổi, được biết đến qua Mỹ nhân tâm kế, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa (bản điện ảnh)...

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