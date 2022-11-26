Bên cạnh mức án 13 năm tù, Ngô Diệc Phàm còn bị phạt 84 triệu USD: Dấu chấm hết cho ngôi sao 'lắm tài nhiều tật'!

Ngô Diệc Phàm vừa bị xử phạt hành chính vì hành vi trốn thuế, che giấu thu nhập cá nhân, vừa bị phạt 13 năm tù giam vì tội danh cưỡng hiếp, tụ tập thác loạn.

Theo CCTV ngày 25/11, tổng cục thuế thành phố Bắc Kinh hoàn tất điều tra các hoạt động kinh doanh của Ngô Diệc Phàm, kết luận từ năm 2019 tới 2020, nam diễn viên ngụy tạo báo cáo tài chính nhằm che giấu thu nhập thực tế. Thông qua các công ty trong và ngoài Trung Quốc, Ngô Diệc Phàm gian lận số tiền thuế là gần 100 triệu nhân dân tệ (gần 14 triệu USD). Diệc Phàm còn nộp thiếu khoản thuế 84 triệu nhân dân tệ (11,7 triệu USD). Anh bị phạt và yêu cầu nộp khoản còn thiếu, tổng số tiền 600 triệu tệ. Cơ quan chức năng đã gửi quyết định xử phạt tới nam diễn viên.

Ngô Diệc Phàm phải trả giá cho lối sống buông thả của mình. Ảnh: Sina Trên Sina, người phụ trách Cục Thuế Bắc Kinh tuyên bố sẽ tiếp tục giám sát thuế, nghiêm túc điều tra và xử lý các vi phạm liên quan đến thuế quan theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực giải trí. Cũng trong chiều 25/11, Sina đưa tin tòa án quận Triều Dương công khai bản án sơ thẩm dành cho Ngô Diệc Phàm. Nam diễn viên bị kết án 13 năm tù giam cho hai tội danh cưỡng hiếp, tụ tập thác loạn. Trong đó, anh bị phạt 11 năm 6 tháng tù giam cho tội cưỡng hiếp, 1 năm 10 tháng tù giam cho hành vi tụ tập thác loạn, quan hệ tình dục bất hợp pháp.

Theo tòa án quận Triều Dương, nam nghệ sĩ sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi kết thúc thời gian thi hành án. Hồ sơ của Ngô Diệc Phàm chỉ ra, từ tháng 11 đến tháng 12/2020, tại nhà riêng, Ngô Diệc Phàm đã cưỡng hiếp ba người phụ nữ say xỉn không biết phản kháng hoặc không thể kháng cự. Tháng 7/2018, tại nhà riêng, Ngô Diệc Phàm cùng những người khác tổ chức cho hai người phụ nữ khác tham gia các hoạt động tình dục sau khi uống rượu. Tòa án nhân dân quận Triều Dương cho rằng hành động của nam diễn viên đã cấu thành tội hiếp dâm và tội tụ tập đám đông để làm chuyện đồi bại, do đó cần phải bị trừng phạt theo pháp luật. Căn cứ vào các tình tiết phạm tội của Ngô Diệc Phàm cũng như tính chất, hoàn cảnh và hậu quả nguy hại của tội phạm, tòa án đã đưa ra phán quyết như trên. Đô Mỹ Trúc là người tố cáo bê bối của Ngô Diệc Phàm, gián tiếp khiến nam ca sĩ vướng vòng lao lý. Ảnh: Sina. Ngô Diệc Phàm (nghệ danh Kris) là nam ca sĩ, diễn viên người Canada gốc Trung Quốc, cựu thành viên nhóm nhạc EXO. Anh đóng nhiều phim như Tây du ký: Mối tình ngoại truyện, Hóa ra anh vẫn ở đây, Mỹ nhân ngư, Âu Châu công lược... Danh sách bạn gái của Ngô Diệc Phàm gồm các hot girl Tiểu G Na, Joanna, Trần Tử Di, Tần Ngưu Chính Uy, Đô Mỹ Trúc...

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