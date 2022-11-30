Bữa tiệc sinh nhật quy tụ toàn sao hạng A của 'trùm điện ảnh Hong Kong' Trần Khả Tân

Buổi tiệc kỷ niệm tưởng đơn giản lại nhận được sự chú ý của truyền thông khi quy tụ nhiều ngôi sao hạng A trong giới điện ảnh xứ Hương Cảng. Có thể kể đến Cổ Thiên Lạc, vợ chồng Chân Tử Đan - Uông Thi Thi, Nhậm Đạt Hoa, Lưu Gia Linh , Khâu Thục Trinh, Bào Khởi Tịnh, Giang Mỹ Nghi, Bách An Ni...

Trần Khả Tân sinh ngày 28 tháng 11 năm 1962 tại Hồng Kông, có nguyên quán gốc ở Quảng Đông, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp trung học ở đây, ông sang Mỹ để theo học trường điện ảnh của Đại học California, Los Angeles.

On gọi đây là "sự kiện đặc biệt" bởi sau nhiều năm công chúng mới lại được nhìn thấy dàn sao nối dài ở các bữa tiệc riêng tư của giới nghệ sĩ Hong Kong.

Năm 1991 Trần Khả Tân đạo diễn bộ phim đầu tay, Song thành cố sự, tác phẩm này đã đem lại cho Tăng Chí Vĩ, diễn viên chính của phim, Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông cho diễn viên nam chính xuất sắc nhất, Tăng Chí Vĩ về sau còn hợp tác với Trần Khả Tân trong nhiều bộ phim khác.

Tài năng đạo diễn của Trần Khả Tân bắt đầu được chú ý sau bộ phim Kim chi ngọc diệp do ông thực hiện năm 1994, một bộ phim tình cảm pha chút hài hước với các ngôi sao Trương Quốc Vinh, Viên Vịnh Nghi, Mai Diễm Phương, tác phẩm này đã đem lại cho Trần Khả Tân đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất thứ hai ở Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông, ông có đề cử đầu tiên với bộ phim Phong trần tam hiệp mà Trần đạo diễn chung với Lý Chí Nghị.

Đạo diễn Trần Khả Tân được người trong nghề nể trọng.

Năm 1996 Trần Khả Tân cho ra đời bộ phim xuất sắc Điềm mật mật, đây tiếp tục là một phim tình cảm lãng mạn với sự tham gia của Trương Mạn Ngọc và Lê Minh. Tác phẩm này đã lập kỉ lục về số giải thưởng ở Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông với 9 chiến thắng trong đó riêng Trần Khả Tân có hai chiến thắng ở hạng mục Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất. Trần Khả Tân được xem là ông trùm của giới điện ảnh Hong Kong.

Từ thập niên 2010, Khả Tân cho ra mắt các tác phẩm khác như Thập nguyệt vi thành, Võ hiệp, Trung Quốc hiệp hỏa nhân, Con yêu quý hay gần đây là Chào em, Chi Hoa. Gần đây hơn, ông đã cho ra mắt tác phẩm tiểu sử Đoạt quán (2020), kể về hành trình giành huy chương vàng Olympic 2016 của các cô gái Đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc.

Với tầm ảnh hưởng trong giới, tiệc sinh nhật của Trần Khả Tân hiển nhiên quy tụ đông đảo nghệ sĩ hạng A. Đây là dịp để các ngôi sao thể hiện mối quan hệ thân thiết của mình với vợ chồng đạo diễn danh tiếng.