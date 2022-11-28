Hot girl Tiểu Hồ Tịnh tung tin bản thân cùng Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh đi ăn tối. Diệp Kha cho biết đã nhờ pháp luật xử lý hotgirl này.

Cách đây ít ngày, người đẹp Tiểu Hồ Tịnh - bạn gái cũ của tài tử Hướng Tả - chia sẻ video được cho là quay Huỳnh Hiểu Minh ngồi cạnh một cô gái trong buổi tụ tập. Tiểu Hồ Tịnh nhấn yêu thích bình luận hỏi rằng người xuất hiện chung khung hình với ngôi sao Thần điêu đại hiệp là Diệp Kha. Động thái của Tiểu Hồ Tịnh gián tiếp khẳng định chuyện tình cảm giữa Diệp Kha và tài tử hàng đầu showbiz Trung Quốc. Cho đến mới đây, người mẫu Diệp Kha đã trực tiếp phủ nhận việc đưa Huỳnh Hiểu Minh đi ăn tối cùng bạn bè hot girl. Cô cho biết video của người đẹp Tiểu Hồ Tịnh đăng tải là giả.

"Nếu chỉ là lời đàm tiếu bình thường, tôi sẽ không để ý. Tôi không thể chịu đựng được nữa, vì vậy chỉ có thể làm hồ sơ kiện những người vu khống, tung tin đồn sai sự thật. Làm ơn đừng lợi dụng tên tuổi của tôi để nổi tiếng.", Diệp Kha thể hiện sự bức xúc. Diệp Kha bức xúc khi bị hotgirl lợi dụng câu view. Sau lời tố cáo từ Diệp Kha, người hâm mộ Huỳnh Hiểu Minh khẳng định nhân vật nam trong clip của Tiểu Hồ Tịnh không phải tài tử Thần điêu đại hiệp. Thực tế, chất lượng video kém, người đàn ông đội mũ không thể thấy rõ mặt. Việc Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha đi ăn cùng nhau đều do Tiểu Hồ Tịnh úp mở với khán giả.

Hiện, Tiểu Hồ Tịnh đã xóa video trước việc phản ứng gay gắt của Diệp Kha và fan Huỳnh Hiểu Minh. Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha vướng tin đồn tình cảm trong thời gian qua. Không lâu sau khi xác nhận ly hôn Angelababy vào đầu năm nay, Huỳnh Hiểu Minh vướng tin đồn hẹn hò với hot girl Diệp Kha. Theo 163, từ tháng 2/2022, cả hai liên tục bị dân mạng “soi” ra loạt “bằng chứng” hẹn hò. Bội đôi từng đăng ảnh bánh hình gấu trúc có bối cảnh tương tự, nhiều lần check in ở địa điểm giống nhau. Dịp sinh nhật của người đẹp này vào tháng 7 vừa qua, cô khoe ảnh bánh kem và bức thiệp có dòng chữ “M love Koko” làm dấy lên nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh là chủ nhân của tấm thiệp, dân tình cho rằng chữ M là viết tắt tên phiên âm quốc tế của tài tử họ Huỳnh. Bên cạnh đó, Diệp Kha chia sẻ được tặng hai chiếc túi Hermès đắt đỏ được cho là món quà từ sao phim Thần điêu đại hiệp. Tin đồn cặp trai tài gái sắc này hẹn hò liên tục trở thành chủ đề được dân mạng xứ Trung “mổ xẻ” suốt thời gian qua. Giữa lúc dân tình bàn tán xôn xao, hai nhân vật chính vẫn chọn cách im lặng. Diệp Kha tốt nghiệp Đại học Thâm Quyến, từng là hoa khôi của trường. Năm 2020, cô vào top 50 người đẹp truyền hình Hồ Nam, từng đoạt giải quán quân cuộc thi tuyển MC của một chương trình truyền hình. Diệp Kha là một blogger nổi tiếng trên Xiaohongshu, lập gia đình với một doanh nhân ở Thâm Quyến. Sau khi kết hôn, cô tạo thương hiệu thời trang riêng, mở thẩm mỹ viện, có khối tài sản đáng nể. Sau khi chia tay chồng, cô tập trung phát triển sự nghiệp, được khen ngợi vì khả năng kinh doanh nhạy bén.

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