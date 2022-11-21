Tài tử Hồ Phong cầu hôn 'bà hoàng phim ma Hong Kong' ở tuổi 90, nương tựa nhau trong quãng đời còn lại

Sao quốc tế 21/11/2022 13:29

Hai ngôi sao gạo cội quyết định sống nương tựa, không đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới.

Ngày 21/11, truyền thông đưa tin sao kỳ cựu Hồ Phong cầu hôn nữ diễn viên La Lan tại hậu trường buổi hòa nhạc của ông. "Bà chúa phim ma Hong Kong" đồng ý làm bạn đồng hành, nương tựa bên Hồ Phong trong quãng đời còn lại.

Tài tử Hồ Phong cầu hôn 'bà hoàng phim ma Hong Kong' ở tuổi 90, nương tựa nhau trong quãng đời còn lại - Ảnh 1
Đến với nhau ở tuổi xế chiều, mối tình của La Lna và Hồ Phong nhận được sự chúc phúc từ khán giả và đồng nghiệp. Ảnh: Sina

Họ đến với nhau khi Hồ Phong đã bước sang tuổi 90, còn La Lan 88 tuổi. Cả hai cho biết không tổ chức đám cưới, không đăng ký kết hôn. Theo On, mối quan hệ tình cảm giữa Hồ Phong và La Lan được 5 người con nam diễn viên ủng hộ. Họ hỗ trợ và chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc tuổi già của cha và bạn đời La Lan.

"Ở từng tuổi này, chúng tôi không còn đặt nặng lễ nghi hay giấy tờ hợp pháp. Không còn gì hạnh phúc hơn khi tìm được người bạn đời phù hợp ở độ tuổi gần đất xa trời", Hồ Phong chia sẻ.

Tài tử Hồ Phong cầu hôn 'bà hoàng phim ma Hong Kong' ở tuổi 90, nương tựa nhau trong quãng đời còn lại - Ảnh 2
Tài tử Hồ Phong cầu hôn 'bà hoàng phim ma Hong Kong' ở tuổi 90, nương tựa nhau trong quãng đời còn lại - Ảnh 3
Tài tử Hồ Phong cầu hôn 'bà hoàng phim ma Hong Kong' ở tuổi 90, nương tựa nhau trong quãng đời còn lại - Ảnh 4
Họ là đồng nghiệp, bàn bè thân thiết trong mấy chục năm qua trước khi là cặp tình nhân bầu bạn tuổi già. Ảnh: Sina

Diễn viên La Lan tên thật là Lư Yến Anh, sinh năm 1934, gia nhập làng giải trí Hong Kong từ năm 1950. Đầu thập niên 1970, bà vào đài TVB, đóng Cừu Thiên Xích trong hai phiên bản Thần điêu đại hiệp mà Lưu Đức Hoa và Cổ Thiên Lạc đóng chính. Bà còn góp mặt trong Ngưu Lang Chức Nữ, Bao la vùng trời, Tái sanh duyên... Ở mảng điện ảnh, La Lan lưu dấu ấn với hình tượng nữ quỷ trong loạt phim kinh dị Âm dương lộ. Năm 2000, bà đoạt danh hiệu "Nữ diễn viên chính xuất sắc" giải Kim Tượng với vai chính trong Bạo liệt hình cảnh. La Lan còn góp mặt trong các phim nổi tiếng như Lộc Đỉnh Ký: Thần Long giáo, Hoàng gia nữ tướng, Bạch phát ma nữ 2...

Tài tử Hồ Phong cầu hôn 'bà hoàng phim ma Hong Kong' ở tuổi 90, nương tựa nhau trong quãng đời còn lại - Ảnh 5

Dành cả đời cống hiến cho nghệ thuật, ít ai biết đời tư của bà lại không hề suôn sẻ. Diễn viên gạo cội từng chia sẻ, thời thanh xuân bà từng trải qua hơn 10 mối duyên nhưng tất cả đều không đơm hoa kết trái. Bà kể trên Appledaily thời trẻ nhiều tật xấu, hay ghen tuông, nghi ngờ và cố chấp, khiến bạn trai bỏ chạy. Cũng có lần bà chủ động chia tay do tính cách không hợp. Càng có tuổi, diễn viên càng không còn khao khát tình yêu, thậm chí mắc chứng sợ đàn ông. "Kiếm một nửa của cuộc đời thật không dễ dàng. Đàn ông, khi 20 họ tìm kiếm cô gái 20. Tới 80 tuổi, họ vẫn tìm kiếm những cô gái 20", bà nói. 

Tài tử Hồ Phong cầu hôn 'bà hoàng phim ma Hong Kong' ở tuổi 90, nương tựa nhau trong quãng đời còn lại - Ảnh 6

Còn tài tử Hồ Phong sinh năm 1932, hoạt động ở làng giải trí từ năm 1953. Ông đóng hơn 400 phim điện ảnh, truyền hình, thường đóng chính ở thập niên 1950, 1960. Từ thập niên 1970, ông chủ yếu diễn vai phụ, góp mặt trong loạt tác phẩm nổi tiếng như Câu chuyện cảnh sát 1985, Trái tim rồng, Phi long mãnh tướng, Tứ thiên kim, Tân Tinh Võ Môn 1991, Hoa hồng trắng, Quần tinh hội, Thề không cúi đầu, Nghĩa bất dung tình, Giọt máu thiện ác, Sư tử Hà Đông, Bàn tay nhân ái... Ngoài đóng phim, ca hát, Hồ Phong còn là người dẫn chương trình.

Ông kết hôn năm 1957 cùng nhà sản xuất phim Lữ Vịnh Hà, có năm con, vợ ông mất năm 2016. Sự ra đi của người đầu ấp tay gối từng khiến Hồ Phong suy sụp một thời gian.

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