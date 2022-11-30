Triệu Lệ Dĩnh bất hòa với cha ruột vì quá nhập vai nhân vật trong phim 'Gió thổi bán hạ'

Triệu Lệ Dĩnh cũng nhờ bộ phim này mà được khán giả khen ngợi khả năng diễn xuất chân thực. Nhân vật "nữ cường" Hứa Bán Hạ do người đẹp thể hiện có sức hút không nhỏ khiến người xem chẳng thể rời mắt.

Kể từ khi lên sóng ngày 27/11, Gió thổi bán hạ nhanh chóng trở thành cái tên được khán giả Trung Quốc chú ý. Đến nay, phim đã mang về rất nhiều thành tích lớn nhỏ dù mới phát sóng đến tập 6, trong đó đáng chú ý là việc phim "phá" mốc 9.000 lượt yêu thích trên iQIYI và Maoyan, cũng như đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số phát sóng phim chiếu đài theo Vlinkage.

Với nữ diễn viên, nhân vật Hứa Bán Hạ rất khó lý giải, là một người phụ nữ dám nghĩ dám làm, cô ấy có tham vọng nhưng cũng có sự mềm yếu của riêng mình.

Mới đây, trong chương trình Chinese Drama của nền tảng iQIYI, Triệu Lệ Dĩnh đã có những chia sẻ thú vị hậu trường xung quanh bộ phim Gió thổi bán hạ.

Cùng với đó, nữ diễn viên hài hước chia sẻ rằng vì quá nhập tâm vào vai diễn, cô nàng thậm chí còn dùng giọng "không mấy thân thiết" khi nói chuyện điện thoại với bố đẻ. Điều này khiến mối quan hệ của 2 cha con trong thời gian cô đóng phim không được tốt lắm.

Cuối cùng, ông Triệu đã phải nhắn tin cho con gái, với nội dung rằng mối quan hệ cha con trong Gió thổi bán hạ không được tốt lắm, hy vọng Triệu Lệ Dĩnh không quá nhập tâm vào nhân vật mà mang cảm xúc ra ngoài đời.

Gió thổi bán hạ lấy bối cảnh thập niên 90, đề cao sự phấn đấu và tài năng của phụ nữ trong ngành kinh tế quan trọng. Nhân vật chính của phim là Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh đóng) vừa chào đời thì mẹ cô mất vì khó sinh. Vì vậy, cha cô hận con gái, luôn đối xử khắc nghiệt với Hứa Bán Hạ.

Cuộc đời của Hứa Bán Hạ trải qua nhiều thử thách. Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế nước nhà, Hứa Bán Hạ dẫn dắt hai người bạn cùng khởi nghiệp kinh doanh thép phế liệu và vận tải. Trong ngành công nghiệp thép do nam giới thống trị, Hứa Bán Hạ lúc đầu bị coi thường, chèn ép và gặp nhiều khó khăn.

Với tinh thần mạo hiểm, quả quyết, cô đã tiến vào thị trường quốc tế, mở ra con đường nhập khẩu thép quốc tế, tạo thành công cho riêng mình. Sau khi trải qua rất nhiều khó khăn và thậm chí là thử thách sinh tử, Hứa Bán Hạ đã mở một doanh nghiệp nhập khẩu thép quốc tế độc lập và thu hoạch thành quả đầu tiên trong công việc kinh doanh của mình...

Gió thổi bán hạ đề cao phụ nữ và sức mạnh phi thường của con người được tôi luyện trong môi trường thử thách. Phim được đánh giá cao về chất lượng với nhịp phim dồn dập, tình tiết gay cấn. Đặc biệt, diễn xuất của nữ chính Triệu Lệ Dĩnh nhận cơn mưa lời khen của người hâm mộ.