'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y diện váy xẻ sâu, đẹp tựa nữ thần trên thảm đỏ

Ở góc chụp cận mặt, mỹ nhân xứ Trung vẫn hoàn hảo từ lớp trang điểm cho đến khí chất. Làn da trắng mịn, nụ cười duyên dáng và thần sắc rạng rỡ của cô nàng "đốn tim" người hâm mộ. Cúc Tịnh Y trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc buông xõa tự nhiên tôn lên khuôn mặt khả ái với những đường nét đẹp như tạc.

Mới đây, nữ diễn viên Cúc Tịnh Y khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi xuất hiện lộng lẫy tại thảm đỏ Lễ hội âm nhạc "Oriental Billboard" lần thứ 29, được tổ chức tại Hải Khẩu, Trung Quốc. Cô khoe dáng trong chiếc váy dài chữ V khoét sâu đầy màu sắc, lấp ló vòng một tròn đầy.

Khi còn hoạt động trong nhóm SNH48, Cúc Tịnh Y sở hữu lượng fan khủng nhờ ngoại hình nổi trội, ca hát và vũ đạo đều xuất sắc. Đến năm 2017, Cúc Tịnh Y tách ra hoạt động riêng, thành lập phòng làm việc riêng và lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Cúc Tịnh Y thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ của làng giải trí Hoa ngữ. Nữ diễn viên sinh năm 1994 từng là thành viên của nhóm nhạc SNH48 và tham gia nhiều dự án phim truyền hình ăn khách như Vân Tịch truyện, Tân Bạch nương tử truyền kỳ.

Người đẹp từng được truyền thông Nhật ca ngợi là “nữ thần tượng 4.000 mới gặp” còn báo chí Hoa ngữ cũng không tiếc những lời hoa mỹ khi nhắc đến cô như: “mỹ nhân cổ trang”, “nữ thần thế hệ mới” hay thậm chí là “mỹ nhân 4.000 năm có một”…

Trong số đó, danh xưng “mỹ nhân 4.000 năm có một” gắn liên với tên tuổi sao phim Tân bạch nương tử truyền kỳ khi truyền thông và công chúng liên tục dùng để gọi cô. Tên gọi này khi thì để bày tỏ sự trầm tồ trước nhan sắc xuất thần của sao nữ 9X.

Tuy vậy, một số người cho rằng, Cúc Tịnh Y không xứng đáng với danh hiệu "Mỹ nhân 4000 năm có một" mà cộng đồng mạng phong tặng bởi vẻ ngoài của cô chỉ dừng ở mức ưa nhìn.

Đặc biệt, sau khi nổi danh, Cúc Tịnh Y bị tố từng phẫu thuật thẩm mỹ. Mỹ nhân Hiên viên kiếm - Hán chi vân không ít lần bị “khai quật” hình ảnh trong quá khứ từ đó đặt ra dấu hỏi lớn về bí mật đằng sau vẻ ngoài đầy “tiên khí” của cô. Cụ thể, trong những hình ảnh, video được ghi lại thời chưa nổi tiếng, nữ diễn viên sở hữu ngoại hình bình thường, làn da tối màu, khác một trời một vực so với hiện tại.

Dẫu có nhiều tranh cãi, thị phi liên quan đến nhan sắc, công chúng không thể phủ nhận vẻ đẹp của Cúc Tịnh Y. Cô trở thành niềm khao khát của hàng triệu cô gái và là người trong mộng của biết bao chàng trai. Nhờ diện mạo xuất chúng cùng tần suất "phủ sóng" ngày một dày đặc, mỹ nhân 28 tuổi liên tục xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng nhan sắc uy tín.