Bạn gái tin đồn của Huỳnh Hiểu Minh tức giận vì bị tung tin giả, dọa khởi kiện để bảo vệ đời tư

Sao quốc tế 28/11/2022 09:39

Hot girl Tiểu Hồ Tịnh tung tin bản thân cùng Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh đi ăn tối. Diệp Kha cho biết đã nhờ pháp luật xử lý hotgirl này.

Cách đây ít ngày, người đẹp Tiểu Hồ Tịnh - bạn gái cũ của tài tử Hướng Tả - chia sẻ video được cho là quay Huỳnh Hiểu Minh ngồi cạnh một cô gái trong buổi tụ tập. Tiểu Hồ Tịnh nhấn yêu thích bình luận hỏi rằng người xuất hiện chung khung hình với ngôi sao Thần điêu đại hiệp là Diệp Kha. Động thái của Tiểu Hồ Tịnh gián tiếp khẳng định chuyện tình cảm giữa Diệp Kha và tài tử hàng đầu showbiz Trung Quốc.

Cho đến mới đây, người mẫu Diệp Kha đã trực tiếp phủ nhận việc đưa Huỳnh Hiểu Minh đi ăn tối cùng bạn bè hot girl. Cô cho biết video của người đẹp Tiểu Hồ Tịnh đăng tải là giả.

"Nếu chỉ là lời đàm tiếu bình thường, tôi sẽ không để ý. Tôi không thể chịu đựng được nữa, vì vậy chỉ có thể làm hồ sơ kiện những người vu khống, tung tin đồn sai sự thật. Làm ơn đừng lợi dụng tên tuổi của tôi để nổi tiếng.", Diệp Kha thể hiện sự bức xúc.

Bạn gái tin đồn của Huỳnh Hiểu Minh tức giận vì bị tung tin giả, dọa khởi kiện để bảo vệ đời tư - Ảnh 1
Diệp Kha bức xúc khi bị hotgirl lợi dụng câu view. 

Sau lời tố cáo từ Diệp Kha, người hâm mộ Huỳnh Hiểu Minh khẳng định nhân vật nam trong clip của Tiểu Hồ Tịnh không phải tài tử Thần điêu đại hiệp. Thực tế, chất lượng video kém, người đàn ông đội mũ không thể thấy rõ mặt. Việc Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha đi ăn cùng nhau đều do Tiểu Hồ Tịnh úp mở với khán giả.

Hiện, Tiểu Hồ Tịnh đã xóa video trước việc phản ứng gay gắt của Diệp Kha và fan Huỳnh Hiểu Minh.

Bạn gái tin đồn của Huỳnh Hiểu Minh tức giận vì bị tung tin giả, dọa khởi kiện để bảo vệ đời tư - Ảnh 2
Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha vướng tin đồn tình cảm trong thời gian qua. 

Không lâu sau khi xác nhận ly hôn Angelababy vào đầu năm nay, Huỳnh Hiểu Minh vướng tin đồn hẹn hò với hot girl Diệp Kha. Theo 163, từ tháng 2/2022, cả hai liên tục bị dân mạng “soi” ra loạt “bằng chứng” hẹn hò. Bội đôi từng đăng ảnh bánh hình gấu trúc có bối cảnh tương tự, nhiều lần check in ở địa điểm giống nhau.

Dịp sinh nhật của người đẹp này vào tháng 7 vừa qua, cô khoe ảnh bánh kem và bức thiệp có dòng chữ “M love Koko” làm dấy lên nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh là chủ nhân của tấm thiệp, dân tình cho rằng chữ M là viết tắt tên phiên âm quốc tế của tài tử họ Huỳnh. Bên cạnh đó, Diệp Kha chia sẻ được tặng hai chiếc túi Hermès đắt đỏ được cho là món quà từ sao phim Thần điêu đại hiệp.

Tin đồn cặp trai tài gái sắc này hẹn hò liên tục trở thành chủ đề được dân mạng xứ Trung “mổ xẻ” suốt thời gian qua. Giữa lúc dân tình bàn tán xôn xao, hai nhân vật chính vẫn chọn cách im lặng.

Bạn gái tin đồn của Huỳnh Hiểu Minh tức giận vì bị tung tin giả, dọa khởi kiện để bảo vệ đời tư - Ảnh 3

Diệp Kha tốt nghiệp Đại học Thâm Quyến, từng là hoa khôi của trường. Năm 2020, cô vào top 50 người đẹp truyền hình Hồ Nam, từng đoạt giải quán quân cuộc thi tuyển MC của một chương trình truyền hình. Diệp Kha là một blogger nổi tiếng trên Xiaohongshu, lập gia đình với một doanh nhân ở Thâm Quyến. Sau khi kết hôn, cô tạo thương hiệu thời trang riêng, mở thẩm mỹ viện, có khối tài sản đáng nể. Sau khi chia tay chồng, cô tập trung phát triển sự nghiệp, được khen ngợi vì khả năng kinh doanh nhạy bén.

 

Hậu đấu tố căng thẳng với vợ cũ, Uông Tiểu Phi cảm ơn bạn gái mới đã luôn đồng hành

Hậu đấu tố căng thẳng với vợ cũ, Uông Tiểu Phi cảm ơn bạn gái mới đã luôn đồng hành

Sau những ồn ào với vợ cũ, Uông Tiểu Phi nói biết ơn bạn gái Trương Dĩnh Dĩnh vì đã ở bên động viên anh thời gian qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh Diệp Kha Angelababy bạn gái Huỳnh Hiểu Minh sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Hậu đấu tố căng thẳng với vợ cũ, Uông Tiểu Phi cảm ơn bạn gái mới đã luôn đồng hành

Hậu đấu tố căng thẳng với vợ cũ, Uông Tiểu Phi cảm ơn bạn gái mới đã luôn đồng hành

Ngô Diệc Phàm sẽ thụ án thế nào sau khi thực hiện tội ác gây rúng động dư luận?

Ngô Diệc Phàm sẽ thụ án thế nào sau khi thực hiện tội ác gây rúng động dư luận?

Là 2 ngôi sao võ thuật hàng đầu, nhưng tài sao Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan đều không cho con gái học kungfu?

Là 2 ngôi sao võ thuật hàng đầu, nhưng tài sao Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan đều không cho con gái học kungfu?

Khối tài sản hơn 200 triệu USD của Ngô Diệc Phàm sẽ thế nào sau khi nam diễn viên ngồi tù?

Khối tài sản hơn 200 triệu USD của Ngô Diệc Phàm sẽ thế nào sau khi nam diễn viên ngồi tù?

Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ lần đầu công khai 'đối chọi', Phùng Thiệu Phong sẽ sớm bị 'hạ đo ván'?

Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ lần đầu công khai 'đối chọi', Phùng Thiệu Phong sẽ sớm bị 'hạ đo ván'?

Trong nhiều năm qua, Cổ Thiên Lạc mỗi ngày chỉ ăn 1 bữa để giữ dáng và ngủ 4 tiếng đồng hồ

Trong nhiều năm qua, Cổ Thiên Lạc mỗi ngày chỉ ăn 1 bữa để giữ dáng và ngủ 4 tiếng đồng hồ

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ