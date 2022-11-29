Quá khứ tai tiếng của 'tiểu tam' ngoại tình với chồng Trương Gia Nghê

Sao quốc tế 29/11/2022 22:47

Thiệu Tình, nữ sinh 21 tuổi của trường Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, bị chỉ trích dữ dội khi có mối quan hệ sai trái với chồng Trương Gia Nghê.

Vào ngày 25/11, Sina bất ngờ công khai scandal tình ái của Mãi Siêu - chồng nữ diễn viên Trương Gia Nghê. Hình ảnh và clip bằng chứng Mãi Siêu ngoại tình được tung ra, khiến cư dân mạng xứ Trung được phen dậy sóng.

Quá khứ tai tiếng của 'tiểu tam' ngoại tình với chồng Trương Gia Nghê - Ảnh 1
Chồng Trương Gia Nghê bị phát hiện ngoại tình.

Theo đó, paparazzi đã ghi lại được hình ảnh Mãi Siêu xuống sảnh khách sạn đón 1 cô gái lạ vào lúc nửa đêm. Cả 2 tỏ ra vô cùng tự nhiên và thoải mái khi ở bên nhau. Đến ngày hôm sau, cô gái này mới rời khỏi khách sạn trong bộ dạng tóc tai rối bời. Chỉ sau vài tiếng được công bố, thông tin chồng thiếu gia "cắm sừng" Trương Gia Nghê đã tiến thẳng lên No.1 top tìm kiếm bảng giải trí mạng xã hội Weibo.

Quá khứ tai tiếng của 'tiểu tam' ngoại tình với chồng Trương Gia Nghê - Ảnh 2
Quá khứ tai tiếng của 'tiểu tam' ngoại tình với chồng Trương Gia Nghê - Ảnh 3
Chân dung nữ sinh 21 tuổi có quan hệ sai trái với doanh nhân Mãi Siêu.

Dân mạng ngay lập tức tìm ra danh tính “tiểu tam” này. Được biết, cô gái này tên là Thiệu Tình, sinh năm 2001. Đặc biệt, cô còn đang theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. 

Thiệu Tình chưa có bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào trong showbiz. Tuy nhiên, cô được biết đến là nữ sinh có nhan sắc nổi bật của Bắc Ảnh và có lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội.

Mối quan hệ sai trái của Mã Siêu và Thiệu Tình khiến dân tình phẫn nộ. Nữ sinh 21 tuổi sau đó đã khóa trang cá nhân trước làn sóng công kích từ công chúng. Nhiều người còn yêu cầu Học viện Điện ảnh Bắc Kinh kỷ luật cô gái sinh năm 2001 vì có hành vi kém đạo đức, phá hoại gia đình người khác.

Quá khứ tai tiếng của 'tiểu tam' ngoại tình với chồng Trương Gia Nghê - Ảnh 4
Đời tư bê bối, con đường vào showbiz của Thiệu Tình ngày càng hẹp.

Nhiều cư dân mạng còn lên tiếng tố cáo đây không phải lần đầu Thiệu Tình "cướp chồng" người khác. Trong quá khứ, nữ sinh viên từng qua lại với người yêu của bạn thân, cô thậm chí là người chủ động rủ anh chàng kia cùng vào khách sạn.

Cô chủ động tiết lộ sự việc cho bạn thân biết, với mong muốn bạn thân và người yêu sớm chia tay. Ngoài ra, trong thời điểm hẹn hò Mãi Siêu, Thiệu Tình cũng đang có bạn trai.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ ái ngại trước đời sống riêng tư quá phóng túng của Thiệu Tình. Phía cô nữ sinh vẫn giữ im lặng sau bê bối. 

Quá khứ tai tiếng của 'tiểu tam' ngoại tình với chồng Trương Gia Nghê - Ảnh 5
Quá khứ tai tiếng của 'tiểu tam' ngoại tình với chồng Trương Gia Nghê - Ảnh 6
Hiện Thiệu Tình vẫn chưa lên tiếng về tin đồn tình ái.

Trước thông tin chồng ngoại tình, Trương Gia Nghê chia sẻ trên trang cá nhân: "Yêu được. Buông tay được". Truyền thông Trung Quốc cho rằng nữ diễn viên Diên Hi công lược sẵn sàng chấm dứt cuộc hôn nhân nhiều cay đắng. Về phía doanh nhân họ Mãi, đến lúc này, anh vẫn chưa có phát ngôn chính thức về bê bối hay mối quan hệ vợ chồng với Trương Gia Nghê.

QQ cho biết Trương Gia Nghê đã sớm biết chuyện chồng có bồ nhí bên ngoài. Cô trải qua giai đoạn suy sụp trước khi chấp nhận sự thật bị Mãi Siêu phản bội. Người đẹp xóa ảnh thân mật với chồng vào tháng 5, đặt chế độ hiển thị nội dung trên trang cá nhân chỉ trong 6 tháng. Thời gian qua, Mãi Siêu thường xuyên bị bắt gặp chè chén thâu đêm suốt sáng bên hội bạn bè của thiếu gia Vương Tư Thông. Trong khi Trương Gia Nghê chọn đồng hành cùng các chị em ngoài ngành giải trí.

Quá khứ tai tiếng của 'tiểu tam' ngoại tình với chồng Trương Gia Nghê - Ảnh 7
Trương Gia Nghê và Mã Siêu có chung 2 cậu con trai đáng yêu.

Trương Gia Nghê và Mãi Siêu đăng ký kết hôn từ năm 2016, có hai con trai. Chồng của nữ diễn viên là ông chủ thầu mở các sân bóng rổ, kinh doanh nhà hàng tiệc cưới. Mặc dù đã 6 năm bên nhau nhưng Trương Gia Nghê và Mãi Siêu vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Người đẹp sinh năm 1987 cho biết cô không được gia đình chồng chấp nhận dù đã sinh 2 con trai. Nữ diễn viên chia sẻ có mối quan hệ không tốt với mẹ chồng. Đã nhiều năm trôi qua, Trương Gia Nghê vẫn gọi mẹ chồng là "bác" vì bà không chấp nhận con dâu.

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