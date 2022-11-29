Bối Y Lâm và 6 người đẹp Hong Kong bị bắt với cáo buộc quảng bá trang cờ bạc

Sao quốc tế 29/11/2022 07:10

Truyền thông Hong Kong đưa tin, cơ quan chức năng vừa tổ chức đợt truy quét hành vi cờ bạc bất hợp pháp. Trong đó, có Bối Y Lâm cùng một số người nổi tiếng đã bị bắt giữ.

Trang HK01 ngày 28/11 thông tin, Bối Y Lâm bị bắt ngày 27/11. Cô đối mặt với cuộc điều tra để xác định có phải đã quảng bá cho một trang web cờ bạc hay không.

Phòng Hình sự khu phía Nam Hồng Kông (Trung Quốc) đã phát động chiến dịch chống cờ bạc bất hợp pháp kéo dài từ ngày 21/11 đến 27/11. Họ đã bắt giữ một nhóm cô gái 7 người trong độ tuổi 20-30. Đáng chú ý, đây đều là những người mẫu, diễn viên và KOL có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Họ tham gia quảng cáo và tạo điều kiện cho việc tổ chức cá cược trái phép trên mạng.

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Bối Y Lâm là 1 trong 7 người bị bắt vì cổ xúy đánh bạc bất hợp pháp.

Đại diện Phòng hình sự khu phía Nam Hong Kong cho biết, những phụ nữ nói trên đều bị tội phạm lợi dụng. Họ được trả giá cao để quảng bá trang web sòng bạc bất hợp pháp và kêu gọi khán giả đặt tiền trên các ứng dụng trực tuyến.

Nếu bị kết tội, 7 người phụ nữ đối mặt với nguy cơ ngồi tù tối đa 7 năm, phạt tiền 5 triệu HKD (gần 16 tỷ đồng) cho tội danh cổ xúy đánh bạc bất hợp pháp. Ngoài ra, nếu quá trình điều tra phát sinh thêm tình tiết phạm tội sẽ tiếp tục được cộng dồn và nâng mức án phạt theo quy định. 

Trong nhóm 7 người bị bắt, truyền thông đặc biệt chú ý vào Bối Y Lâm. Cô là người mẫu, diễn viên từng tham gia diễn xuất trong các phim Natural Born Lovers, Delete My Love, To Love or Not to Love, All the Crows in the World... Các cô gái còn lại là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. 

Bối Y Lâm và 6 người đẹp Hong Kong bị bắt với cáo buộc quảng bá trang cờ bạc - Ảnh 2
Bối Y Lâm là gương mặt quen thuộc, từng đóng phim trong một số tác phẩm truyền hình. 

 

Bối Y Lâm và 6 người đẹp Hong Kong bị bắt với cáo buộc quảng bá trang cờ bạc - Ảnh 3
Bối Y Lâm và 6 người đẹp Hong Kong bị bắt với cáo buộc quảng bá trang cờ bạc - Ảnh 4
Một cô gái là hotgirl trên mạng, sở hữu 250 nghìn người follow trên Instagram cũng nằm trong đường dây bị bắt. 

Ngay khi thông tin nữ diễn viên Bối Y Lâm bị bắt được đăng tải, cộng đồng mạng tại Hong Kong đã nhanh chóng tìm kiếm thông tin về công việc quảng cáo online cho các tổ chức cá cược của các bóng hồng trong làng giải trí.

Zoe So, một người mẫu kiêm DJ nổi tiếng trên mạng xã hội Hong Kong, tiết lộ những cô gái trẻ có nhan sắc và khát khao đổi đời là đối tượng để tội phạm trực tuyến hướng tới.

Trong một bài đăng cách đây nửa năm, Zoe So từng đề cập tới việc nhận được lời mời quảng cáo hậu hĩnh cho các ứng dụng đánh bạc online nhưng kiên quyết từ chối. Mức lương mà phần lớn các cô gái trẻ được đề nghị là từ 80.000 NDT đến 100.000 NDT cho một tháng làm việc (275 triệu đồng đến 344 triệu đồng). 

Hiện những người bị bắt đã được tại ngoại chờ ngày ra tòa nhưng phải cam kết trình diện với cảnh sát vào giữa tháng 12. Nếu bị kết án có tội, họ đối diện với nguy cơ ngồi tù cao nhất là 7 năm và phạt 640.000 USD cho tội danh cổ xúy đánh bạc bất hợp pháp. Trường hợp tàng trữ và buôn bán thuốc lá điện tử sẽ bị phạt tù 2 năm, phạt tiền 100.000 HKD (12.800 USD).

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