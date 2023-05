Trong nhóm 7 người bị bắt, truyền thông đặc biệt chú ý vào Bối Y Lâm. Cô là người mẫu, diễn viên từng tham gia diễn xuất trong các phim Natural Born Lovers, Delete My Love, To Love or Not to Love, All the Crows in the World... Các cô gái còn lại là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Bối Y Lâm là gương mặt quen thuộc, từng đóng phim trong một số tác phẩm truyền hình.

Một cô gái là hotgirl trên mạng, sở hữu 250 nghìn người follow trên Instagram cũng nằm trong đường dây bị bắt.

Ngay khi thông tin nữ diễn viên Bối Y Lâm bị bắt được đăng tải, cộng đồng mạng tại Hong Kong đã nhanh chóng tìm kiếm thông tin về công việc quảng cáo online cho các tổ chức cá cược của các bóng hồng trong làng giải trí.

Zoe So, một người mẫu kiêm DJ nổi tiếng trên mạng xã hội Hong Kong, tiết lộ những cô gái trẻ có nhan sắc và khát khao đổi đời là đối tượng để tội phạm trực tuyến hướng tới.

Trong một bài đăng cách đây nửa năm, Zoe So từng đề cập tới việc nhận được lời mời quảng cáo hậu hĩnh cho các ứng dụng đánh bạc online nhưng kiên quyết từ chối. Mức lương mà phần lớn các cô gái trẻ được đề nghị là từ 80.000 NDT đến 100.000 NDT cho một tháng làm việc (275 triệu đồng đến 344 triệu đồng).

Hiện những người bị bắt đã được tại ngoại chờ ngày ra tòa nhưng phải cam kết trình diện với cảnh sát vào giữa tháng 12. Nếu bị kết án có tội, họ đối diện với nguy cơ ngồi tù cao nhất là 7 năm và phạt 640.000 USD cho tội danh cổ xúy đánh bạc bất hợp pháp. Trường hợp tàng trữ và buôn bán thuốc lá điện tử sẽ bị phạt tù 2 năm, phạt tiền 100.000 HKD (12.800 USD).