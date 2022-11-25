Thành Long ăn uống tiết kiệm dù giàu nứt đố đổ vách, đến mức đồng nghiệp phải 'than trời'

Theo Sina, đây là lần đầu hai ngôi sao võ thuật hàng đầu Trung Quốc hợp tác trong một dự án điện ảnh. Do đó, khán giả càng hứng thú hơn với dự án Long Mã tinh thần.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đưa tin bộ phim Long Mã tinh thần do Thành Long đóng chính, giữ vai trò nhà sản xuất ra rạp vào 31/12. Mới đây, hậu trường quay phim tiết lộ nhân vật khách mời là nam diễn viên võ thuật Ngô Kinh .

Được biết, Ngô Kinh đảm nhận vai khách mời, nhân vật chưa được tiết lộ trong khi Thành Long đóng vai chính - Lão La. Ông vốn theo nghiệp võ, về già sống đơn độc, bầu bạn với một con ngựa. Lão La nguy cơ mất ngựa vì nợ nần. Trong lúc túng bấn, ông liên lạc với con gái Tiểu Bảo (Lưu Hạo Tồn đóng) - người xa lánh bố vì những hiểu lầm - nhờ giúp đỡ.

Ngoài ra, video hậu trường cho thấy không khí thoải mái, vui vẻ khi Thành Long và Ngô Kinh hợp tác. Ngô Kinh còn than phiền: "Đóng phim với Thành Long đại ca rất gian khổ. Hãy cho tôi xin thêm một ít thịt đi".

Ngô Kinh làm khách mời trong phim của Thành Long. Ảnh: Sina

Theo Sina, Thành Long có thói quen tiết kiệm trong ăn uống. Trong quá trình ăn cơm, khi rơi đồ ăn trên bàn, nam diễn viên không ngần ngại nhặt lên ăn. Thói quen này được nhiều đồng nghiệp của ngôi sao 12 con giáp kể lại.

Bộ phim Long Mã tinh thần thuộc thể loại hành động, hài, bấm máy hồi tháng 9/2021, dự kiến ra mắt vào ngày 31/12. Thành Long cho biết tác phẩm nói về cuộc sống, tinh thần thép của các "võ sư long hổ" - những người chuyên thực hiện cảnh nguy hiểm ở phim hành động. Tài tử nói cả ông và Ngô Kinh đều xuất thân từ đây, vì thế tâm đắc với kịch bản. Tác phẩm là lời cảm ơn cho những đóng góp thầm lặng mà không thể thiếu của võ sư long hổ với phim võ thuật.

Qua các video hậu trường, khán giả nhận xét Thành Long đã bước sang tuổi 67 vẫn nhiệt tình tự quay các cảnh hành động, không nhờ diễn viên đóng thế.

Ngoài ra, Long Mã tinh thần sẽ đối đầu với Lưu lạc địa cầu 2 do Ngô Kinh và Lưu Đức Hoa đóng chính, cũng ra mắt vào dịp Tết Âm lịch 2023.

Thành Long đóng phim 60 năm, nổi tiếng với Kế hoạch A, Đại náo phố Bronx, Câu chuyện cảnh sát, Giờ cao điểm... Trong tự truyện Tôi là Thành Long xuất bản hồi tháng 9, nghệ sĩ nói công sức của ông xứng đáng với tiền vé khán giả bỏ ra để vào rạp xem phim. Giai đoạn đầu, người xem thường la hét, hoảng hốt vì các cảnh thử thách mạo hiểm của tài tử, gọi ông là "kẻ điên rồ". Nhưng dần dần, họ chờ đợi Thành Long mang tới điều mới mẻ. Tài tử viết: "Nghĩ về tương lai, tôi mong mình không quá nhiều bệnh tật, được khỏe mạnh đóng phim. Tôi thường nói với các anh em, đời này, tôi không cần là số một mà là duy nhất".