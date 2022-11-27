Khối tài sản hơn 200 triệu USD của Ngô Diệc Phàm sẽ thế nào sau khi nam diễn viên ngồi tù?

Trước khi bị bắt vào tháng 7/2021, Ngô Diệc Phàm được cho là sở hữu khối tài sản lên đến 206 triệu USD. Sau khi nam diễn viên ngồi tù, số tài sản trên "không rõ tung tích".

Vụ án của Ngô Diệc Phàm đang nhận được sự chú ý của dư luận Trung Quốc và châu Á sau khi bản án cho nam diễn viên được công bố vào ngày 25/11. Theo đó, Ngô Diệc Phàm phải lĩnh án 13 năm tù cho tội danh cưỡng hiếp, dâm loạn tập thể. Sau khi mãn hạn tù, Ngô Diệc Phàm sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc. Ngoài ra, anh còn bị cục thuế xử phạt 600 triệu NDT (hơn 2.000 tỷ đồng) vì trốn thuế. Ngày 26/11, QQ đưa tin về bối cảnh kinh tế của Ngô Diệc Phàm ở Trung Quốc sau khi nam nghệ sĩ vướng vòng lao lý. Dữ liệu trên Tianyancha cho thấy hiện chỉ còn một công ty do Ngô Diệc Phàm đồng sở hữu với anh họ Ngô Lâm ở Hạ Môn còn tồn tại. Trước đó, ngôi sao Bát mỳ lớn mở 4 công ty giải trí nhưng đã lần lượt đóng cửa không rõ nguyên nhân 3 công ty từ năm 2020.

Trong số 19 doanh nghiệp liên kết đầu tư với Ngô Diệc Phàm, hiện còn 9 công ty ở trạng thái tồn tại. Vào tháng 10, công ty Bắc Kinh Phàm Thế của nam diễn viên bị Cục Quản lý và Giám sát Thị trường Triều Dương liệt vào danh sách hoạt động bất thường do không công bố báo cáo thường niên trong thời hạn quy định. Hiện, số nợ kinh tế của Ngô Diệc Phàm được ghi nhận là 139 triệu NDT (hơn 479 tỷ đồng). Theo QQ, chưa có con số thống kê rõ ràng song nhìn từ các hoạt động nghệ thuật, kinh doanh, số lượng siêu xe và bất động sản mà Ngô Diệc Phàm sở hữu, nam ca sĩ có khối tài sản khổng lồ. Tờ On khẳng định ngôi sao Tây du ký: Mối tình ngoại truyện nắm giữ hơn 1,3 tỷ NDT (khoảng 206 triệu USD).

Theo Sohu, sau khi bị bắt vào cuối tháng 7/2021, Ngô Diệc Phàm đã nhờ người thân bảo vệ khối tài sản hàng trăm triệu USD bằng cách thanh lý công ty, bán tháo nhà cửa ở Trung Quốc. Toàn bộ tài sản của nam diễn viên được cho là chuyển về Canada, nơi anh theo mẹ sang định cư từ khi cha mẹ ly hôn. Thời gian qua, Ngô Diệc Phàm không chi trả các khoản thiệt hại kinh tế cho đối tác bất chấp việc tài sản công ty bị niêm phong, liệt vào danh sách nợ xấu. Theo Sina, số tiền Ngô Diệc Phàm phải bồi thường cho các nhãn hàng và nhà sản xuất phim ước tính lên tới 77 triệu USD. Từ tháng 12 năm ngoái, tòa án Trung Quốc đã công bố áp dụng các biện pháp phong tỏa tài sản có giá trị 17,75 triệu NDT (hơn 61 tỷ đồng) của công ty Bắc Kinh Phàm Thế do Ngô Diệc Phàm làm chủ nhằm tránh nguy cơ nam ca sĩ tẩu tán tài sản. Phán quyết này được đưa ra sau khi công ty đồ gia dụng Vantage và công ty Bắc Kinh Phàm Thế của Ngô Diệc Phàm xảy ra tranh chấp. Phía Ngô Diệc Phàm từ chối bồi thường tổn thất kinh tế cho đối tác. Cũng trong hôm nay, một số blogger giải trí cho biết bà Ngô Tú Cần, mẹ Ngô Diệc Phàm và anh họ Ngô Lâm đã bị bắt. Tuy nhiên, các thông tin này chưa được cơ quan chức năng xác nhận. Ngô Diệc Phàm sinh năm 1990, ra mắt ngành giải trí với tư cách thành viên nhóm EXO vào năm 2012. Trước khi sụp đổ, anh có hơn 50 triệu fans ở Trung Quốc. Trong giới giải trí Hoa ngữ, Ngô Diệc Phàm được xem là một trong những nghệ sĩ có giá trị thương mại và danh tiếng cao nhất. Anh từng trở thành người đại diện cho 40 thương hiệu xa xỉ. Ngô Diệc Phàm từng 4 năm liên tiếp vào danh sách 10 Người nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc của Forbes.

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