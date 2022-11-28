Không có công nghệ chỉnh sửa, Triệu Lệ Dĩnh để lộ nhan sắc thật gây sốc

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong bộ phim "Gió thổi bán hạ" với nhan sắc thật, phim không có công nghệ làm mịn da, xóa nếp nhăn.

Mới đây, Gió thổi bán hạ do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đã chính thức lên sóng trên hai đài là Chiết Giang, Giang Tô và trang IQIYI. Không phụ lại kỳ vọng của khán giả, không những được đầu tư chỉnh chu về mặt nội dung, trang phục và bối cảnh của bộ phim cũng được chăm chút không kém. Hơn hết, nội dung mới lạ và thực tế mới chính là điểm thu hút của tác phẩm. Trong đó, diễn xuất và trạng thái của Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều lời khen. Biểu cảm phẫn uất trong cảnh đánh ghen hay cam chịu vì bị người chồng vũ phu bạo hành dã man của nữ diễn viên được đánh giá cao.

Phân cảnh Triệu Lệ Dĩnh trong cảnh bắt ghen và tranh chấp với người chồng ngoại tình. Ảnh: QQ. Gió thổi bán hạ không sử dụng công nghệ làm mịn da, xóa nếp nhăn đang bị đoàn phim Trung Quốc lạm dụng hiện nay. Đối mặt với sự chân thật của ống kính, không có filter hỗ trợ, Triệu Lệ Dĩnh lộ khá nhiều khuyết điểm trên gương mặt. Tuy nhiên, cô vẫn được người xem đánh giá cao nhờ trạng thái tươi tắn, đặc biệt là đôi mắt có hồn. Trong tác phẩm, Triệu Lệ Dĩnh không hoàn hảo nhan sắc nhưng điều này lại giúp cô khắc họa được hình ảnh người phụ nữ sống không hạnh phúc, có nhiều lo nghĩ trong hôn nhân và cuộc đời riêng.

Triệu Lệ Dĩnh lộ nhan sắc thật khi không có công nghệ chỉnh sửa. Ảnh: QQ Gió thổi bán hạ được cải biên dựa trên tiểu thuyết Không được vãng sinh của A Nại. Vào khoảng những năm 90, nữ chính Hứa Bán Hạ, đã gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, dựa vào tầm nhìn độc đáo và sự quả quyết của mình, vượt qua mọi sự khó khăn trong ngành sắt thép, xông pha trời đất, cuối cùng đã đạt được thành công. Từ lúc Hứa Bán Hạ ra đời, mẹ cô vì khó sinh mà mất, bố cũng thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng cũng nhờ đó mà Bán Hạ rèn luyện được tính cách cứng rắn, dám nghĩ dám làm. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc, Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) đã cùng anh em Tiểu Trần (Hoàng Trừng Trừng), Đồng Kiêu Kỵ (Âu Hào) bắt đầu buôn bán sắt thép, kinh doanh vận chuyển, trong khi nam giới chiếm đại đa số trong ngành sắt thép. Nhờ vào tinh thần mạo hiểm dám nghĩ dám làm và cách giải quyết sự việc đầy thiết thực, Hứa Bán Hạ đã dũng cảm tiến vào nước Nga, vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách thậm chí là ranh giới sinh tử đã lập nên một công ty kinh doanh nhập khẩu thép quốc tế, thu được những khoản lợi nhuận đầu tiên. Dù rằng thời điểm đó ngành thép cạnh tranh rất khốc liệt, nhưng với tầm nhìn vượt trội, tính cách quả cảm, nhạy bén với sự thay đổi của thị trường, Hứa Bán Hạ đã vượt qua mọi khó khăn, từng bước mở rộng thị trường. Sau những trải nghiệm trong cuộc sống, những kinh nghiệm trong tình cảm và công việc, Hứa Bán Hạ hiểu được làm thế nào để giải quyết vấn đề, làm thế nào để đột phá bản thân và đạt được những kết quả tốt trong cả tình cảm và sự nghiệp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-co-cong-nghe-chinh-sua-trieu-le-dinh-de-lo-nhan-sac-that-gay-soc-529401.html