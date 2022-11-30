'Chân dài số 1 Đài Loan' Lâm Chí Linh đón nhận niềm vui lớn trong ngày sinh nhật tuổi 48

Sao quốc tế 30/11/2022 15:51

Lâm Chí Linh đang tận hưởng cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng con khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mới đây, người đẹp xứ Đài Lâm Chí Linh đã đăng một bài đăng trên mạng xã hội của mình để chúc mừng sinh nhật tuổi 48. Trong bài đăng, Lâm Chí Linh tiết lộ tin vui: "Hôm nay thật vui khi con trai đã có thể đi được rồi! Mẹ chồng tôi cũng đã mua một chiếc bánh đặc biệt vào buổi tối để chúc mừng. Tôi thấy mình rất hạnh phúc khi đón nhận niềm vui trong ngày sinh nhật".

'Chân dài số 1 Đài Loan' Lâm Chí Linh đón nhận niềm vui lớn trong ngày sinh nhật tuổi 48 - Ảnh 1
Lâm Chí Linh được gia đình nhà chồng thương yêu. 

Chia sẻ này của Lâm Chí Linh cho thấy mối quan hệ của cô và mẹ chồng rất tốt. Đồng thời cũng tiết lộ cuộc hôn nhân của người đẹp xứ Đài với ông xã người Nhật - Akira rất hạnh phúc, hoàn toàn trái ngược với những tin đồn không hay bủa vây suốt thời gian qua.

'Chân dài số 1 Đài Loan' Lâm Chí Linh đón nhận niềm vui lớn trong ngày sinh nhật tuổi 48 - Ảnh 2

Lâm Chí Linh kết hôn với ca sĩ Akira vào năm 2019. Nữ siêu mẫu theo chồng sang Nhật Bản sinh sống. Sau đó, ngôi sao xứ Đài cho biết tạm dừng đóng phim, chỉ tham gia hoạt động có khối lượng công việc ngắn như quay quảng cáo, chụp tạp chí để dành thời gian vun vén tổ ấm.

Cuối tháng 1/2022, Lâm Chí Linh thông báo sinh con ở tuổi 48. Nữ nghệ sĩ chia sẻ biết ơn sự ra đời của con trai. Vợ chồng cô từng gặp khó khăn trong việc sinh con do trở ngại tuổi tác của Chí Linh.

Nói về lựa chọn sinh con ở độ tuổi gần 50, Lâm Chí Linh hạnh phúc vì có con và mong truyền động lực, niềm tin cho mọi phụ nữ. "Đừng bỏ cuộc. Tôi cũng đã cố gắng cả chục lần để có thể mang thai. Quan trọng là bạn nên chăm sóc cơ thể sớm. Cảm ơn Chúa đã cho tôi một cơ hội", cô nói.

'Chân dài số 1 Đài Loan' Lâm Chí Linh đón nhận niềm vui lớn trong ngày sinh nhật tuổi 48 - Ảnh 3

Lâm Chí Linh kể về con trai mới sinh: "Em bé lúc sinh ra rất giống bố nhưng càng lớn càng giống mẹ với đôi mắt to tròn, da trắng, mũi nhỏ". Hai vợ chồng đều tranh nhau nhận con giống mình. Thừa hưởng gen của bố mẹ, cậu bé có vóc dài, bàn chân to.

"Chân dài số 1 Đài Loan" tiết lộ trải qua giai đoạn trầm cảm sau khi sinh con trai hồi tháng 1. Vì lần đầu làm mẹ, cô bị mất ngủ liên tục, gặp áp lực khi vừa chăm con, vừa quán xuyến việc nhà. Khi được phóng viên hỏi liệu có muốn sinh con thứ 2 không, Lâm Chí Linh lắc đầu. Cô chia sẻ: "Tôi thấy bản thân chịu chết rồi. Cơ thể tôi nói cho tôi biết rằng đã tận lực để đón sinh mệnh kỳ tích là Tiểu Bảo Bối".

'Chân dài số 1 Đài Loan' Lâm Chí Linh đón nhận niềm vui lớn trong ngày sinh nhật tuổi 48 - Ảnh 4

Lâm Chí Linh là người mẫu, diễn viên nổi tiếng Đài Loan. Cô có vẻ đẹp gợi cảm và thường xuyên lọt vào top bình chọn mỹ nhân đẹp nhất xứ Đài. Chí Linh tham gia một số phim như Đại chiến Xích Bích, Tây Du Ký 3, Thích Lăng... Theo Sohu, Lâm Chí Linh là ngôi sao hiếm hoi có sắc, tài của Đài Loan. Cô tốt nghiệp Đại học Toronto, Canada, tích cực hoạt động trong showbiz với vai trò người mẫu, diễn viên, nhà hoạt động từ thiện.

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Một phần số tiền thu được sẽ được Quan Chi Lâm gửi cho các tổ chức từ thiện.

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