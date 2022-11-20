Vợ chồng Hồ Hạnh Nhi 'trốn con' sang Nhật 'trăng mật', tận hưởng thế giới 2 người

Mới đây, Hồ Hạnh Nhi đăng nhiều ảnh lên mạng xã hội, cho thấy vợ chồng cùng đi thưởng thức các món ngon và du ngoạn những thắng cảnh nổi tiếng ở Osaka, Nhật Bản. Diễn viên viết bình luận: "Cảm ơn chồng vì chuyến đi sinh nhật!".

Hồ Hạnh Nhi từng có mối tình sâu đậm với Huỳnh Tông Trạch trước khi kết hôn với doanh nhân Phillip Lee. Gần 8 năm bên nhau, Huỳnh Tông Trạch từng khiến Hồ Hạnh Nhi rơi nước mắt nhiều lần vì phải lòng bạn diễn khác. Vì quá si tình, Hồ Hạnh Nhi lại tha thứ và tiếp tục gắn bó với Huỳnh Tông Trạch.

Trên trang cá nhân, doanh nhân Philip Lee dành cho vợ những lời chúc mừng ngọt ngào: "Chúc mừng sinh nhật bà Lee của anh. Em đã dành trọn một phút để nhắm mắt ước nguyện, vì vậy, mong muốn của anh là tất cả mong muốn của em sẽ trở thành sự thật".

Song, tới năm 2012, Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch xác nhận chia tay trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Truyền thông Hồng Kông tiết lộ, nguyên nhân khiến mối tình sâu nặng của Hạnh Nhi và Tông Trạch tan vỡ là do nam diễn viên họ Huỳnh ngoại tình với bạn diễn.

Hồ Hạnh Nhi gặp người chồng hiện tại - Phillip Lee vào năm 2015 và nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Người đàn ông mà Hồ Hạnh Nhi lựa chọn làm việc ngoài làng giải trí, không lãng mạn, không ngọt ngào cũng không điển trai như người cũ nhưng luôn cho cô cảm giác được yêu thương và an toàn.

Hồ Hạnh Nhi tìm được bến đỗ hạnh phúc sau mối tình dài hơi không thành với Huỳnh Tông Trạch. Ảnh: Weibo

Họ hiện có 3 con trai, lần lượt chào đời vào năm 2017, 2019 và tháng 4/2021. Ba lần đều sinh con trai nhưng Hồ Hạnh Nhi nói "thế là đủ", dù nhiều người khuyên cô nên kiếm con gái. Hiện tại, diễn viên nỗ lực tập trung phát triển sự nghiệp tại Đại lục. Xa gia đình nhưng cô được sự hỗ trợ hết lòng của ông xã và gia đình chồng trong việc chăm sóc ba con nhỏ. Trả lời báo chí, Hạnh Nhi nói luôn cảm thấy biết ơn vì chồng tâm lý, thấu hiểu. Những dịp đặc biệt, cô và chồng cùng nhau đi du lịch, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nhau.

Vợ chồng nữ diễn viên bên 3 cậu con trai. Ảnh: Weibo

Nói về bí quyết giữ lửa hôn nhân, Thị hậu TVB cho biết: "Với tôi hôn nhân là sự thỏa hiệp với điểm mấu chốt của chính mình. Hai người nên học được cách bao dung đối phương. Cả hai phải có cùng mục tiêu như sẽ sống chung với nhau đến già, sẵn lòng làm tất cả để đạt được điều đó và tất nhiên là phải có đủ tình yêu, nếu không sẽ rất khó khăn".

Hồ Hạnh Nhi sinh năm 1979, là một trong những gương mặt quen thuộc của đài TVB. Cô từng đoạt ngôi Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1999. Sau 20 năm gắn bó với nghiệp diễn, minh tinh 40 tuổi nổi tiếng với nhiều bộ phim truyền hình dài tập như Hương sắc cuộc đời, Thực thi pháp luật, Mạnh Lệ Quân, Bước ngoặt cuộc đời, Bao la vùng trời, Mẹ chồng khó tính, Tòa án lương tâm…