Tang lễ của 'Khương Tử Nha' Dư Tử Minh: Vợ cố diễn viên nghẹn ngào tiễn biệt chồng, đồng nghiệp cố nén đau thương

Trong giây phút tiễn biệt, vợ và các con Dư Tử Minh đau buồn. Bà Phùng Tố Vân - vợ cố diễn viên - không cầm được nước mắt. Đồng nghiệp thân thiết với Dư Tử Minh như Phùng Tố Ba, Khương Đại Vệ, Lý Lâm Lâm... cho biết cố nén đau thương, không rơi nước mắt trước người thân của ngôi sao Đát Kỷ Trụ Vương .

Ngày 28/11, HK01 đưa tin tang lễ của cố diễn viên Dư Tử Minh được tổ chức ở Hong Kong. Lễ viếng ngôi sao gạo cội TVB diễn ra vào 9h, dành riêng cho gia đình và bạn bè thân thiết. Sau một tiếng tưởng niệm, thi hài của Dư Tử Minh được đưa đi hỏa táng.

Thông tin này được chính con trai của Dư Tử Minh thông báo với đồng nghiệp và người hâm mộ của nam diễn viên. Vài ngày trước khi mất, ngôi sao gạo cội của đài TVB được đưa vào bệnh viện với tình trạng sức khỏe kém, sốt cao. Dư Tử Minh không thể ăn uống bình thường nên cơ thể ngày càng suy kiệt.

Ngày 10/11, nam diễn viên gạo cội của đài TVB (Hong Kong) - Dư Tử Minh đã ra đi ở tuổi 78, sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Sức khỏe của ông yếu đi sau cơn đột quỵ hồi đầu năm.

Con trai của nam diễn viên kể: "Cổ cha tôi có nhiều đờm và phải ăn thức ăn dạng lỏng. Tuy nhiên, gia đình lo lắng thức ăn không thể trôi xuống dạ dày sẽ khiến ông khó thở, biến chứng viêm phổi nên phải nhập viện. Cha tôi sốt liên tục, đến ngày 4/11, ông mới hạ sốt. Người ông rất mệt mỏi, thể chất suy kiệt, thở không ra hơi".

Những năm tháng cuối đời chống chọi với bệnh tật của Dư Tử Minh. Ảnh: Weibo

Dư Tử Minh là diễn viên gạo cội của màn ảnh Hong Kong. Ông tham gia đóng phim cho đài TVB từ cuối những năm 1970 đến tháng 8/2020 mới rời đài. Ông đã dành 40 năm cuộc đời mình gắn bó với đài TVB và là diễn viên quen mặt với khán giả yêu điện ảnh xứ hương cảng.

Nam diễn viên tham gia hơn 200 bộ phim, trong đó có nhiều tác phẩm kinh điển như Đát Kỷ Trụ Vương (vai Khương Tử Nha), Cỗ máy thời gian, Lộc đỉnh ký, Kim tiền đế quốc, Đổ thành phong vân, Lôi đình tảo độc... Bộ phim cuối cùng Dư Tử Minh tham gia là 940920 đóng cho đài ViuTV.

Vai diễn Khương Tử Nha trong "Đát Kỷ Trụ Vương" gắn liền với tên tuổi của Dư Tử Minh. Ảnh: Weibo

Sinh thời, Dư Tử Minh từng bức xúc khi bị TVB đối đãi bạc bẽo sau hơn 40 năm cuộc đời gắn bó và cống hiến cho nhà đài. Theo lời diễn viên, lương của ông bị cắt giảm vì không có nhiều giá trị thương mại. Ngôi sao gạo cội bị hạn chế tham gia hoạt động truyền hình, lương không đủ duy trì mức sống cơ bản.

Hơn thế, ở tuổi 76, ông vẫn bị ép quay phim cả ngày lẫn đêm, cường độ làm việc khắc nghiệt đối với một người cao tuổi. Do có nhiều bất mãn, ông quyết định “dứt áo ra đi” vào tháng 8/2020 dù vẫn yêu nghề.

Dù có nhiều bất mãn với đài TVB nhưng ngôi sao kỳ cựu nói, ông vẫn trân trọng đài truyền hình nổi tiếng xứ hương cảng bởi đây chính là nơi ông làm việc hơn 40 năm, cho ông khoản thu nhập nuôi cả gia đình, chăm lo cho các con ăn học thành người.