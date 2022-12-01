Từng bị mỉa mai là 'Hoa hậu xấu nhất lịch sử Hong Kong', nay Lôi Trang Nhi lột xác ngoạn mục gây ngỡ ngàng

Sao quốc tế 01/12/2022 11:57

Hoa hậu Hong Kong - Lôi Trang Nhi ngày càng nhuận sắc so với thời gian mới đăng quang, nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Theo truyền thông đưa tin, hình ảnh gợi cảm của Lôi Trang Nhi - Hoa hậu Hong Kong 2017 được người đẹp chia sẻ trên trang cá nhân đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Nhiều người nhận xét Lôi Trang Nhi đã "lột xác" khi ngày càng đẹp, gợi cảm và tự tin.

Từng bị mỉa mai là 'Hoa hậu xấu nhất lịch sử Hong Kong', nay Lôi Trang Nhi lột xác ngoạn mục gây ngỡ ngàng - Ảnh 1
Từng bị mỉa mai là 'Hoa hậu xấu nhất lịch sử Hong Kong', nay Lôi Trang Nhi lột xác ngoạn mục gây ngỡ ngàng - Ảnh 2
Lôi Trang Nhi khoe nhan sắc rực rỡ cùng body gợi cảm.

Ở tuổi 28, cô lột xác ngoại hình, hoàn toàn khác biệt so với 5 năm trước. Khán giả cho biết nhìn vào sắc vóc của Lôi Trang Nhi hiện tại, danh xưng miệt thị một thời "Hoa hậu xấu nhất lịch sử Hong Kong" không còn dành cho cô.

Từng bị mỉa mai là 'Hoa hậu xấu nhất lịch sử Hong Kong', nay Lôi Trang Nhi lột xác ngoạn mục gây ngỡ ngàng - Ảnh 3
Từng bị mỉa mai là 'Hoa hậu xấu nhất lịch sử Hong Kong', nay Lôi Trang Nhi lột xác ngoạn mục gây ngỡ ngàng - Ảnh 4

Lôi Trang Nhi không thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ mà hoàn thiện hơn về thần thái, phong cách thời trang. Trang HK01 nhận xét Lôi Trang Nhi xứng đáng được xem là Hoa hậu gợi cảm nhất Hong Kong.

Từng bị mỉa mai là 'Hoa hậu xấu nhất lịch sử Hong Kong', nay Lôi Trang Nhi lột xác ngoạn mục gây ngỡ ngàng - Ảnh 5
Lôi Trang Nhi khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong. 

Đăng quang năm 2017, Lôi Trang Nhi thời điểm đó bị chê vừa đen vừa vổ, bị mang ra so sánh với cầu thủ bóng đá Ronaldinho. Nhiều người cho rằng mỹ nhân họ Lôi hoàn toàn không xứng đáng với vương miện. Lôi Trang Nhi bị chế giễu là "Hoa hậu xấu nhất lịch sử Miss Hong Kong". Sau khi Trang Nhi đăng ảnh mặt mộc, cô còn bị "ném đá" dữ dội hơn. Trước phản hồi của công chúng, Hoa hậu 2017 nói cô không bận tâm, cũng chẳng hiểu người ta nói gì để mà tức giận: "Tôi không biết tiếng Trung, cũng không có thời gian để dịch những lời bình luận đó".

Từng bị mỉa mai là 'Hoa hậu xấu nhất lịch sử Hong Kong', nay Lôi Trang Nhi lột xác ngoạn mục gây ngỡ ngàng - Ảnh 6
Lôi Trang Nhi bị miệt thị ngoại hình hậu đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2017.

Sau đó, Lôi Trang Nhi gần như đã phải chạy trốn khỏi Hong Kong sau những lời miệt thị, chê bai về ngoại hình. Mỹ nhân họ Lôi về Canada sống. Cô từ bỏ ngôi vị và từ chối ký hợp đồng với TVB, đồng nghĩa với việc không tham gia các hoạt động của giới giải trí Hong Kong.  

Năm 2020, Lôi Trang Nhi và bạn trai Matthew mua một trang trại ở vùng ngoại ô và chuyển đến đây xây dựng tổ ấm. Không lâu sau, họ đón con đầu lòng.

Từng bị mỉa mai là 'Hoa hậu xấu nhất lịch sử Hong Kong', nay Lôi Trang Nhi lột xác ngoạn mục gây ngỡ ngàng - Ảnh 7
Người đẹp lựa chọn từ bỏ hào quang, trốn chạy những thị phi của làng giải trí.

Tháng 4, cô đại diện Hong Kong tham gia cuộc thi Miss Face of Humanity 2022 nhưng không đạt thứ hạng cao. Trả lời phỏng vấn, cựu hoa hậu ít khi nhắc về danh hiệu sắc đẹp được TVB trao vào năm 2017. Cô chỉ cười khi nhận được nhiều lời khen về ngoại hình. Lôi Trang Nhi cho biết những năm qua luôn cố gắng hoàn thiện để bản thân trở nên tốt hơn.

Lôi Trang Nhi sinh năm 1994 ở Hong Kong, lớn lên ở Canada. Bố cô là một trong mười nhà thiết kế thương hiệu giỏi nhất Hong Kong, tài sản hàng tỷ HKD. Mối quan hệ của nhà họ Lôi tại Hong Kong rất rộng, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại. Cũng chính vì gia thế của gia đình mà thời điểm mới đăng quang Hoa hậu Hong Kong, người đẹp còn vướng nghi vấn dựa vào thế lực của người cha giàu có để mua danh hiệu. 

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