Sau những biến cố cuộc đời, Trương Bá Chi hạnh phúc vì có 3 con làm niềm an ủi

Sao quốc tế 28/11/2022 17:31

Mỹ nhân Hong Kong cho biết, điều tuyệt vời nhất mà cô từng làm là sinh được 3 người con trai.

Xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang Leon số tháng 12, Bá Chi nói ở tuổi 42, cô yêu quý, trân trọng mỗi vai trò của mình: làm mẹ, diễn viên, người mẫu. Diễn viên cho biết ký ức quý báu nhất trong cuộc đời cô là khi các con chào đời. 

Trải qua nhiều biến cố, cô cảm thấy may mắn vì vẫn tin vào bản thân, yêu thương chính mình. Người đẹp cho rằng nhờ vậy, cô ngày càng mạnh mẽ, thành thật, không bao giờ sợ làm lại từ đầu.

Sau những biến cố cuộc đời, Trương Bá Chi hạnh phúc vì có 3 con làm niềm an ủi - Ảnh 1

Trương Bá Chi quyết định chia tay Tạ Đình Phong vào năm 2011 và hoàn tất thủ tục ly hôn với nam diễn viên họ Tạ vào năm 2012. Trong suốt 10 năm qua, cô sống một mình, tập trung chăm sóc hai con cậu con trai Quintus và Lucas. Tới năm 2018, cô đón thêm cậu con trai thứ ba tên là Marcus nhưng không tiết lộ danh phận cha ruột của đứa trẻ.

Sau những biến cố cuộc đời, Trương Bá Chi hạnh phúc vì có 3 con làm niềm an ủi - Ảnh 2
Trương Bá Chi bên 3 con trai. Ảnh: Weibo

Từ năm 2015 đến nay, người đẹp họ Trương không còn đóng phim nhưng khối tài sản mà cô sở hữu không thua kém bất kỳ ngôi sao trẻ đương đại nào. Nữ diễn viên họ Trương tiết lộ bản thân sở hữu nhiều biệt thự có giá ở Thượng Hải và Bắc Kinh. Do vậy, cô có thể thoải mái đưa các con theo cùng trong các chuyến công tác tại hai thành phố lớn này.

Không đóng phim thường xuyên nhưng Trương Bá Chi làm việc rất chăm chỉ và chịu khó nghiên cứu đầu tư. Cô tham gia sự kiện, show truyền hình tại đại lục... và kinh doanh thời trang. Việc kinh doanh thời trang và bất động sản của Trương Bá Chi khá thuận lợi, giúp cô "tiền đẻ ra tiền". Gần đây, nữ diễn viên "lấn sân" livestream bán hàng và kiếm được bồn tiền nhờ hình thức kinh doanh này. Công việc thuận lợi giúp Trương Bá Chi cô dư dả để nuôi 3 con trai mà không cần bất kỳ người đàn ông nào hậu thuẫn. 

Sau những biến cố cuộc đời, Trương Bá Chi hạnh phúc vì có 3 con làm niềm an ủi - Ảnh 3
Sau những biến cố cuộc đời, Trương Bá Chi hạnh phúc vì có 3 con làm niềm an ủi - Ảnh 4
Sau những biến cố cuộc đời, Trương Bá Chi hạnh phúc vì có 3 con làm niềm an ủi - Ảnh 5
Trương Bá Chi hạnh phúc vì có được 3 con. Ảnh: Weibo

Theo truyền thông cho biết, năm 2021, Tạ Đình Phong quyết định để lại số tài sản 144 triệu USD cho hai con trai. Tuy nhiên, Trương Bá Chi vẫn nỗ lực làm việc thay vì ỷ lại vào khoản này. Tiền được cô giữ cho Lucas (15 tuổi) và Quintus (12 tuổi). Cô mong các con chăm chỉ rèn luyện, học hành, trở thành những người đàn ông mạnh mẽ, độc lập. Ngoài ra, Tạ Đình Phong cũng gửi tiền nuôi con hàng tháng cho Trương Bá Chi. 

Hiện tại, bốn mẹ con Trương Bá Chi sống tại Thượng Hải do ngọc nữ Hong Kong đang phát triển sự nghiệp ở đây. Nữ diễn viên kiếm thu nhập bằng việc kinh doanh, tham gia show truyền hình và sự kiện thương mại. Do bận chăm con và những lùm xùm về thái độ trước đó, Trương Bá Chi không còn nhận được nhiều lời mời đóng phim.

Không có công nghệ chỉnh sửa, Triệu Lệ Dĩnh để lộ nhan sắc thật gây sốc

Không có công nghệ chỉnh sửa, Triệu Lệ Dĩnh để lộ nhan sắc thật gây sốc

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong bộ phim "Gió thổi bán hạ" với nhan sắc thật, phim không có công nghệ làm mịn da, xóa nếp nhăn.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi Trương Bá Chi và 3 con con trai Trương Bá Chi Tạ Đình Phong sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Không có công nghệ chỉnh sửa, Triệu Lệ Dĩnh để lộ nhan sắc thật gây sốc

Không có công nghệ chỉnh sửa, Triệu Lệ Dĩnh để lộ nhan sắc thật gây sốc

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y diện váy xẻ sâu, đẹp tựa nữ thần trên thảm đỏ

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y diện váy xẻ sâu, đẹp tựa nữ thần trên thảm đỏ

Bạn gái tin đồn của Huỳnh Hiểu Minh tức giận vì bị tung tin giả, dọa khởi kiện để bảo vệ đời tư

Bạn gái tin đồn của Huỳnh Hiểu Minh tức giận vì bị tung tin giả, dọa khởi kiện để bảo vệ đời tư

Hậu đấu tố căng thẳng với vợ cũ, Uông Tiểu Phi cảm ơn bạn gái mới đã luôn đồng hành

Hậu đấu tố căng thẳng với vợ cũ, Uông Tiểu Phi cảm ơn bạn gái mới đã luôn đồng hành

Ngô Diệc Phàm sẽ thụ án thế nào sau khi thực hiện tội ác gây rúng động dư luận?

Ngô Diệc Phàm sẽ thụ án thế nào sau khi thực hiện tội ác gây rúng động dư luận?

Là 2 ngôi sao võ thuật hàng đầu, nhưng tài sao Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan đều không cho con gái học kungfu?

Là 2 ngôi sao võ thuật hàng đầu, nhưng tài sao Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan đều không cho con gái học kungfu?

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ