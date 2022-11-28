Sau những biến cố cuộc đời, Trương Bá Chi hạnh phúc vì có 3 con làm niềm an ủi

Mỹ nhân Hong Kong cho biết, điều tuyệt vời nhất mà cô từng làm là sinh được 3 người con trai.

Xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang Leon số tháng 12, Bá Chi nói ở tuổi 42, cô yêu quý, trân trọng mỗi vai trò của mình: làm mẹ, diễn viên, người mẫu. Diễn viên cho biết ký ức quý báu nhất trong cuộc đời cô là khi các con chào đời. Trải qua nhiều biến cố, cô cảm thấy may mắn vì vẫn tin vào bản thân, yêu thương chính mình. Người đẹp cho rằng nhờ vậy, cô ngày càng mạnh mẽ, thành thật, không bao giờ sợ làm lại từ đầu.

Trương Bá Chi quyết định chia tay Tạ Đình Phong vào năm 2011 và hoàn tất thủ tục ly hôn với nam diễn viên họ Tạ vào năm 2012. Trong suốt 10 năm qua, cô sống một mình, tập trung chăm sóc hai con cậu con trai Quintus và Lucas. Tới năm 2018, cô đón thêm cậu con trai thứ ba tên là Marcus nhưng không tiết lộ danh phận cha ruột của đứa trẻ. Trương Bá Chi bên 3 con trai. Ảnh: Weibo Từ năm 2015 đến nay, người đẹp họ Trương không còn đóng phim nhưng khối tài sản mà cô sở hữu không thua kém bất kỳ ngôi sao trẻ đương đại nào. Nữ diễn viên họ Trương tiết lộ bản thân sở hữu nhiều biệt thự có giá ở Thượng Hải và Bắc Kinh. Do vậy, cô có thể thoải mái đưa các con theo cùng trong các chuyến công tác tại hai thành phố lớn này.

Không đóng phim thường xuyên nhưng Trương Bá Chi làm việc rất chăm chỉ và chịu khó nghiên cứu đầu tư. Cô tham gia sự kiện, show truyền hình tại đại lục... và kinh doanh thời trang. Việc kinh doanh thời trang và bất động sản của Trương Bá Chi khá thuận lợi, giúp cô "tiền đẻ ra tiền". Gần đây, nữ diễn viên "lấn sân" livestream bán hàng và kiếm được bồn tiền nhờ hình thức kinh doanh này. Công việc thuận lợi giúp Trương Bá Chi cô dư dả để nuôi 3 con trai mà không cần bất kỳ người đàn ông nào hậu thuẫn. Trương Bá Chi hạnh phúc vì có được 3 con. Ảnh: Weibo Theo truyền thông cho biết, năm 2021, Tạ Đình Phong quyết định để lại số tài sản 144 triệu USD cho hai con trai. Tuy nhiên, Trương Bá Chi vẫn nỗ lực làm việc thay vì ỷ lại vào khoản này. Tiền được cô giữ cho Lucas (15 tuổi) và Quintus (12 tuổi). Cô mong các con chăm chỉ rèn luyện, học hành, trở thành những người đàn ông mạnh mẽ, độc lập. Ngoài ra, Tạ Đình Phong cũng gửi tiền nuôi con hàng tháng cho Trương Bá Chi. Hiện tại, bốn mẹ con Trương Bá Chi sống tại Thượng Hải do ngọc nữ Hong Kong đang phát triển sự nghiệp ở đây. Nữ diễn viên kiếm thu nhập bằng việc kinh doanh, tham gia show truyền hình và sự kiện thương mại. Do bận chăm con và những lùm xùm về thái độ trước đó, Trương Bá Chi không còn nhận được nhiều lời mời đóng phim.

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