Tài tử 'Anh hùng xạ điêu' tận hưởng cuộc sống bên vợ con sau 2 năm ngừng đóng phim

Được biết, diễn viên "Anh hùng xạ điêu" và gia đình hiện đang sinh sống tại Canada. Gần 2 năm qua, anh dành nhiều thời gian cho vợ và các con.

Ngày 21/11, HK01 đưa tin về cuộc sống của tài tử Miêu Kiều Vỹ ở Canada. Nam diễn viên ngừng đóng phim gần 2 năm qua để cùng vợ Thích Mỹ Trân ra nước ngoài sống với hai con. Đến nay, ngôi sao Anh hùng xạ điêu vẫn chưa có ý định trở lại Hong Kong hoạt động nghệ thuật. Một số nguồn tin cho biết Miêu Kiều Vỹ có kế hoạch định cư ở Canada. Được biết gần đây, nam tài tử lấn sân sang kinh doanh, quán trà do nam diễn viên mở ở Canada làm ăn phát đạt.

Miêu Kiều Vỹ và con trai. Ảnh: On Theo truyền thông tiết lộ, Miêu Kiều Vỹ thật sự thích thú với cuộc sống tại "xứ sở lá phong". Ngoài gặp gỡ các đồng nghiệp đang định cư ở Canada, Miêu Kiều Vỹ còn dành thời gian vui chơi bên vợ con, thực hiện các sở thích cá nhân. Theo On, tài tử đang luyện võ, tập nâng tạ và boxing với huấn luyện viên MMA nhằm nâng cao thể lực, rèn luyện sức bền, sự nhanh nhẹn. Ngôi sao "Anh hùng xạ điêu" cùng vợ sang Canada sinh sống cùng 2 con. Ảnh: HK01, On Miêu Kiều Vỹ sinh năm 1958 và ông là một trong những tài tử nổi tiếng, quyền lực hàng đầu màn ảnh Hồng Kông. Tài tử 62 tuổi cùng với Lưu Đức Hoa, Huỳnh Nhật Hoa, Thang Trấn Nghiệp và Lương Triều Vỹ từng là “Ngũ hổ tướng” đình đám một thời của TVB.

Trong những năm đỉnh cao sự nghiệp, Miêu Kiều Vỹ xây dựng hình tượng đại hiệp hào hoa, phong nhã trong các phim: Anh hùng xạ điêu, Sở Lưu Hương, Người Dơi... Đặc biệt, vai diễn anh Ba trong Kẻ kế tục giang hồ góp phần đưa tên tuổi nam diễn viên lên hàng sao hạng A của làng giải trí. Cũng nhờ thành công này, biệt danh anh Ba gắn liền với Miêu Kiều Vỹ suốt nhiều năm qua. Bên cạnh sự nghiệp thành công, nghệ sĩ khiến bao người ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân viên mãn bên Thích Mỹ Trân - ngọc nữ nức tiếng một thời của màn ảnh Hồng Kông. Hai nghệ sĩ bén duyên từ năm 1982, kết hôn năm 1990 và cùng nhau xây dựng tổ ấm cho đến ngày hôm nay. Trên On, Miêu Kiều Vỹ từng cho biết ghi nhớ câu "Một điều nhịn là chín điều lành" để giữ mái ấm. Diễn viên thường cố gắng kiềm chế, nhẫn nhịn mỗi lúc vợ nóng nảy. Khi hạ hỏa, hai vợ chồng nói chuyện với nhau để giải quyết vấn đề. Còn Thích Mỹ Trân nói: "Trên đời này chỉ có chồng nhường nhịn tôi, bao bọc tôi". Nhiều năm bên nhau, cặp đôi xây dựng tổ ấm với 2 người con, một trai, một gái. Trong đó, con gái lớn Miêu Đồng đang nối nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, cô không chọn con đường bằng phẳng, phát triển sự nghiệp nghệ thuật ở Hong Kong mà quyết định tấn công vào thị trường Hollywood. Nhiều nguồn tin tiết lộ ái nữ nhà 2 ngôi sao Hong Kong không muốn mang tiếng dựa hơi bố mẹ nên đã nỗ lực tìm hướng đi mới khi còn trẻ. Trong khi đó, con trai Miêu Tuấn làm việc trong ngành thiết kế quảng cáo.

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