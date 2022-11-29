Mẹ Uông Tiểu Phi tiếp tục tố Từ Hy Viên 'bòn rút' tiền con trai để nuôi gia đình chồng mới

Sao quốc tế 29/11/2022 15:07

Bà Trương Lan - mẹ chồng cũ của Từ Hy Viên - một lần nữa chiếm sóng mạng xã hội, khi livestream tố con dâu cũ có hành động sai trái với con trai mình.

Hơn một tuần qua, cuộc chiến hậu ly hôn về vấn đề tiền bạc giữa Từ Hy ViênUông Tiểu Phi là sự kiện giải trí được chú ý nhất tại Trung Quốc.

Động thái ăn miếng trả miếng, thậm chí phát trực tiếp cho khán giả theo dõi diễn biến vụ đòi tiền cấp dưỡng 160.000 USD giữa Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi được ví chẳng khác nào "rạp xiếc truyền thông". Chính Uông Tiểu Phi cũng thừa nhận màn tranh chấp với vợ cũ là "trò hề".

Mẹ Uông Tiểu Phi tiếp tục tố Từ Hy Viên 'bòn rút' tiền con trai để nuôi gia đình chồng mới - Ảnh 1
Từ Hy Viên và chồng cũ liên tục "đấu đá" nhau hậu ly hôn khiến dân tình ngán ngẩm. 

Mới đây, bà Trương Lan - mẹ ruột Uông Tiểu Phi tiếp tục livestream chia sẻ về mối quan hệ của dâu cũ Từ Hy Viên với chồng mới người Hàn Quốc - DJ Koo và mẹ của anh. Cụ thể, bà Trương Lan nói với cư dân mạng rằng trên thực tế, Từ Hy Viên đã qua lại với DJ Koo trước khi kết hôn.

Sau khi kết hôn, cả hai đã xuất cảnh sang Hàn Quốc để gặp mẹ của DJ Koo. Quan trọng nhất là để có thể chung sống với DJ Koo ở Đài Loan, Từ Hy Viên thậm chí đã ký thỏa thuận gửi chi phí sinh hoạt cho mẹ chồng mới ở Hàn mỗi tháng 200.000 tệ (hơn 688 triệu đồng) coi như phụng dưỡng báo hiếu.

Bà Trương Lan còn thẳng thừng nói con trai Uông Tiểu Phi thời gian qua đã phải trả chi phí nuôi con chung và đền bù cho Từ Hy Viên, trong khi dâu cũ lại "bao nuôi" DJ Koo cùng mẹ anh bởi muốn chồng mới ở lại và phát triển sự nghiệp tại quê vợ.

Mẹ Uông Tiểu Phi tiếp tục tố Từ Hy Viên 'bòn rút' tiền con trai để nuôi gia đình chồng mới - Ảnh 2
Mẹ chồng cũ liên tục livestream tố Từ Hy Viên ngoại tình, bòn rút tiền của con trai bà để nuôi gia đình chồng mới.

Chia sẻ này của bà Trương Lan ngay lập tức gây chú ý của cư dân mạng với những ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng Từ Hy Viên là người sống lụy tình nên cô sẵn sàng làm tất cả vì tình yêu. Một số khác lại bày tỏ lo lắng cho nữ diễn viên Vườn sao băng vì sợ cô bị lợi dụng.

Cũng không ít bình luận tỏ ra hoài nghi trước chia sẻ của bà Trương Lan. Nếu đúng như vậy, chỉ có thể nói Uông Tiểu Phi thực sự rất đáng thương, anh không chỉ phải chu cấp nuôi hai con mà còn phải trả chi phí cho gia đình hiện tại của vợ cũ.

Trước đó, Từ Hy Viên đã phản bác lời tố của bà Trương Lan cũng như Uông Tiểu Phi. Nữ diễn viên cho biết gia đình chồng cũ bịa đặt sai sự thật, bôi nhọ danh dự cô và người thân để chiếm ưu thế truyền thông.

"Uông Tiểu Phi và mẹ ruột liên tục tấn công tôi, lôi gia đình tôi vào cuộc mạt sát trên mạng xã hội. Với tư cách là người nuôi con, tôi đang cố gắng bảo vệ bọn trẻ. Trước khi làm căng vụ cấp dưỡng, tôi liên hệ với Uông Tiểu Phi nhưng bị chặn. Ai nói lời ác độc, vui lòng biến khỏi đời tôi", Từ Hy Viên có quan điểm đanh thép gửi đến chồng cũ.

Mẹ Uông Tiểu Phi tiếp tục tố Từ Hy Viên 'bòn rút' tiền con trai để nuôi gia đình chồng mới - Ảnh 3
Nữ diễn viên kết hôn với DJ Koo sau 4 tháng chia tay chồng cũ. 

Nữ diễn viên cho rằng tranh chấp tiền bạc hậu ly hôn đang khiến các con tổn thương. Việc Uông Tiểu Phi cố gắng đổ lỗi, thao túng tình hình, phát ngôn lộn xộn và chỉ trích công khai khiến mâu thuẫn nhỏ bị khuếch đại không cần thiết.

Theo Từ Hy Viên, cô muốn mình và chồng cũ giải quyết mọi thứ trong êm đẹp nhưng tính khí nóng nảy của Uông Tiểu Phi luôn khiến vấn đề đi quá xa.

Sau hơn một tuần tranh cãi, phía Từ Hy Viên quyết định giữ im lặng, trong khi Uông Tiểu Phi và mẹ ruột vẫn tiếp tục tuyên chiến với người đẹp Đài Loan.

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Từ khóa:   Từ Hy Viên Uông Tiểu Phi chồng cũ Từ Hy Viên mẹ chồng cũ Từ Hy Viên DJ Koo

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