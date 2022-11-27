Hậu đấu tố căng thẳng với vợ cũ, Uông Tiểu Phi cảm ơn bạn gái mới đã luôn đồng hành

Sao quốc tế 27/11/2022 23:35

Sau những ồn ào với vợ cũ, Uông Tiểu Phi nói biết ơn bạn gái Trương Dĩnh Dĩnh vì đã ở bên động viên anh thời gian qua.

Ngày 25/11, QQ đưa tin người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh xác nhận hẹn hò doanh nhân Uông Tiểu Phi - chồng cũ Từ Hy Viên. Cô cho biết hai người đang chung sống. Trương Dĩnh Dĩnh chia sẻ cô quyết định công khai mối quan hệ sau khi Uông Tiểu Phi bị hiểu lầm "ngựa quen đường cũ", dẫn gái về nhà qua đêm nhưng vẫn livestream tố chuyện xấu của Từ Hy Viên.

Theo Trương Dĩnh Dĩnh, Uông Tiểu Phi hiện bị tra tấn về thể xác lẫn tinh thần vì lùm xùm kiện tụng, đấu tố với Từ Hy Viên và gia đình vợ cũ. Cô không dám ra mặt, can dự vào mâu thuẫn giữa bạn trai và Từ Hy Viên. Vì vậy, cô chỉ có thể làm hậu phương, giúp doanh nhân xoa dịu cảm xúc.

Hậu đấu tố căng thẳng với vợ cũ, Uông Tiểu Phi cảm ơn bạn gái mới đã luôn đồng hành - Ảnh 1
Uông Tiểu Phi và bạn gái hiện tại - Trương Dĩnh Dĩnh.

Sau bài viết của Trương Dĩnh Dĩnh, doanh nhân Uông Tiểu Phi hôm 26/11 viết vài dòng trong phần bình luận: "Cảm ơn em đã ở bên anh, cảm ơn em đã đồng hành với anh". Đây là lần đầu hai người tương tác công khai trên mạng xã hội, sau thời gian dài yêu đương giấu kín.

Hậu đấu tố căng thẳng với vợ cũ, Uông Tiểu Phi cảm ơn bạn gái mới đã luôn đồng hành - Ảnh 2

Trương Dĩnh Dĩnh - cô gái Uông Tiểu Phi hẹn hò - là hot girl mạng xã hội, có biệt danh "nữ thần băng giá" bởi gương mặt giống diễn viên Chu Nhân. Cô kém Tiểu Phi 14 tuổi.

Trương Dĩnh Dĩnh và Uông Tiểu Phi bị đồn có quan hệ tình cảm từ khi vị doanh nhân chưa công bố ly hôn diễn viên Từ Hy Viên.

Người mẫu bị chỉ trích là người thứ ba làm đổ vỡ hôn nhân của Từ Hy Viên. Tháng 6 vừa qua, tay săn ảnh Cát Từ Tề tiết lộ hợp đồng tình - tiền của chồng cũ Từ Hy Viên và người mẫu 28 tuổi. Uông Tiểu Phi phải chi trả cho mọi nhu cầu của bạn gái mới.

Trong tin nhắn Trương Dĩnh Dĩnh gửi Uông Tiểu Phi hồi năm ngoái, cô tuyên bố chỉ đồng ý phá thai khi doanh nhân mua cho cô chiếc xe hạng sang và hai căn nhà. Uông Tiểu Phi chuyển cho người tình 825.000 USD.

Sau đó, anh tiếp tục thanh toán khoản mua xe thể thao của Trương Dĩnh Dĩnh trị giá 300.000 USD. Uông Tiểu Phi còn chi trả tiền thuê nhà, nợ thẻ tín dụng và chu cấp sinh hoạt phí cho Dĩnh Dĩnh. Thời điểm đó, Uông Tiểu Phi vẫn là chồng Từ Hy Viên.

Hậu đấu tố căng thẳng với vợ cũ, Uông Tiểu Phi cảm ơn bạn gái mới đã luôn đồng hành - Ảnh 3
Tiểu Phi và Từ Hy Viên thuở mặn nồng.

Những ngày qua, làng giải trí xứ Đài xôn xao trước những màn đấu tố giữa Từ Hy Viên và doanh nhân Uông Tiểu Phi, chồng cũ của cô. 

Trong đơn gửi lên tòa án, nữ diễn viên Vườn Sao Băng cho biết, chồng cũ của cô dừng gửi tiền chu cấp nuôi dưỡng hai con chung từ tháng 3/2022. Điều này phá vỡ thỏa thuận ly hôn giữa hai người. Tháng 3/2022, Từ Hy Viên đã công khai tái hôn với người yêu cũ, nam ca sĩ Hàn Quốc Koo Jun Yup. 

Sau đó, Uông Tiểu Phi chỉ trích chồng mới Từ Hy Viên - DJ Koo là "kẻ hèn" vì sống trong căn nhà mà anh mua, thậm chí không có tiền để thay tấm nệm. 

Trước lời chê bai của Uông Tiểu Phi, Đại S và DJ Koo đã đưa tấm nệm tới khách sạn S Hotel để trả lại. S Hotel là bất động sản mà doanh nhân họ Uông xây để kỷ niệm tình yêu với vợ cũ. Đáp lại, Uông Tiểu Phi đã gọi các phóng viên đến quay clip, chụp ảnh và ngồi thử trên tấm đệm rồi quyết định phá hủy. 

Uông Tiểu Phi cũng tung sao kê chi tiết số tiền sinh hoạt đã chi trả cho vợ cũ và các con. Ngoài ra, anh còn trách vợ cũ lấy lý do dịch bệnh để ngăn cản anh gặp các con. Doanh nhân giàu có còn hé lộ mối quan hệ giữa vợ cũ và em gái, MC Từ Hy Đệ, và cuộc sống cá nhân phức tạp của em vợ cũ. 

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Cuối cùng Trương Dĩnh Dĩnh và Uông Tiểu Phi cũng quyết định đưa chuyện tình ra ngoài ánh sáng. Thời gian qua, truyền thông đã phát hiện nhiều bằng chứng hẹn hò của cả hai.

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