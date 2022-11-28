Nỗi niềm về sự cô độc tuổi xế chiều của Châu Tinh Trì qua ca khúc duy nhất được tài tử sáng tác

Sao quốc tế 28/11/2022 22:47

Nhiều khán giả cho rằng bài hát "Vô địch" do tài tử viết nhạc và lời, thể hiện trọn vẹn nỗi cô độc của ông.

Châu Tinh Trì là nghệ sĩ hiếm hoi được phong "vua" trong làng giải trí Hong Kong. 40 năm trong nghề, Châu Tinh Trì đã gầy dựng đế chế phim hài khó ai có thể so bì được. Gia tài phim ảnh đồ sộ, các tác phẩm "oanh tạc" phòng vé giúp tên tuổi tài tử phất lên như diều gặp gió, khối gia sản mà ông nắm trong tay cũng không nhỏ.

Theo ước tính khối tài sản của Tinh gia sở hữu lên đến 300 triệu USD (tương đương 7.000 tỷ đồng). Dù giàu có, tài tử 60 tuổi lại không có thói quen tiêu pha, sống rất tằn tiện. "Vua hài" giữ lối sống giản dị, nói không với đồ hiệu, di chuyển bằng các phương tiện công cộng để tiết kiệm chi phí.

Nỗi niềm về sự cô độc tuổi xế chiều của Châu Tinh Trì qua ca khúc duy nhất được tài tử sáng tác - Ảnh 1

Lối sống tằn tiện của Châu Tinh Trì khiến nhiều người trong nghề chỉ trích, mỉa mai. Nhiều bóng hồng đi qua cuộc đời Tinh gia từng tiết lộ "gãy gánh" tình cảm với ông một phần vì cách chi tiêu tiết kiệm quá mức.

Châu Tinh Trì nổi tiếng là đào hoa với nhiều mối tình với các đồng nghiệp trong làng giải trí. Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, Châu Tinh Trì cũng khiến truyền thông tốn nhiều giấy mực bởi những mối tình của ông với các người đẹp như La Huệ Quyên, Chu Ân, Mạc Văn Úy, Vu Văn Phượng. Song, những mối quan hệ tình cảm của Châu Tinh Trì đều kết thúc trong "ồn ào".

Ở tuổi 60, ông không kết hôn và cũng không có con. Bên cạnh nam đạo diễn ngoài mẹ già, anh chị em, ông không còn ai thân cận. Bạn bè của Châu Tinh Trì cũng không giữ quan hệ với ông do tính cách tiết kiệm, lập dị của "vua hài". Nhiều người cho rằng, chính tuổi thơ túng thiếu và nghèo đói ảnh hưởng tới tính cách và lối sống hiện tại của Châu Tinh Trì.

Nỗi niềm về sự cô độc tuổi xế chiều của Châu Tinh Trì qua ca khúc duy nhất được tài tử sáng tác - Ảnh 2

Trong số những mỹ nhân từng bước qua cuộc đời Châu Tinh Trì, người đẹp duy nhất được ông công khai với truyền thông là La Huệ Quyên. Bà cũng là người phụ nữ được ông cưng chiều và tiếc nuối nhất trong cuộc đời. 

Sau này, Huệ Quyên lập gia đình, cô qua đời năm 2012 do bị ung thư tuyến tụy. Tại lễ tang tình cũ, Châu Tinh Trì không có mặt mà chỉ gửi vòng hoa. Bạn thân của Tinh gia là cố diễn viên Ngô Mạnh Đạt từng nói trong một bài phỏng vấn: "Sự ra đi của La Huệ Quyên nhuộm trắng mái tóc chưa kịp bạc của Châu Tinh Trì".

Nỗi niềm về sự cô độc tuổi xế chiều của Châu Tinh Trì qua ca khúc duy nhất được tài tử sáng tác - Ảnh 3
Châu Tinh Trì và "mối tình đầu" La Huệ Quyên có 3 năm hò hẹn. 

Sau chuyện tình với La Huệ Quyên, Châu Tinh Trì không công khai yêu thêm người phụ nữ nào. Ông từng có 13 năm chung sống với Vu Văn Phượng và chia tay vào năm 2010. Khi chia tay, Vu Văn Phượng từng nói xấu "vua hài" là người đàn ông lăng nhăng, bạc tình, không thể chung thủy... 

Có thông tin cho rằng, vì hình bóng và sự hối hận đánh mất La Huệ Quyên khi còn trẻ, Châu Tinh Trì không muốn kết hôn hay gắn bó với bất kỳ người phụ nữ nào khác. 

Nỗi niềm về sự cô độc tuổi xế chiều của Châu Tinh Trì qua ca khúc duy nhất được tài tử sáng tác - Ảnh 4
Vu Văn Phượng dành 13 năm bên nam diễn viên nhưng không thể đi đến kết thúc hạnh phúc.

Sau các cuộc tình, Châu Tinh Trì độc thân ở tuổi 60. Trên CCTV, ông nói phần lớn thời gian dành cho công việc, khó có cơ hội kết hôn. Lâm Doãn, đóng chính phim Mỹ nhân ngư do Châu Tinh Trì đạo diễn đồng thời thuộc công ty quản lý của tài tử, cho biết nam diễn viên cô độc, hiếm có người để ông trút nỗi lòng.

Tài tử từng một vài lần nhắc đến nỗi cô đơn. Khi quay xong phim Mỹ nhân ngư năm 2018, ông nói với cộng sự: "Sống một mình rất tĩnh lặng, rất cô độc". Nhiều khán giả cho rằng bài hát Vô địch, do tài tử viết nhạc và lời, thể hiện trọn vẹn nỗi cô độc của ông. Ca khúc chỉ có 80 chữ, được sử dụng làm nhạc phim Mỹ nhân ngư, với ca từ: "Vô địch là gì mà cô đơn đến thế. Vô địch là gì mà trống rỗng như thế. Một mình bước trên đỉnh cao, gió lạnh không ngừng táp đến. Ai thấu hiểu nỗi cô đơn của tôi. Vô địch là gì mà cô đơn đến thế. Vô địch là gì mà trống rỗng như thế. Em trốn ở chân trời, có nghe tôi nói, có hiểu nỗi cô đơn vô tận của tôi".

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