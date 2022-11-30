'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Quan Chi Lâm thu được 46 triệu USD đấu giá nữ trang

Sao quốc tế 30/11/2022 13:26

Một phần số tiền thu được sẽ được Quan Chi Lâm gửi cho các tổ chức từ thiện.

Theo HK01 ngày 30/11, sự kiện do hãng Christies tổ chức, thu hút các nhà sưu tầm từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, họ đưa bước giá trực tiếp hoặc qua điện thoại. Bộ nữ trang khoảng 25 món, vốn được định giá hơn 100 triệu HKD (12,7 triệu USD).

Món đồ giá trị cao nhất là chiếc vòng cổ kim cương, được gõ búa ở mức 46 triệu HKD (5,8 triệu USD). Một phần số tiền thu được sẽ được Quan Chi Lâm gửi cho các tổ chức từ thiện.

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Diễn viên Quan Chi Lâm đeo chiếc nhẫn hồng ngọc thiên nhiên Myanmar hơn 12 carat.

Trước sự kiện, Chi Lâm nói: "Tôi rất vui khi hợp tác đấu giá một phần bộ sưu tập của mình, chia sẻ niềm đam mê trang sức với những người cùng sở thích. Những món đồ này đại diện cho phong cách cổ điển của tôi. Chúng trang nhã và dễ phối đồ".

Trong nhiều năm hoạt động trong showbiz, ngôi sao Hong Kong đã sưu tập rất nhiều bảo vật, ước tính gồm 51 món trang sức của các thương hiệu nổi tiếng như Cartier, Buccellati, Bulgari, Van Cleef & Arpels, Louis Vuitton, Boghossian... Cô còn có một số kim cương, hồng ngọc, ngọc trai, ngọc lục bảo. Giá trị bộ sưu tập tổng ước tính hơn 100 triệu HKD (hơn 12 triệu USD). Trong bộ sưu tập này, đắt giá nhất là chiếc nhẫn kim cương ruby 12,64 carat, ước tính khoảng 35 triệu HKD.

'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Quan Chi Lâm thu được 46 triệu USD đấu giá nữ trang - Ảnh 2

Trước đó, vào tháng 9, Quan Chi Lâm vừa tổ chức sinh nhật đón tuổi mới. Diễn viên đăng loạt ảnh trên mạng xã hội trong ngày vui và nhận nhiều chúc tụng của khán giả. Không ít fan khen cô trẻ đẹp so với tuổi thực.

Quan Chi Lâm tuổi trung niên tận hưởng một cuộc sống vật chất đủ đầy, tinh thần thoải mái. Cô hiện được cho không yêu ai. Trả lời truyền thông Hong Kong năm 2021, Quan Chi Lâm nói không từ chối tình yêu nhưng không có nhiều hy vọng vào hôn nhân. Thi thoảng, cô đăng video đi leo núi, tập luyện tại nhà, thể hiện tinh thần sống tích cực, yêu thể thao.

Diễn viên hiện ở một chung cư trị giá 19,2 triệu USD. Nhờ đầu tư tốt và chịu khó tích lũy tiền bạc, cô sở hữu tài sản ròng trị giá 500 triệu HKD (hơn 63 triệu USD).

'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Quan Chi Lâm thu được 46 triệu USD đấu giá nữ trang - Ảnh 3
'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Quan Chi Lâm thu được 46 triệu USD đấu giá nữ trang - Ảnh 4

Quan Chi Lâm sinh năm 1962, là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu Hong Kong thập niên 1980-1990. Nữ diễn viên gia nhập làng giải trí năm 18 tuổi và lập tức trở thành "ngọc nữ đắt giá" của màn ảnh xứ Cảng thơm.

Khí chất cổ điển, cao quý mang đậm chất Á đông của Quan Chi Lâm giúp tên tuổi của người đẹp này gắn liền với một loạt các danh xưng mỹ miều như: "Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong", "Hương Cảng đệ nhất mỹ nữ", "Mỹ nhân đẹp nhất toàn Cảng". Nữ diễn viên nổi tiếng với các bộ phim Hoàng Phi Hồng, Tái kiếm giang hồ, Nhật hạ phúc tinh, Hào môn dạ yến, Long huynh hổ đệ...

'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Quan Chi Lâm thu được 46 triệu USD đấu giá nữ trang - Ảnh 5
Nhan sắc xinh đẹp của Chi Lâm thời xuân sắc.

Trái với sự nghiệp thành công, đời tư của Quan Chi Lâm lại bủa vây bởi loạt thị phi với các đại gia. Người đẹp từng trải qua hai cuộc hôn nhân ngắn ngủi, không con cái với doanh nhân Vương Quốc Tinh và Trần Thái Minh. Năm 2020, cô được cho có quan hệ tình cảm với người mẫu trẻ Hầu Duy Đức, nhưng từ chối chia sẻ chuyện đời tư.

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