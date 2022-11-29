Được truyền thông ca tụng là "đệ nhất mỹ nhân Đài Loan", nhưng cuộc đời của cô lại thấm đẫm nước mắt như chính vai diễn của mình trên màn ảnh.

Trong những năm thập niên 1980-1990, Trương Ngọc Yến là mỹ nhân được nhiều người yêu thích trên màn ảnh Hoa ngữ. Ở Trương Ngọc Yến có chút yếu đuối, có chút mong manh, đẹp như tranh vẽ, dịu dàng và đoan trang. Ngay từ đầu, hình ảnh của Trương Ngọc Yến trên màn ảnh đã nhanh chóng gây chấn động cho mọi người, và từng trở thành người đẹp trong mộng của nhiều chàng trai. Đôi mắt to của cô trên TV được ví với đôi mắt của một nàng tiên. Trương Ngọc Yến từng gây thổn thức với nhan sắc đẹp như tranh vẽ. Bộ phim đầu tay của Trương Ngọc Yến là phim truyền hình Mạt đại nữ nhân tình. Ở bên cạnh những cái tên nổi tiếng như Lưu Tùng Nhân, Mã Cảnh Đào, Lam Khiết Anh... nhưng cô gái 24 tuổi với kinh nghiệm nghề nghiệp còn ít vẫn không hề bị lép vế. Thậm chí, Trương Ngọc Yến còn bắt đầu được khán giả chú ý đến. Được biết, vai diễn trong phim cũng giúp cho cô đạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Lễ trao giải Kim Chung Đài Loan lần thứ 26.

Đặc biệt vai Lâm Đại Ngọc của cô trong Hồng Lâu Mộng cũng được xếp vào hàng kinh điển. Dù không bằng Lâm Hiểu Húc được đánh giá là "Lâm Đại Ngọc bước ra từ trong sách", Trương Ngọc Yến vẫn dùng diễn xuất để thuyết phục khán giả, xây dựng thành công hình ảnh một thiếu nữ liễu yếu đào tơ, phải chịu cảnh ăn nhờ ở đậu đầy chua xót. Cũng vì xây dựng Lâm Đại Ngọc quá đỗi thành công mà các vai diễn sau này của Trương Ngọc Yến cũng đi theo hướng bi tình, đẫm lệ khiến người ta vừa thấy đã thương. Bằng tài năng thiên bẩm của mình, Trương Ngọc Yến đã lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả truyền hình, khiến người ta vừa thấy mặt thôi là cảm thấy chua xót rồi.

Nhiều người cho rằng vì Trương Ngọc Yến đóng quá nhiều dạng vai khắc khổ mà bị "phim vận vào đời". Đẹp, có tài nhưng đường tình của cô trắc trở hơn rất nhiều bạn bè đồng trang lứa. Được biết, Trương Ngọc Yến từng dành cả tuổi thanh xuân chỉ để yêu nam diễn viên Tạ Tổ Võ. Cặp đôi có chuyện tình ồn ào và tốn nhiều nước mắt. Trương Ngọc Yến và mối tình duy nhất với nam diễn viên Tạ Tổ Võ. Cặp "kim đồng ngọc nữ" này từng được ca tụng là ông trời se duyên, ai cũng mong ngóng họ sớm về chung một nhà với nhau. Đáng tiếc, chuyện tình cảm của họ lại chẳng hề có cái kết như cổ tích. Không bất hòa, không có người thứ 3, lý do cả 2 chấm dứt mối tình là sự bận rộn của nghề diễn khiến họ chẳng có thời gian dành cho nhau. Dù đường ai nấy đi nhưng sự thật trong lòng của Trương Ngọc Yến vẫn còn tình cảm với bạn trai. Kết quả đau thương của mối tình này khiến cô chịu nhiều đả kích. Thậm chí, từ sau đó Trương Ngọc Yến không dám yêu ai, sợ bắt đầu một mối quan hệ mới. "Nữ hoàng nước mắt Đài Loan" vẫn khóc khi gặp lại người cũ. Tạ Tổ Võ sau khi chia tay Trương Ngọc Yến liền có người mới, thậm chí là kết hôn rồi sinh con. Còn Trương Ngọc Yến vì không thể chữa lành vết thương lòng mà sống một mình đến tận bây giờ. Như cô từng chia sẻ với công chúng: "Anh ấy có tổn thương gì đâu, tôi mới là người chịu thương tổn". Thậm chí, ngày tái ngộ tình cũ, Trương Ngọc Yến không kiềm chế được cảm xúc mà nước mắt tuôn như mưa. Mỹ nhân Đài Loan ở tuổi U60. Hiện tại, ở tuổi 56, Trương Ngọc Yến sống cuộc đời độc thân vui vẻ, chẳng có ai bên cạnh. Được biết, Trương Ngọc Yến không có ý định kết hôn. Cũng chính vì cuộc sống thoải mái này mà nàng dâu số 1 xứ Đài trông vẫn rất trẻ đẹp. Nhiều người khó tin khi biết tuổi thật của Trương Ngọc Yến nếu gặp cô ngoài đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-hoang-nuoc-mat-dai-loan-kho-het-nhu-phim-ca-thanh-xuan-khoc-chi-vi-1-nguoi-dan-ong-u60-song-co-doc-khong-ai-ben-canh-529728.html